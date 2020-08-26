DJI تعلن رسميًا عن مثبت الهواتف Osmo Mobile 4

أعلنت شركة (دي جي آي) DJI اليوم الأربعاء عن إطلاق منتجها الجديد من مُثبِّتات فيديوهات الهواتف الذكية المزوَّدة بمحركات: (أوسمو موبايل 4) Osmo Mobile 4.

ويحتفظ (أوسمو موبايل 4) Osmo Mobile 4 على التصميم القابل للطي ذاته الذي جاء به سلفه، ولكنه الآن يأتي مع حاملين مغناطيسيين لتمكين المستخدمين من توصيل الهاتف وفصله بسرعة دون الحاجة إلى تثبيته وإعادة توازنه بين اللقطات. ويأتي أحد الحاملين المغناطيسيين بشكل مشبك يلتف حول الهاتف، في حين يُثبت الآخر بالجزء الخلفي من الهاتف.

وإلى جانب الاحتفاظ بالتصميم القابل للطي الذي يسمح للمستخدم بوضع الجهاز بسهولة في حقيبة، فقد احتفظت (دي جي آر) بتخطيط الأزرار، والبطارية التي تدوم 15 ساعة، والتي يمكن استخدامها للحفاظ على بطارية الهاتف مشحونة عبر منفذ (يو إس بي-سي) USB-C. وتقول الشركة أيضًا: إن (أوسمو موبايل 4) أخف وزنًا وأصغر قليلًا من (أوسمو موبايل 3) ويأتي بمحركات مطورة.

وبرمجيًا، أضافت (دي جي آي) ميزات جديدة، بالإضافة إلى تحسين الميزات الحالية، ومن ذلك ميزة (التقريب الديناميكي) Dynamic Zoom التي تُقرِّب رقميًا من جسم أثناء المشي نحو الخلف، أو التكبير أثناء المشي نحو الأمام.

وتقول الشركة: إن مثبت فيديوهات الهواتف الذكية الجديد أفضل في تتبع الناس، كما يمكنه التمييز بين البالغين، والأطفال، والحيوانات الأليفة. كما احتفظت الشركة بالأوضاع السينمائية.

ويتوفر جهاز (أوسمو موبايل 4) اعتبارًا من اليوم بسعر 149 دولارًا أميركيًا، أي هناك فرق قدره 20 دولارًا في السعر مقارنةً بجهاز (أوسمو موبايل 3). مع الإشارة إلى أن الجهاز الجديد يأتي مع مزيد من الملحقات، مثل: الحامل الحلقي المنغاطيسي، والمشبك المنغاطيسي، وحقيبة الحمل، بالإضافة إلى الحامل الثلاثي القوائم، وسوار المعصم. ويمكن شراؤه من موقع الشركة.