6 وظائف برواتب عالية تتطلب مهارات التعامل مع ChatGPT

أثيرت الكثير من المخاوف خلال الفترة الماضية بشأن سلب الذكاء الاصطناعي الوظائف من البشر بعد الثورة التي نشهدها حاليًا في تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، ولكن هل تتوقع أن خبرتك في استخدام روبوت ChatGPT قد تساعدك في الحصول على وظيفتك التالية؟

كشفت دراسة حديثة من موقع (ResumeBuilder) للتوظيف أن نسبة 91% من الشركات التي تتوفر فيها وظائف شاغرة تبحث عن موظفين لديهم خبرة في استخدام روبوت الدردشة التفاعلي (ChatGPT).

ويعتقد قادة الشركات المشاركين في الدراسة أن روبوت (ChatGPT) يساعد في تعزيز الإنتاجية، وتوفير الوقت والموارد، وزيادة الدعم الإبداعي والتقني، وتعزيز أرباح الشركة.

وقال واحد من كل أربعة مشاركين في الدراسة إن الراتب الأولي لمهندسي الذكاء الاصطناعي سيتجاوز 200 ألف دولار سنويًا، وقال نسبة 17% إنه سيتجاوز 300 ألف دولار سنويًا.

وقد قامت منصة (Crossover) المتخصصة في التوظيف عن بُعد بتعيين مدير أول لإدارة المنتجات براتب سنوي 800 ألف دولار، وقد طُلب في عرض الوظيفة خبرة في التعامل مع (ChatGPT).

تستخدم الشركات بالفعل روبوتات الدردشة التفاعلية التي تستند في عملها إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء المواد التسويقية، والتعليمات البرمجية، وتبسيط العمليات وأتمتتها، ولكن هذا لا يعني أن الذكاء الاصطناعي سيحل محل العمالة البشرية، إذ قال (ريتشارد بالدوين) Richard Baldwin الخبير الاقتصادي خلال حلقة نقاشية في قمة النمو 2023 التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي: “لن يأخذ الذكاء الاصطناعي وظيفتك، ولكن من سيأخذها هو شخص ما لديه خبرة في استخدام الذكاء الاصطناعي”.

إليك بعض الوظائف التي تتطلع الشركات لشغلها بأشخاص لديهم خبرة في التعامل مع ChatGPT:

1- وظائف التسويق الرقمي:

تبحث الشركات عن متخصصي التسويق الرقمي الذين لديهم خبرة في التعامل مع (ChatGPT) على أمل أن تؤدي هذه المهارة إلى تعزيز إستراتيجيات التسويق لديها.

تتطلب وظائف التسويق الرقمي خبرة مباشرة في تصميم مطالبات ChatGPT لإنشاء تعليقات توضيحية (captions) فريدة للمنشورات، وبعضها يتطلب استخدام ChatGPT لتحسين توليد العملاء المحتملين وتعزيز حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني، إذ إن بعض الشركات قد قامت بإدماج نموذج (GPT-4) في بعض منتجاتها لتعزيز الإيرادات.

يرى قادة الشركات أن التسويق الرقمي يدور حول تحقيق النمو الكبير بسرعة، والمرشحون الذين لديهم خبرة في التعامل مع روبوت (ChatGPT) يجلبون ميزة تنافسية من خلال قدرتهم على إنشاء أنظمة تسويق على نطاق واسع.

2- مهندسو الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي:

تسعى الشركات أيضًا إلى توظيف مهندسي الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي الذين لديهم الخبرة في استخدام ChatGPT لبناء المنتجات بطرق جديدة.

تعمل معظم الشركات حاليًا على إدماج النماذج اللغوية المتطورة مثل (GPT) في منتجاتها، لذلك تحتاج إلى مهندسي الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي الذين لديهم خبرة في معالجة اللغة الطبيعية والنماذج اللغوية الكبيرة المستخدمة في روبوت ChatGPT.

