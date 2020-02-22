تويتر تختبر ميزة تمكن المستخدمين من الإبلاغ عن أكاذيب السياسيين

قالت شركة تويتر يوم الخميس: إنها تختبر أسلوبًا جديدًا لإدارة الموقع من شأنه تمكين المستخدمين من تحديد المعلومات المضللة التي ينشرها السياسيون والشخصيات العامة، وإضافة علامات ملونة زاهية تحت تلك التغريدات.

وذكرت قناة (إن بي سي نيوز) NBC News في وقت سابق أنه كان بإمكان الجمهور الوصول إلى وثائق خاصة بشركة تويتر تُظهر نموذجًا للنهج الجديد. ومن جانبها، قالت تويتر: إن الرسوم التوضيحية المسربة أظهرت نموذجًا محتملًا لنهج جديد لمكافحة المعلومات الخاطئة.

وقالت تويتر في بيان: “إننا نستكشف عددًا من الطرائق لمعالجة المعلومات الخاطئة وتوفير المزيد من السياق للتغريد على تويتر”. وقال متحدث باسم الشركة: إن المشروع لا يزال في المراحل المبكرة، ولا يُعمل فيه حاليًا.

وأظهر النموذج الخاص بالنهج – الذي حصلت عليه NBC News – خطة لتطوير ميزة “إبلاغات المجتمع”، التي شبهتها تويتر بموسوعة ويكيبيديا الحرة. وسيحصل مستخدمو تويتر على نقاط وشارات لتقييم المحتوى “المضلل على نحو مُضر”.

ويتعرض موقع تويتر وشركات التواصل الاجتماعي الأخرى لضغوط شديدة لوقف الأكاذيب والتضليل على منصاتها. وقد اتخذت تلك الشركات في الأشهر الأخيرة تدابير تهدف إلى تجنب التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر القادم، ومع ذلك، يقول النقاد: إن تلك الخطوات غير كافية مقارنة بنطاق المشكلة.

وكان موقع تويتر قد أعلن في صيف 2019 أنه سيضيف علامة ويقلل من شأن التغريدات التي تخرق قواعده، ولكنها تأتي من شخصيات عامة مهمة، مثل السياسيين. ومع ذلك، فإن الموقع لم يفعل ذلك حتى الآن لأي تغريدة. كما حظرت الشركة الإعلانات السياسية في الخريف.

وقال موقع تويتر في وقت سابق من الشهر الحالي: إنه سيبدأ في إضافة علامات إلى التغريدات التي تحتوي على أشكال من المحتوى الاصطناعي أو الذي يُحرر بصورة مخادعة، إذ تستعد منصات التواصل الاجتماعي لهجوم محتمل ينطوي على الكثير من المعلومات الخاطئة قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020.