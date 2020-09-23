ID 4 من فولكس فاجن تفتح جبهة جديدة ضد تيسلا

كشفت شركة فولكس فاجن (Volkswagen) اليوم الأربعاء عن سيارتها الرياضية المتعددة الاستخدامات (ID 4) وإستراتيجية تسعير تهدف إلى فتح جبهة جديدة في المنافسة مع شركة تيسلا وشركات صناعة السيارات الأخرى.

وتأتي (ID 4) بمدى قيادة أقل بالمقارنة مع طراز تيسلا (Model Y)، التي تقدم أكثر من 300 ميل (483 كم).

وتأمل فولكس فاجن في تعويض ذلك من خلال تقديم (ID 4) بسعر أقل من طراز تيسلا (Model Y).

ويمكن للعملاء الاستفادة بشكل أكبر من دعم السيارات الكهربائية على المستوى الفيدرالي وعلى مستوى الولاية الذي لم تعد تيسلا مؤهلة له.

وتأتي (ID 4) بسعر يبدأ من 39995 دولار، وسيكون السعر أقل بنحو 5000 دولار بمجرد أن تبدأ الشركة ببنائها في الولايات المتحدة اعتبارًا من عام 2022، حسبما قالت فولكس فاجن.

وبالمقارنة، يبلغ سعر طراز (Model Y) من تيسلا نحو 49،990 دولارًا أمريكيًا، بينما يأتي طراز (Model X) بسعر 79،990 دولارًا أمريكيًا، في حين يبلغ سعر أرخص طراز من تيسلا – (Model 3) – نحو 37،990 دولارًا.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا: إنه يهدف إلى بناء سيارة كهربائية بقيمة 25000 دولار، لكن بعد ثلاث سنوات.

وتعد عائلة (ID) جزءًا لا يتجزأ من الخطة الطموحة لعلامة فولكس فاجن لبناء 1.5 مليون سيارة كهربائية سنويًا بحلول عام 2025.

وتهدف (ID 4) في سوق الولايات المتحدة إلى إعادة إدراج فولكس فاجن مرة أخرى في قوائم التسوق للمستهلكين بعد فضيحة الغش في انبعاثات الديزل للعلامة التجارية.

وقال سكوت كيو (Scott Keogh)، رئيس شركة فولكس فاجن الأمريكية، لوكالة رويترز: إن (ID 4) ستكون أول سيارة دفع رباعي كهربائية يمكن بيعها بنحو 35 ألف دولار.

وإلى جانب ثلاث سنوات من الشحن المجاني عبر شبكة (Electrify America)، سيتمكن وكلاء فولكس فاجن من تقديم (ID 4) مقابل سعر أقل من طراز (Model Y) من تيسلا.

ويختبر إطلاق (ID 4) أيضًا تجار فولكس فاجن في الولايات المتحدة، حيث تطلب منهم شركة صناعة السيارات الاستثمار في محطات الشحن والبنية التحتية الأخرى، وتحاول بناء القدرة على البيع عبر الإنترنت للسيارات الكهربائية.

وتعتبر (ID 4) بمثابة أول سيارة دفع رباعي كهربائية تنتجها شركة صناعة السيارات، وكانت تُعرف سابقًا باسم (ID Crozz) عندما كانت لا تزال مفهومًا، وهي السيارة الثانية من مجموعة فولكس فاجن المسماة (ID) للسيارات الكهربائية التي سيتم بيعها في الولايات المتحدة والصين وأوروبا.

ولن تكون عائلة مركبات (ID) أول دخول للشركة الألمانية في مجال المحركات التي تعمل بالبطاريات، حيث كشفت شركة بورش (Porsche) التابعة لشركة فولكس فاجن حديثًا عن أول سيارة رياضية كهربائية بالكامل لها تسمى تايكان (Taycan).

وظهرت سيارة (E-Tron)، وهي أول سيارة دفع رباعي تعمل بالبطاريات من شركة أودي (Audi) المملوكة لمجموعة فولكس فاجن، لأول مرة في عام 2018.

وتمثل هذه السيارات رأس الحربة في جهود فولكس فاجن للسيطرة على سوق السيارات الكهربائية الناشئة.





