كل ما أعلنت عنه سامسونج في معرض IFA 2020

قد لا يعمل معرض IFA 2020 التكنولوجي كالمعتاد في برلين بسبب فيروس كورونا، لكن هذا لم يمنع شركة سامسونج من التباهي بثروة من المعدات الجديدة في مؤتمر صحفي افتراضي أطلق عليه (Life Unstoppable)، إلى جانب هاتف (Galaxy Fold 2) القابل للطي الذي تم الكشف عنه حديثًا.

كل ما أعلنت عنه سامسونج في IFA 2020:

يمكن لجهاز الإسقاط القصير المدى هذا عرض صور يصل حجمها إلى 130 بوصة، على الرغم من أن جهاز العرض نفسه يثبت مباشرة على الحائط الذي يُعرض عليه، وتقول شركة سامسونج إن شديد السطوع والحيوية بفضل كونه أول جهاز عرض معتمد في العالم بتقنية (HDR10 +).

على الرغم من أن سامسونج لم تعلن عن أسعار هاتف (A42 5G) في معرض IFA 2020 إلا أنه يأتي في الجزء السفلي من سلسلة (A) الأكثر تركيزًا على الميزانية من سامسونج مما يعني أنه قد يكون أرخص هاتف (5G) من سامسونج حتى الآن.

Galaxy Fit 2:

توفر هذه الساعة الذكية إحصائيات اللياقة لأنواع مختلفة من التدريبات، الجري وركوب الدراجات وما إلى ذلك، بالإضافة إلى توفير بيانات لمعدل ضربات القلب والسعرات الحرارية المحروقة والسرعة، كما أن هناك 70 خيارًا مختلفًا للوجه للاختيار من بينها، ويمكن أن تستمر حتى 25 يومًا بمهمة واحدة، وذلك حسب ما أعلنت عنه سامسونج في معرض IFA 2020.

Odyssey G55:

أعلنت الشركة في معرض IFA 2020 عن شاشة الألعاب (Odyssey G55)، التي تتمتع بوقت استجابة يبلغ 1 مللي ثانية، ومعدل تحديث 240 هرتز وشاشة منحنية مقاس 27 بوصة.

Terrace outdoor TV:

بعد الكشف عنه في وقت سابق من هذا العام، كانت سامسونج حريصة على التباهي مرة أخرى به في معرض IFA 2020، حيث إن هذا التلفاز مقاوم للعوامل الجوية ويأتي بمقاس 65 بوصة مصمم ليتم تثبيته في حديقتك، كما تحتوي الشاشة على طلاء مضاد للانعكاس وهي بدقة (4K) كما أنها مقاومة للماء بسبب معيار IP55 للحفاظ على سلامتها من المطر.

Sero rotating TV:

بينما نتحدث عن موضوع أجهزة التلفاز، قضت سامسونج مرة أخرى بعض الوقت في عرض تلفاز Sero الدوار في معرض IFA 2020 حيث تم إطلاق هذا التلفاز الغريب في (CES) في بداية هذا العام، ويمكنه الدوران من اتجاه أفقي قياسي إلى اتجاه عمودي لعرض الفيديو الرأسي بشكل أفضل.

RB7300T Classic refrigerator:

تحتوي أحدث ثلاجة من سامسونج في أوروبا على رفوف قابلة للتخصيص وتقنية مقاومة التجمد وألواح خلفية معدنية بداخلها، والتي تقول الشركة إنها تساعد في عزل الثلاجة بشكل أفضل لتحسين الكفاءة.

Wireless Charging Trio:

قد يعني شحن أجهزة متعددة دفعة واحدة حدوث فوضى كبيرة في الكابلات، ولم يكن الأمر كذلك مع لوحة الشحن اللاسلكية الجديدة من سامسونج التي يمكنها شحن ثلاثة أجهزة تدعم (Qi) دفعة واحدة، وفي العرض التوضيحي عرضت الشركة اللوحة التي تشحن (Note 20) وساعة ذكية وزوجًا من سماعات (Galaxy Buds Live).