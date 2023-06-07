هاتف OnePlus Nord N30 5G .. إليك المواصفات والمميزات والسعر

أعلنت شركة ون بلس يوم الثلاثاء الماضي عن أحدث هواتفها OnePlus Nord N30 5G، الذي يتميز بالمواصفات الجيدة والسعر المنخفض، فهو يعمل بمعالج من نوع Snapdragon 695 من كوالكوم المتوسط الأداء، ويضم شاشة كبيرة قياسها 6.72 بوصات، وبدقة +Full HD، وتدعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا، بالإضافة إلى العديد من الميزات الأخرى.

وفيما يلي سنقدم مراجعة شاملة لهاتف OnePlus Nord N30 5G تتضمن جميع الميزات والمواصفات التي يتمتع بها هذا الهاتف:

أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية إنستاجرام

Telegram

Linkedin

Youtube

SnapChat

التصميم:

يأتي هاتف OnePlus Nord N30 5G بتصميم بسيط يحتوي فيه الجزء الخلفي على كاميرا خلفية ثلاثية العدسات موجودة داخل إطارين دائرين، يضم الإطار الأول العدسة الرئيسية، بينما يضم الإطار الثاني العدستين الثانية والثالثة.

الجزء الخلفي والإطار مصنوعان من البلاستيك، أما الشاشة فهي مدعومة بطبقة حماية زجاجية. ويزن هذا الهاتف 195 جرامًا، ويبلغ ارتفاعه 8.3 مم، ويأتي بلون واحد فقط وهو الرمادي (Chromatic Gray).

الشاشة:

يضم هاتف OnePlus Nord N30 شاشة من نوع (IPS LCD) قياسها 6.72 بوصات، وبدقة 1080 × 2400 بكسلًا، وبكثافة تبلغ 391 بكسلًا في البوصة الواحدة، وتدعم معدل تحديث قدره 120 هرتز، وتدعم ميزة (Always-on display)، وميزة (Eye comfort) التي تعمل على تقليل الضوء الأزرق وضبط ألوان الشاشة لحماية العين.

لا تحتوي الشاشة على مستشعر للبصمات، وبدلًا من ذلك أضافت ون بلس مستشعر البصمات في زر التشغيل الجانبي.

الكاميرا:

يضم هاتف OnePlus Nord N30 5G كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة 108 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.7، والثانية: بدقة 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4 مخصصة للتصوير الدقيق (macro)، والثالثة: بدقة 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4.

أما بالنسبة إلى إمكانيات الكاميرات الخلفية في تسجيل الفيديو، فيمكن لكاميرا هاتف OnePlus Nord N30 5G تسجيل فيديو بدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

وفيما يتعلق بالكاميرا الأمامية، فهي تأتي بدقة 16 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، وهي قادرة على تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

الأداء والبطارية والشحن:

يعمل هاتف OnePlus Nord N30 5G بمعالج من نوع (Snapdragon 695) من كوالكوم الثُماني النوى والمُصنع بتقنية 6 نانومتر وبتردد أقصاه 2.2 جيجاهرتز، ويضم وحدة معالجة الرسومات من نوع (Adreno 619).

يحتوي هذا الهاتف على بطارية سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة مع دعم تقنية الشحن السلكي السريع بقدرة 50 واط. ويتوفر بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي RAM بسعة 8 جيجابايت، وخيار واحد من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128 جيجابايت.

يدعم الهاتف الاتصال اللاسلكي (Wi-Fi 5)، وشبكات الجيل الخامس 5G، والبلوتوث 5.1، وتقنية (الاتصال القريب المدى) NFC. ويدعم الزيادة في سعة ذاكرة التخزين من خلال بطاقات MicroSD.

يعمل OnePlus Nord N30 5G بنظام التشغيل أندرويد 13 المعتمد على واجهة المستخدم OxygenOS 13.1، ولم تكشف ون بلس عن التحديثات المستقبلية التي سيتلقاها الهاتف، لكن هواتف الشركة من سلسلة Nord عادةً ما تستقبل تحديثًا سنويًا واحدًا فقط للنظام.

السعر:

سيتوفر هاتف OnePlus Nord N30 5G في الأسواق بسعر 299 دولارًا و99 سنتًا، وقد بدأت ون بلس بإتاحة طلب الهاتف من موقعها الرسمي في الولايات المتحدة، ومن المتوقع توفيره في المزيد من الأسواق خلال الفترة المقبلة.

إليك المواصفات الكاملة لهاتف OnePlus Nord N30 5G: