هل تزعجك مجموعات واتساب؟ إليك كيفية التحكم فيها

يعتبر واتساب هو تطبيق المراسلة الأكثر شيوعًا عالميًا، وإذا كنت تستخدمه فمن المؤكد أنك تجد نفسك مضاف إلى مجموعات كثيرة لا تعلم عنها شيئًا، إذ يسمح التطبيق لأي شخص لديه رقم هاتفك بمراسلتك أو إضافتك إلى مجموعة بدون إذنك.

ولكن المشكلة إن هذه المجموعات منها ما هو مزعج جدًا، وفي بعض الأحيان عندما تترك مجموعة يُعاد إضافتك إليها مرة أخرى، إذ يصل إشعار إلى مالكها فور مغادرتك، ما يدفعه إلى إضافتك مرة أخرى.

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كما لا يمكنك حظر مجموعة في واتساب بالطريقة نفسها التي يمكنك من خلالها حظر شخص ما، ومع ذلك، هناك عدد من الإعدادات التي يمكنك تفعيلها إذا كنت لا ترغب في المشاركة في مجموعات واتساب المزعجة بعد الآن.

إليك كيف يمكنك التحكم في مجموعات واتساب والتخلص من إزعاجها؟

كما ذكرنا سابقًا لا يوجد خيار لحظر المجموعات في واتساب ولكن هناك بديلين لذلك: الأول هو كتم إشعارات المجموعة، والثاني هو أرشفة المجموعة، وهذا الخيار سيكون مثالي إذا كنت تريد إخفاء المجموعة من شاشة التطبيق الرئيسية.

إذا كانت هناك مجموعة مفيدة بالنسبة لك؛ ولكنك لا ترغب في تلقى إشعارات منها طوال الوقت، فهنا يمكنك كتم صوت المجموعة بأكملها. وبهذه الطريقة لن تتلقى إشعارات حول أي رسائل من المجموعة، على الرغم من أنها ستظل تظهر في قائمة الدردشة ويمكنك الاطلاع على ما وصل فيها في أي وقت.

كما لن يدرك الأعضاء الآخرون في المجموعة أنك كتمت صوتها، وستظل المجموعة ورسائلها موجودة إذا قررت إلغاء كتم الصوت والعودة مرة أخرى. وتجدر الإشارة إلى أن كتم الصوت لا يؤثر في المكالمات، لذلك إذا بدأ شخص ما مكالمة جماعية، ستتلقاها.

لكتم صوت مجموعة واتساب؛ يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق واتساب في هاتفك.

انتقل إلى المجموعة التي تريد كتم صوتها.

اضغط على أيقونة النقاط الثلاثة الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى، ثم اضغط على خيار (كتم الإشعارات) mute notifications.

حدد الفترة الزمنية لكتم صوت الإشعارات: 8 ساعات أو أسبوع واحد أو دائمًا.

إذا كنت ترغب في إخفاء المجموعات من شاشة التطبيق الرئيسية لتنظيم محادثاتك بصورة أفضل، يمكنك أرشفتها باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق واتساب في هاتفك.

اضغط مع الاستمرار على المجموعة التي تريد إخفاءها، ثم اضغط على أيقونة الأرشفة التي تظهر في الزاوية العلوية اليمنى والتي هي عبارة مجلد عليه سهم متجه إلى الأسفل.

إذا كنت تريد إخفاء أكثر من مجموعة مرة واحدة، حدد هذه المجموعات كلها، ثم اضغط على أيقونة الأرشفة التي تظهر في الزاوية العلوية اليمنى.

بمجرد أرشفة أول مجموعة سيعرض لك تطبيق واتساب علامة تبويب المحادثات المؤرشفة (Archived) في أعلى الشاشة الرئيسية، ما عليك سوى النقر عليها للوصول إلى المجموعات والتفاعل معها.

ولكن إذا كانت مجموعة واتساب مزعجة لك جدًا، أو مسيئة، فيمكنك اختيار ترك المجموعة والإبلاغ عنها، ولكن ضع في اعتبارك أنه سيصل إشعار إلى مسؤولي المجموعة بأنك غادرت، وقد يضيفك أحدهم مرة أخرى، وإذا كنت لا تريد حدوث ذلك، فيمكنك حظر مسؤولين المجموعة كلهم فور مغادرتها.

كيفية منع الآخرين من إضافتك إلى مجموعات واتساب:

لحماية خصوصيتك؛ يمكنك اختيار الأشخاص الذين يمكنهم إضافتك إلى المجموعات من خلال الإعدادات، ويمكنك إجراء ذلك باتباع الخطوات التالية: