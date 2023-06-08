10 كورسات مجانية من جوجل لتعلم الذكاء الاصطناعي التوليدي

تُعد شركة جوجل واحدة من أهم الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي خلال العقد الماضي، وقد ساعدها ذلك في تقديم الكثير من المنتجات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي يستخدمها مليارات الأشخاص يوميًا.

وتتمثل رؤية جوجل في جعل الذكاء الاصطناعي أكثر سهولة وفائدة للأفراد والشركات من جميع الأحجام، لذلك تقدم مبادرات لتسهيل الوصول إلى منتجاتها للذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل: منصة (Vertex AI) والمساعد الذكي Duet AI.

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كما أطلقت جوجل مسارًا لتعلم الذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative AI learning path)، يضم 10 كورسات مختلفة مصممة لمساعدة الأشخاص الذين يسعون إلى تطوير مهاراتهم في هذا المجال السريع النمو.

Learn more about #generativeAI at no cost! 🙌 This Google Cloud Skills Boost learning path will teach you the foundational knowledge to understand Generative AI and Google Cloud’s approach to this transformative technology → https://t.co/uLeaKNpq67 pic.twitter.com/nRW1kcMZCR — Google Cloud (@googlecloud) June 4, 2023

فقد أشارت دراسة حديثة أن كل سبعة من كل 10 مديرين تنفيذيين يقولون إن شركاتهم تستكشف الذكاء الاصطناعي التوليدي، لذلك حان الوقت لتطوير مهاراتك في هذا المجال، إذ إن هذه التكنولوجيا ستكون معتمدة على نطاق واسع قريبًا.

يوجه هذا المسار التعليمي المستخدمين من خلال مجموعة منسقة من الدروس القصيرة حول منتجات وتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ويُقدم المسار من خلال منصة (Google Cloud Skills Boost)، ويضم الكورسات التالية:

مقدمة في الذكاء الاصطناعي التوليدي Introduction to Generative AI. مقدمة لنماذج اللغات الكبيرة Introduction to Large Language Models. مقدمة في الذكاء الاصطناعي المسؤول Introduction to Responsible AI. أساسيات الذكاء الاصطناعي التوليدي Generative AI Fundamentals. مقدمة لتوليد الصور Introduction to Image Generation. هندسة التشفير وفك التشفير Encoder-Decoder Architecture. آلية الانتباه Attention Mechanism. نماذج المحولات ونموذج (بيرت) Transformer Models and BERT Model. إنشاء نماذج تعليق الصور Create Image Captioning Models. مقدمة لبرنامج (Generative AI Studio) من جوجل Introduction to Generative AI Studio.

تركز الكورسات على الاختلافات بين الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وآلية عمل النماذج اللغوية الكبيرة، ومقدمة للتدريب على منصة جوجل للتعلم الآلي المستندة إلى السحابة (Vertex AI)، وكذلك الأخلاقيات المتعلقة بتطوير الذكاء الاصطناعي المسؤول.

تأمل جوجل أن يكون هذا المسار نقطة انطلاق للمستخدمين لفهم الذكاء الاصطناعي التوليدي، وكيف يتناسب مع المنظومة التقنية الواسعة للذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى مساعدة المستخدمين في تطوير مسارهم المهني سواء كانوا مبتدئين أو لديهم خبرة سابقة في هذا المجال.

الجدير بالذكر أن الكورسات الجديدة ليست الخطوة الوحيدة التي اتخذتها جوجل لتشجيع تبني الذكاء الاصطناعي، فقد طرحت خلال الأيام الماضية تحديثًا لمنصتها للتعلم الآلي المستندة إلى السحابة (Vertex AI)، يسهل على فرق علوم البيانات والمطورين الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاصة بها – أبرزها: نموذج PaLM 2، و Cody – واستخدامها في تطوير تطبيقاتهم.

كما توفر المنصة واجهة سهلة الاستخدام؛ تشمل: (Generative AI Studio) التي يمكن استخدامها دون خبرة برمجية واسعة.