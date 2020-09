Samsung Premiere .. جهاز عرض بتقنية +HDR10

أعلنت شركة سامسونج عن أحدث جهاز ترفيه منزلي متطور يسمى (Samsung Premiere)، وهو جهاز عرض ليزري بإسقاط قصير بدقة 4K يُقصد به أن يكون بديلاً قابلاً للتطبيق لأجهزة تلفاز (QLED) التي تركز عليها سامسونج عادةً.

وجاء الإعلان عن جهاز العرض الليزري الجديد كليًا بدقة 4K في مؤتمرها الصحفي الافتراضي (Life Unstoppable).

ويوفر جهاز العرض الليزري الجديد بدقة 4K تجربة سينمائية كبرى للصور في المنزل، ويعتبر (Samsung Premiere) المنتج الأساسي الجديد في مجموعة منتجات لايف ستايل (Lifestyle) الحائزة على جوائز.

وتتضمن تشكيلة منتجات لايف ستايل (Lifestyle) من سامسونج أجهزة أخرى ذات تصاميم متطورة، مثل (The Serif) و (The Frame) و (The Sero) و (The Terrace).

وتهدف هذه المنتجات إلى الاندماج في غرفة المعيشة الخاصة بك، ووصفت سامسونج جهاز العرض بأنه ذو إسقاط قصير جدًا، وتقول: يمكن وضع جهاز العرض مباشرة أمام الحائط أو الشاشة مع استمرار توفير النتائج المثلى.

ومن المفترض أيضًا أن يكون حلاً شاملاً، مع مكبرات الصوت القوية المدمجة وتقنية الصوت المحيطي (Acoustic Beam) الافتراضية نفسها التي تقدمها سامسونج على بعض مكبرات الصوت الخاصة بها.

وتخطط العملاقة الكورية الجنوبية لتقديم طرازين من (Samsung Premiere):

(LSP9T): الذي يقدم عرضًا يبلغ 130 إنشًا، مع ذروة سطوع تصل إلى 2800 شمعة، وتدعي الشركة أنه أول جهاز عرض معتمد في العالم بتقنية (+HDR10) بتقنية الليزر الثلاثية.

(LSP7T): الذي يقدم عرضًا يبلغ 120 إنشًا، ولا تقدم سامسونج ادعاءات سطوع ومواصفات مماثلة لطراز (LSP7T).

ويدعم كلا الطرازين منصة سامسونج (Smart TV) بالكامل، مع مجموعة كاملة من التطبيقات والخدمات المتوفرة على أي تلفاز حديث آخر من سامسونج.

كما أن الطرازين يدعمان أيضًا وضع صانع الأفلام من (Filmmaker Mode)، الذي تقول شركة سامسونج: إنه الأول من نوعه لجهاز عرض، بحيث يتيح للمستخدمين الاستمتاع بمشاهدة الأفلام كما يريد المخرجون.

وقالت سامسونج: رأينا على مدى الأشهر القليلة الماضية كيف يقضي المستهلكون وقتًا أطول في المنزل وكيف يتغير دور الحياة اليومية باستمرار، وقد أصبح التلفاز مركزًا للترفيه وشريكًا للياقة البدنية وزميلًا في العمل ومصدرًا للأخبار.

وأضافت “يعيد (Samsung Premiere) تخيل تجربة السينما المنزلية بتصميم صغير جديد وجودة صورة 4K وصوت كبير للمساحات الضيقة التي يمكن استخدامها لأي نشاط بالمنزل”.

وستبدأ سامسونج بطرح جهاز العرض الليزري الأول عالميًا بدءًا من الولايات المتحدة وأوروبا وكوريا ومناطق أخرى في وقت لاحق من هذا العام.