أين يمكنك إنفاق عملة بيتكوين الخاصة بك ؟

في حال كنت من مستخدمي العملات الرقمية الافتراضية مثل بيتكوين Bitcoin فمن المؤكد أنك تساءلت أين يمكنك إنفاق العملة الرقمية، ونحاول من خلال التقرير التالي تسليط الضوء على بضعة أماكن من أصل مئات المتاجر عبر الإنترنت والمواقع الفيزيائية في جميع أنحاء العالم حيث يمكنك إنفاق عملتك المشفرة الافتراضية وتحويلها إلى سلع ملموسة.

وفيما يلي مجموعة مختارة من البائعين حول العالم، حيث يمكنك إنفاق عملات التشفير الخاصة بك:

الجمال:

Adelline هي شركة مستحضرات تجميل كورية تبيع مجموعة من منتجات التجميل وستشحن دوليًا.

Shiny Leaf في لاس فيغاس تنتج منتجات للعناية بالبشرة والشعر ومجموعة من منتجات الاستحمام والجسم وتقبل العملات الرقمية بين خيارات الدفع الأخرى.

الاستشارات:

AGRsicurezza هو مستشار أعمال يركز على الصحة والسلامة في العمل والتدريب وخدمات إدارة المشاريع ويقبل مدفوعات من خلال العملات الرقمية.

Fivebucks هو سوق عالمي حيث يصمم البائعون أي شيء من الشعارات وبطاقات العمل والمواقع الإلكترونية مقابل رسوم متفق عليها، ويمكنك التسجيل وتحويل المبالغ النقدية باستخدام بيتكوين.

الموضه:

Lord الواقع مقره شمال اليونان هو موقع للأزياء على الإنترنت يبيع الملابس الداخلية للأفراد والتجارة ويقبل مجموعة واسعة من العملات المشفرة.

التمويل:

Abra يسمح هذا التطبيق للمستخدم بشراء عملات بيع الإعلانات أو تمويل العملات المشفرة من حساب بطاقة الائتمان الخاصة بك أو سحب العملات إلى محفظة خارجية من أجل الاستثمار في العملات المشفرة.

الطعام:

Italia Click هي شركة توزيع مواد غذائية دولية تتبنى تقنيات مثل بيتكوين وتستخدمها لقبول المدفوعات، وأضافت في شهر نوفمبر الماضي العملات المشفرة إلى خيارات الدفع الخاصة بها وتقبل الدفع بعدة عملات مشفرة مختلفة مثل بيتكوين و Etherium و Ripple.

35North الواقع مقره في جزيرة كريت اليونانية يبيع زيت الزيتون البكر الممتاز، وبالرغم من أن حساب تويتر الخاص بالموقع ينص على قبول مدفوعات العملات الرقمية، إلا أن المتجر عبر الإنترنت يقدم فقط خيار الدفع عن طريق البطاقة أو حساب باي بال، وتحتاج إلى تقديم طلب خاص لقبول العملات المشفرة عبر المتجر على الإنترنت.

Hot Hogs BBQ عبارة عن شاحنة طعام في نيو هامبشاير تقبل العملات الرقمية مقابل الطعام.

Lucky Hot Dog هي شاحنة طعام في شيكاغو تقدم الطعام وتقبل الدفع نقدًا أو عبر البطاقة أو من خلال عملة بيتكوين.

الألعاب:

RPGStash تقدم خدمات MMORPG وعناصر ألعاب الفيديو القابلة للتداول من أجل Runescape و Fortnite و Tibia و Diablo 2 وما إلى ذلك، وهي تقبل بيتكوين كمدفوعات.

GamerAll تقدم المفاتيح والخدمات للألعاب مثل Rust و Dota 2 و Team Fortress 2 و Escape from Tarkov وغيرها، كما تبيع الألعاب والمنصات ولديها أكثر من 100 طريقة للدفع بما في ذلك بيتكوين.

الرعاية الصحية:

Premier Medical وهو مزود أجهزة طبية لديه رئيس متحمس يدعم مدفوعات بيتكوين لمنتجاته الطبية.

الخدمات:

Ticket Printers في المملكة المتحدة تطبع تذاكر مخصصة لمناسبتك أو منظمة عضويتك وستقبل العملات المشفرة.

GPS Tracker Shop يوفر حلول تعقب للمركبات ولأسطول الأعمال التجارية بالإضافة إلى مراقبة تطبيق القانون وسلامة الأسرة ويقبل المدفوعات الرقمية عبر متجره على الإنترنت.

التقنية:

HostingSSi هو مزود لاستضافة المواقع والمجالات وشبكات VPN والبث المباشر وشهادة SSL يركز على فنزويلا وأمريكا اللاتينية ويقبل المدفوعات من خلال بيتكوين و Litecoin.

Living Room of Satoshi هي بوابة مدفوعات مشفرة في أستراليا تمكنك من دفع الفواتير.

السفر:

greitai ومقره ليتوانيا هو موقع للسفر عبر الإنترنت، وهو جزء من مجموعة أوترافو التي تقدم تذاكر الطيران على الإنترنت والفنادق وعمليات البحث عن تأجير السيارات، ويقدم رحلات رخيصة إلى إنجلترا وأيرلندا والولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا.

دلائل بيتكوين: