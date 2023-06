10 كورسات مجانية من جوجل لتعلم الذكاء الاصطناعي التوليدي

تُعد شركة جوجل واحدة من أهم الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي خلال العقد الماضي، وقد ساعدها ذلك في تقديم الكثير من المنتجات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي يستخدمها مليارات الأشخاص يوميًا.

وتتمثل رؤية جوجل في جعل الذكاء الاصطناعي أكثر سهولة وفائدة للأفراد والشركات من جميع الأحجام، لذلك تقدم مبادرات لتسهيل الوصول إلى منتجاتها للذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل: منصة (Vertex AI) والمساعد الذكي Duet AI.

كما أطلقت جوجل مسارًا لتعلم الذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative AI learning path)، يضم 10 كورسات مختلفة مصممة لمساعدة الأشخاص الذين يسعون إلى تطوير مهاراتهم في هذا المجال السريع النمو.

