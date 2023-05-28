أبرز الأسباب التي تدفعك إلى الاشتراك في ChatGPT Plus

ChatGPT Plus هو الإصدار المدفوع المتميز من روبوت الدردشة ChatGPT، ويمكنك الوصول إليه مقابل 20 دولارًا شهريًا. وتمنحك هذه الخدمة إمكانية الوصول إلى نموذج GPT-4 والحصول على استجابات أسرع وأفضل، وغيرها العديد من الميزات.

ومع ذلك، لا يفكر الكثيرون في استخدام الإصدار المدفوع خاصة وأن الإصدار المجاني من ChatGPT يعمل بشكل جيد، لكن هناك العديد من الأسباب التي ستدفعك إلى الاشتراك في ChatGPT Plus والتي سنوضحها فيما يلي:

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1- إمكانية الوصول إلى ChatGPT دائمًا:

تواجه خوادم OpenAI أحيانًا مشكلة في مواكبة الطلب المرتفع مما يؤدي إلى توقف الخدمة لفترة معينة ثم استعادتها مرة أخرى، لكن هذا الأمر لا يحدث في الإصدار المدفوع.

يتوفر ChatGPT Plus طوال الوقت تقريبًا، فقد أعطيت الأولوية للمشتركين في خدمة Plus للوصول إلى ChatGPT في أوقات الذروة، وهذا من ابرز الأسباب التي تدفعك إلى استخدام الإصدار المدفوع خاصةً إذا كنت تعتمد على ChatGPT كثيرًا في عملك.

2- تقديم استجابات أسرع:

تتمثل مشكلة الإصدار المجاني في أنه غالبًا ما يتوقف عن الاستجابة، مما يجبرك على تجديد المطالبة، وقد يحدث هذا عدة مرات طوال الجلسة. فإذا كنت تعتمد على ChatGPT للعمل، فإن استخدام ChatGPT Plus هي طريقة رائعة لتوفير الوقت والحصول على استجابات سريعة.

3- إمكانية الوصول إلى نموذج GPT-4 الأحدث:

من أبرز الميزات التي يتمتع بها إصدار Plus هي إمكانية الوصول إلى GPT-4، وهو نموذج لغوي يتميز بقدرته على معالجة اللغة الطبيعية، وفهم السياق، وحل المشكلات، وقد دُرّب على مجموعة بيانات أكبر.

قد لا تلاحظ الاختلافات بين النموذجين بسرعة ولكن كلما استخدمته أكثر، ستلاحظ أن GPT-4 يقدم استجابات صحيحة وأكثر دقة من المطالبة الأولى، ولا يتعرّض لمشكلة هلوسة الذكاء الاصطناعي كثيرًا.

4- الوصول إلى الإنترنت:

لا يمكن للإصدار المجاني من ChatGPT الوصول إلى أي معلومات عن الأحداث التي وقعت بعد 2021. لكن، يمكنك التغلب على هذا القيد باستخدام وضع التصفح (Browsing mode) الجديد مع نموذج GPT-4، وهذا يعني أنه يمكنك الوصول إلى الإنترنت داخل ChatGPT. ويتيح لك الوصول إلى الإنترنت تلخيص المقالات وإجراء أحدث الأبحاث والعثور على الأخبار والأوراق البحثية الحديثة.

5- الوصول إلى الملحقات التابعة لجهات خارجية:

يمنح الاشتراك بخدمة ChatGPT Plus إمكانية الوصول إلى الملحقات (plugins) التابعة لجهات خارجية، والتي تعمل كإضافات برمجية تتكامل مع ChatGPT. إذ يمكنك تثبيت ملحقات من متجر الملحقات والاختيار من أكثر من 100 خيار مختلف.

يخدم كل ملحق غرضًا مختلفًا، على سبيل المثال: يمكنك استخدام ملحق Kayak لحجز رحلة، أو تخطيط وجبات الطعام بمساعدة ملحق Instacart، أو التفاعل مع تطبيقات أخرى مثل: Google Sheets و Gmail باستخدام Zapier.

6- قدرات ترجمة أفضل:

لأن GPT-4 مدرب على مجموعة بيانات أكبر، فهو أفضل بكثير في تقديم استجابة للمطالبات المكتوبة باللغات غير الإنجليزية، وستلاحظ أنه يولّد استجابة مشابهة لاستجابة شخص يفهم الأنماط اللغوية والفروق الدقيقة بين الكلمات والسياق.

يمكنك أيضًا الوصول إلى ملحقات متعددة يمكن أن تساعدك في تعلم اللغة، مثل: ملحق Speak الذي يساعدك في تعرّف كيفية نطق عبارات معينة، ويمنحك طرق بديلة للتعبير عن المواقف نفسها، وغيرها من الميزات.

7- أفضل من جميع منافسيه:

حقق روبوت ChatGPT نجاحًا كبيرًا منذ اليوم الأول، وسارعت الشركات الأخرى إلى إدماج الذكاء الاصطناعي في منتجاتها وإصدار روبوتات دردشة خاصة بها، وسرعان ما ظهرت بدائل مثل: ChatSonic و Perplexity AI وعلى الرغم من أن كل هذه الأدوات ممتازة لحالات الاستخدام المختلفة، لا يمكن لأي منها التغلب على ميزات ChatGPT. وخاصة مع إصدار Plus الذي يمتلك مهارات المحادثة ممتازة، ويمكنه الوصول إلى الإنترنت ويسمح بإدماج الملحقات المختلفة.

وجميع هذه الميزات حوّلت ChatGPT من روبوت دردشة بسيط إلى منصة ذكاء اصطناعي متعددة الاستخدامات ومتكاملة.