3- مطورو البرمجيات:

شهد مجال تطوير البرمجيات تحولًا كبيرًا بسبب تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، إذ إن هذه التقنيات لم تؤثر في كيفية كتابة المبرمجين للتعليمات البرمجية فحسب، بل يمكنها أيضًا تغيير الطريقة التي يجب أن يفكروا بها في كل جانب من جوانب عملهم.

وقد كشفت دراسة جديدة أجرتها منصة GitHub أن نحو 92% من المبرمجين يعتمدون على أدوات الذكاء الاصطناعي المختلفة مثل: ChatGPT و Google Bard وغيرها في مهامهم اليومية، كما أشار ما يزيد على 70% من المبرمجين المشاركين في الدراسة إلى أن إدماج أدوات الذكاء الاصطناعي في عملية البرمجة لم يساعدهم فقط على الالتزام بمعايير الأداء، بل سمح لهم أيضًا بتحسين جودة الأكواد، وتسريع توليد المخرجات، فضلًا عن تقليل الأخطاء.

لذلك تسعى الشركات إلى توظيف مطوري البرمجيات الذين يعرفون كيفية استخدام ChatGPT لتحسين جودة عملهم وزيادة الإنتاجية، والذين لديهم خبرة في استخدام ChatGPT لتطوير نماذج الأمن السيبراني وتقييم المهارات.

4- كاتب المحتوى الإعلاني Copywriter:

يُعرف (Copywriting) بأنه مجال كتابة المحتوى الإعلاني الذي يهدف إلى حثّ العميل أو المستخدم على اتخاذ فعل معين مثل: مشاهدة التفاصيل، أو الحجز، أو التواصل مع الشركة، أو شراء منتج أو خدمة ما.

لذلك يحتاج هذا المجال إلى الكثير من الإبداع والأفكار الجديدة، وهو ما تقدمه أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي بسهولة، لذلك تسعى الشركات إلى توظيف (كُتّاب المحتوى الإعلاني) Copywriters الذين يعرفون كيفية استخدام روبوتات الدردشة مثل: ChatGPT، و Bard من جوجل لإنتاج المحتوى الإعلاني بكفاءة، وتعزيز الإنتاجية.

5- المعلمون:

يرى الخبراء أن التطور الذي نشهده حاليًا في الذكاء الاصطناعي يعمل على تسريع التحول الذي طال انتظاره لأنظمة التعليم نحو التعلم الشامل الذي من شأنه أن يهيئ الطلاب للتركيز أكثر في تطوير مهارات التفكير النقدي والإبداعي وحل المشكلات لتشكيل مستقبل أفضل. وفي الوقت نفسه، يمكن للمعلمين استخدام هذه التقنيات لتعزيز ممارساتهم التدريسية وخبراتهم المهنية.

لذلك تبحث كبرى المؤسسات التعليمية عن معلمين لديهم خبرة في استخدام روبوت ChatGPT ويمكنهم تعليم الطلاب كيفية استخدامه لأغراض التعلم ومع تجنب الانتحال وتمييز المعلومات الموثوقة وغير الموثوقة.

6- مديرون المنتجات Product managers:

يتطور مجال إدارة المنتجات بسرعة، وقد أدت التطورات التقنية التي حدثت في الفترة الأخيرة إلى ظهور إمكانيات جديدة ومثيرة، وأحد هذه الاحتمالات هو إدماج الذكاء الاصطناعي مع إدارة المنتجات لمساعدة الشركات في اتخاذ قرارات أكثر استنارة، وتحسين رضا العملاء، والبقاء في صدارة المنافسة، وروبوت ChatGPT هو أداة قوية يمكن أن تساعد الشركات في تحقيق ذلك.

ويمكن لفرق إدارة المنتجات الآن استخدام ChatGPT في أداء مجموعة واسعة من المهام، ابتداءً من دعم العملاء إلى أبحاث السوق. لذلك تحتاج الشركات إلى مديرين المنتجات الذين لديهم خبرة واسعة في استخدام ChatGPT لتحويل رحلة تطوير المنتج.