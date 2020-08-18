3 أجيال من تحديثات أندرويد لأجهزة سامسونج

وعدت شركة سامسونج بثلاثة أجيال من تحديثات نظام التشغيل أندرويد لما يقرب من 40 جهازًا في محفظتها.
وفي وقت سابق، أكدت الشركة أن أجهزة (Galaxy S) و (Galaxy Note) فقط مؤهلة لهذه السياسة الجديدة، لكنها شاركت الآن قائمة واسعة من الهواتف المؤهلة للتحديثات.
وإلى جانب الأجهزة المدرجة في القائمة، ستكون هذه السياسة قياسية لجميع أجهزة سلسلة (Galaxy S) و (Galaxy Note) و (Galaxy Z) و (Galaxy Tab S) المستقبلية، وستنطبق أيضًا على أجهزة سلسلة (Galaxy A).
وأعلنت شركة سامسونج أيضًا أن تشكيلة (Galaxy S20) ستكون أول أجهزة (Galaxy) تتلقى تحديث أندرويد 11 في وقت لاحق من هذا العام.
وعبرت العملاقة الكورية الجنوبية عن التزامها بدعم المستخدمين للاستمتاع بأحدث تجارب الهاتف المحمول أثناء استخدام أجهزة الشركة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت الشركة في حدث (Galaxy Unpacked) أن أجهزة سلسلة (Galaxy S) و (Galaxy Note) ستتلقى ثلاثة أجيال من تحديثات نظام التشغيل أندرويد.
فيما أعلنت الآن عن قائمة تضم 38 جهازًا من أجهزة (Galaxy) المؤهلة أيضًا، ويعتبر هذا الإعلان هامًا لأن الشركة قدمت في وقت سابق تحديثات لمدة عامين فقط لهواتفها.
الأجهزة المؤهلة للأجيال الثلاثة من التحديثات كما أعلنتها شركة سامسونج هي:
سلسلة Galaxy S:
- Galaxy S20 Ultra 5G
- Galaxy S20 Ultra
- Galaxy S20 Plus 5G
- Galaxy S20 Plus
- Galaxy S20 5G
- Galaxy S20
- Galaxy S10 5G
- Galaxy S10 Plus
- Galaxy S10
- Galaxy S10e
- Galaxy S10 Lite
سلسلة Galaxy Note:
- Galaxy Note 20 Ultra 5G
- Galaxy Note 20 Ultra
- Galaxy Note 20 5G
- Galaxy Note 20
- Galaxy Note 10 Plus 5G
- Galaxy Note 10 Plus
- Galaxy Note 10 5G
- Galaxy Note 10
- Galaxy Note 10 Lite
سلسلة Galaxy القابلة للطي:
- Galaxy Z Fold 2 5G
- Galaxy Z Fold 2
- Galaxy Z Flip 5G
- Galaxy Z Flip
- Galaxy Fold 5G
- Galaxy Fold
سلسلة Galaxy A:
- Galaxy A71 5G
- Galaxy A71
- Galaxy A51 5G
- Galaxy A51
- Galaxy A90 5G
سلسلة Galaxy اللوحية:
- Galaxy Tab S7 Plus 5G
- Galaxy Tab S7 Plus
- Galaxy Tab S7 5G
- Galaxy Tab S7
- Galaxy Tab S6 5G
- Galaxy Tab S6
- Galaxy Tab S6 Lite
وصرح جانغيون يون (Janghyun Yoon)، نائب الرئيس الأول ورئيس فريق منصة البرمجيات لأعمال الاتصالات المتنقلة في سامسونج: إن الشركة تعمل على توفير حماية آمنة وميزات جديدة مثيرة للأجهزة الموجودة بالفعل في أيدي الأشخاص.
وأضاف “من خلال دعم ما يصل إلى ثلاثة أجيال من تحديثات أندرويد، فإننا نوسع دورة حياة منتجات (Galaxy) ونقطع وعدًا بأننا سنوفر تجربة هاتف بسيطة وآمنة تستفيد من أحدث الابتكارات بمجرد توفرها”.