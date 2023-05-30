هل يمكنك استخدام ساعة سامسونج جالاكسي مع هاتف آيفون؟

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إذا كنت تستخدم هاتف آيفون وتتطلع إلى شراء ساعة ذكية، فقد تفكر في شراء (ساعة آبل) Apple Watch التي تقترن مع آيفون بسلاسة، إلا أن منتجات آبل باهظة الثمن، فإذا كان السعر يمثل مشكلة بالنسبة لك يمكنك اختيار ساعة سامسونج جالاكسي لما توفره من توازن جيد فيما يتعلق بالسعر والتوافق مع آيفون.

وفيما يلي سنوضح هل يمكنك استخدام أي طراز من ساعات سامسونج جالاكسي مع هاتف آيفون، وما هي المهام التي يمكنك القيام بها عند استخدام الساعة مع آيفون؟



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أولًا؛ هل تعمل جميع ساعات سامسونج جالاكسي مع آيفون؟

لقد تخلت شركة سامسونج عن نظام التشغيل Tizen الخاص بها، واعتمدت نظام التشغيل Wear OS من جوجل في عام 2021، وتستخدم جميع الساعات ابتداءً من طراز Galaxy Watch 4 نظام التشغيل الجديد، الذي يتمتع بالعديد من الميزات، لكنه لا يوفر التوافق مع أجهزة آبل.

لذلك، إذا كنت تريد ساعة سامسونج ذكية يمكنها العمل مع هاتف آيفون، فسيتعين عليك اختيار طراز أقدم من Galaxy Watch 4 ويعمل بنظام تشغيل Tizen. شيء آخر يجب ملاحظته هو أنه إذا كنت تخطط لشراء ساعة تعمل بنظام Tizen، فستحصل على تحديثات لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إطلاقها.

وإذا اخترت Galaxy Watch Active 2 على سبيل المثال، فاعلم أنك ستحصل فقط على تحديثات للنظام من سامسونج حتى عام 2022، مع الأخذ في الاعتبار أنها صدرت في عام 2019.

ثانيًا؛ المهام التي يمكنك القيام بها باستخدام ساعة سامسونج جالاكسي المقترنة بهاتف آيفون:

إليك أبرز الأشياء التي يمكنك فعلها باستخدام ساعة سامسونج جالاكسي المقترنة بهاتف آيفون:

1- الحصول على الإشعارات:

يشتري معظم الأشخاص ساعة ذكية لتتبع الإشعارات بسهولة من الساعة بدلًا من الامساك بالهاتف، وباستخدام ساعة سامسونج جالاكسي المتصلة بهاتف آيفون يمكنك الوصول إلى جميع الإشعارات، وإيقاف وصول الإشعارات الخاصة ببعض التطبيقات إذا أردت ذلك.

ومع أن ساعة سامسونج جالاكسي تتيح للمستخدمين استقبال الإشعارات، إلا أنها لا تسمح بالرد عليها من خلال الساعة. لذلك، إذا كنت ترغب في الرد على إشعار بسرعة، فسيتعين عليك استخدام هاتفك.

2- تتبع النوم:

إذا نمت وأنت ترتدي ساعة Galaxy Watch فيمكنك تتبع نومك، والحصول على بيانات مفصلة حول مراحل النوم التي مررت بها، وسترسل الساعة الذكية جميع البيانات الخاصة بتتبع النوم إلى هاتف آيفون عبر تطبيق Samsung Health.

3- تتبع التدريبات الرياضية:

تتيح لك ساعات سامسونج جالاكسي تتبع العديد من التمارين المختلفة، ويمكنها اكتشاف التمارين تلقائيًا مثل: الجري وركوب الدراجات والسباحة والمشي، تمامًا مثل ساعة آبل (Apple Watch). وهي أيضًا مزودة بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وترسل جميع البيانات الخاصة بالتمرين إلى تطبيق Samsung Health في هاتفك.

تأتي Galaxy Watch أيضًا مع مساعد افتراضي يوفر معلومات حول التدريبات أثناء ممارستها مثل: متوسط السرعة ومدة التمرين، كما يحاول المساعد أيضًا إبقائك متحمسًا أثناء التمرين عن طريق إرسال إشعارات صوتية تحفيزية، إما عبر مكبر الصوت في الساعة أو سماعات الأذن المتصلة بساعة Galaxy Watch.

4- مراقبة معدل ضربات القلب:

تسمح ساعات جالاكسي التي تعمل بنظام Tizen لمستخدمي آيفون بتتبع معدل ضربات القلب ومزامنة البيانات مع تطبيق Samsung Health، ويمكنهم الاختيار بين المراقبة المستمرة ومراقبة معدل ضربات القلب لمدة 10 دقائق.

وسيصل إشعارات إلى المستخدمين عندما ينخفض معدل ضربات القلب دون حد معين أو إذا تجاوزه، ويمكنك تحديد هذا الحد في الإعدادات الخاصة بميزة مراقبة معدل ضربات القلب.

5- تخصيص مظهر الساعة:

تسمح ساعة سامسونج Galaxy Watch للمستخدمين بتخصيص مظهرها بتغيير وجوه الساعة بسهولة، ويمكنهم تثبيت وجوه الساعة من قسم المتجر في تطبيق Samsung Galaxy Wearable، أو إضافة وجوه خاصة.