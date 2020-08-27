أصدرت شركة (موزيلا) Mozilla يوم الثلاثاء الماضي إصدار جديد من تطبيق متصفح فايرفوكس للأجهزة المحمولة يُسمى (Firefox Daylight) وهو نسخة مطورة من متصفح فايرفوكس للهواتف العاملة بنظام التشغيل أندرويد، تقدم الكثير من الميزات الجديد، وتجربة مستخدم محسّنة مع خيارات تخصيص جديدة.

إليك 5 أسباب لاستخدام متصفح Firefox Daylight الجديد من موزيلا:

ما هو إصدار متصفح Firefox Daylight؟

هو الإصدار الرسمي من متصفح (Firefox Preview) التجريبي الذي كان قيد الاختبار لمدة عام كامل، يأتي بواجهة مُعاد تصميمها بالكامل، ويستخدم محرك (GeckoView) الخاص بشركة موزيلا والمستخدم في إصدار متصفح فايرفوكس لسطح المكتب، الذي يوفر العديد من الميزات، مثل: السرعة، ودعم الإضافات، والعديد من ميزات الخصوصية والأمان.

1- الخصوصية والأمان:

يقدم إصدار متصفح (Firefox Daylight) لنظام التشغيل أندرويد أداة (حماية تتبع محسّنة) Enhanced Tracking Protection مما يوفر تجربة تصفح أفضل، من خلال منع المعلنين والناشرين من تتبع بياناتك وتسجيل سلوكك بشكل افتراضي عند تصفح الإنترنت.

بالإضافة إلى ذلك، يأتي الإصدار الجديد بميزة جديدة عند التصفح في الوضع الخاص، حيث يمكنك الوصول بسهولة إلى الوضع الخاص من الشاشة الرئيسية للمتصفح، كما أن هناك خيار إنشاء اختصار في شاشة الهاتف الرئيسية يسمح للمستخدمين بالتصفح بخصوصية أثناء التنقل.

2- تحسن واجهة المستخدم ودعم الإنتاجية:

قامت موزيلا بإعادة تصميم واجهة متصفح (Firefox Daylight) بشكل كامل، حيث أصبحت الآن لا تحتوي على الكثير من العناصر، ويمكن للمستخدمين تعيين شريط عنوان URL في الجزء السفلي أو العلوي من الشاشة، مما يؤدي إلى تحسين إمكانية كتابة عنوان المواقع في شريط العنوان بسرعة وسهولة خاصة لمستخدمي الهواتف الذكية ذات الشاشات الكبيرة.

3- ميزة المجموعات لتنظيم علامات التبويب:

تساعدك ميزة (المجموعات) collections على تنظيم علامات التبويب المتعددة المفتوحة، مما يجعل من السهل عليك العثور على أي علامة تبويب بسرعة، حيث يمكنك تنظيمها في مجموعات بناءً على نوع النشاط، مثل: علامات التبويب الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي أو مواقع العمل، كما يدعم المتصفح مشاهدة مقاطع الفيديو في وضع (الصورة داخل الصورة) Picture-in-Picture.

4- التبديل التلقائي بين الوضع الفاتح والداكن:

يتيح لك متصفح Firefox Daylight التبديل بين الوضع الفاتح والوضع الداكن تلقائيًا بحسب تفضيلاتك الشخصية أو احتياجات الرؤية أو البيئة المحيطة بك، كما يمكنك ضبط المتصفح للتبديل بحسب إعدادات الهاتف بحيث يتحول تطبيق المتصفح تلقائيًا إلى الوضع الداكن في وقت معين من اليوم.

5- دعم الإضافات:

يقدم المتصفح الجديد دعمًا للعديد من الإضافات التي يمكنك تثبيتهاللحصول على أفضل تجربة ممكنة عند التصفح في هاتف أندرويد الخاص بك، ويمكنك الآن تثبيت ما يصل إلى 9 إضافات، مثل: uBlock Origin و Ghostery و HTTPS Everywhere التي تساعدك في حماية خصوصيتك.