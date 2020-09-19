بايت دانس تخطط لعملية طرح عام أولي لتيك توك

أفادت وكالة رويترز بأن شركة بايت دانس الصينية تخطط لعملية طرح عام أولي (IPO) أمريكي لشركة تيك توك جلوبال (TikTok Global)، وهي الشركة الجديدة التي ستشغل تطبيق الفيديو القصير الشهير، في حالة موافقة الحكومة الأمريكية على الصفقة المقترحة.

وتسابق بايت دانس الزمن من أجل إبرام اتفاق مع البيت الأبيض من شأنه أن يجنبها فرض حظر أمريكي على تيك توك، وذلك بعد أن هدد الرئيس (دونالد ترامب) بأنه قد يحدث في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

وأمر ترامب بايت دانس الشهر الماضي بسحب تيك توك وسط مخاوف الولايات المتحدة من أن البيانات الشخصية لما يصل إلى 100 مليون أمريكي يستخدمون التطبيق قد يتم نقلها إلى حكومة الحزب الشيوعي الصيني.

وكرر ترامب يوم الأربعاء أنه يعارض احتفاظ بايت دانس بأغلبية ملكية تيك توك.

وقالت المصادر: إن البيت الأبيض وبايت دانس اتفقا على ورقة شروط بشأن بعض جوانب الصفقة، وذلك بالرغم من أن ترامب لم يوافق عليها بعد.

وأوضحت المصادر أن كبار مستثمري بايت دانس الأمريكيين وأوراكل وربما وول مارت سيمتلكون 60 في المئة على الأقل من عمليات تيك توك الأمريكية.

وقال رئيس موظفي البيت الأبيض، مارك ميدوز (Mark Meadows): إن الوضع لا يزال متقلبًا، ولا يوجد اقتراح محدد يُطلب من الرئيس دراسته أو رفضه في هذه المرحلة.

وأضافت المصادر أن الشركة الجديدة، التي يطلق عليها اسم تيك توك جلوبال، ستضم أغلبية من المديرين الأمريكيين ورئيسًا تنفيذيًا أمريكيًا في مجلس الإدارة.

ووافقت شركة أوراكل على امتلاك حصة 20 في المئة في الشركة.

وقالت المصادر: إذا نجحت وول مارت في التفاوض بشأن الاستحواذ على حصة، فإن رئيسها التنفيذي، دوج ماكميلون (Doug McMillon)، سيحصل على مقعد في مجلس إدارة تيك توك جلوبال.

وقال ترامب: إن إدارته تحدثت مع وول مارت وأوراكل يوم الخميس، لكن لم يتغير شيء فيما يتعلق بالصفقة.

وأضاف “أعتقد أن مايكروسوفت ما زالت مشاركة”، وقالت مايكروسوفت يوم الأحد: إن عرضها الخاص قد رُفض.

سيكون الطرح العام الأولي (IPO) في تيك توك واحدًا من عمليات الطرح العامة الأولية الكبرى في قطاع التكنولوجيا، وذلك بالنظر إلى أن التطبيق تم تقييمه حديثًا بأكثر من 50 مليار دولار.

ويؤدي ذلك إلى تقليل حصة بايت دانس في الشركة لإرضاء المسؤولين الأمريكيين الذين يرغبون في رؤية الشركة الصينية تخفف قبضتها على تطبيق الفيديو.

وقالت المصادر: إن إيداع الطرح العام الأولي سيكون في بورصة أمريكية ويمكن أن يأتي في غضون عام تقريبًا.