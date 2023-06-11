نظام iOS 17 .. إليك أهم الميزات الجديدة في تطبيق الرسائل في آيفون

يُعد تطبيق (الرسائل) iMessages من التطبيقات الأساسية في هواتف آيفون، ويحصل على العديد من الميزات باستمرار. ومع إصدار iOS 17 سيحصل تطبيق الرسائل على عدد كبير من الميزات والتحديثات التي من شأنها تعزيز تجربة المراسلة. فبالإضافة إلى تعديل واجهة التطبيق، سيتيح لك iOS 17 العثور على الرسائل بشكل أسرع ومشاركة المزيد من المعلومات في الدردشات.

يتوفر iOS 17 حاليًا كإصدار تجريبي للمطورين، ومن المقرر أن تصل النسخة التجريبية العامة الشهر المقبل قبل الإصدار النهائي للنظام في الخريف. واستنادًا إلى ما أعلنته آبل في مؤتمرها السنوي للمطورين (WWDC 2023) الأسبوع الماضي حول تحديث iOS 17، إليك أبرز الميزات القادمة إلى تطبيق الرسائل في آيفون بعد تحديث نظام التشغيل:

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1- تسهيل الوصول إلى تطبيقات iMessage:

في نظام iOS 16، تظهر تطبيقات آبل التي تتكامل مع تطبيق iMessage مباشرة فوق لوحة المفاتيح، مثل: Apple Cash وتطبيق (الصور) Photos، تطبيق الكاميرا وغيرها، وتحتاج إلى الكثير من التمرير الجانبي للوصول إلى التطبيق الذي تريد استخدامه أثناء الدردشة.

لكن ذلك يتغير في إصدار iOS 17، إذ سيضاف زر (+) بجانب الحقل المخصص لكتابة نص الرسالة، وعند النقر فوقه، ستظهر التطبيقات الأكثر استخدامًا في قائمة رأسية. وفي الجزء السفلي منها، ستجد زر (المزيد) More الذي يوسع القائمة إلى قائمة قابلة للتمرير لعرض جميع التطبيقات التي يمكنك استخدامها مع تطبيق الرسائل.

2- الرد على الرسائل بسرعة:

يمكنك في الوقت الحالي الرد على رسالة معينة في تطبيق الرسائل في آيفون بالضغط مطولًا فوق الرسالة ثم كتابة الرد، ولكن مع نظام iOS 17 يمكنك التمرير سريعًا للجهة اليُمنى فوق الرسالة للرد عليها مباشرةً.

3- عمليات بحث أكثر دقة:

في نظام iOS 17؛ ستجد عمليات البحث داخل الرسائل أصبحت أسهل وأكثر دقة باستخدام فلاتر البحث، مما يتيح لك بدء البحث وإضافة فلاتر إضافية لتضييق نطاق النتائج وإيجاد ما تبحث عنه بالتحديد بسرعة أكبر.



4- تحويل الرسائل الصوتية إلى نص:

تحتوي هواتف Pixel من جوجل على ميزة تحويل الرسائل الصوتية إلى نص، مما يمنحك القدرة على قراءة محتوى الرسالة الصوتية عند تشغيلها دون الحاجة إلى سماعها. وفي إصدار iOS 17 أضافت آبل ميزة مماثلة إلى تطبيق الرسائل، ولكن من غير الواضح في هذه المرحلة إذا كانت الرسائل الصوتية المكتوبة ستظهر تلقائيًا أم أنك ستضطر إلى النقر فوق زر معين للبدء بعملية النسخ.

5- تسهيل مشاركة الموقع:

يمكنك مشاركة موقعك مع شخص ما في الإصدار الحالي من تطبيق الرسائل بالنقر فوق اسمه الموجود في الجهة العلوية من المحادثة، ثم النقر فوق خيار Send My Current location. بعد ذلك ستظهر خريطة توضح موقعك.

لكن مع نظام iOS 17 ستكون هذه العملية أسهل بكثير، وتتطلب النقر فوق زر (+) الموجود بجانب الحقل المخصص لكتابة نص الرسالة، وستجد في قائمة التطبيقات التي ستظهر خيار (الموقع) Location، والذي يمكنك النقر فوقه لمشاركة موقعك لحظيًا مع أي شخص تجري محادثة معه.

6- ميزة Check-in:

ميزة Check-in من أكثر الميزات فائدة بين الميزات الجديدة القادمة إلى تطبيق الرسائل في نظام iOS 17. فعندما تريد الذهاب إلى مكان معين، ستتمكن من بدء استخدام ميزة Check-in ضمن محادثة تتيح للمستلم معرفة إلى أين تتجه ومتى من المتوقع أن تصل. وبمجرد وصولك إلى وجهتك، سترسل ميزة Check-in تلقائيًا إشعار إلى الشخص الذي كنت تتحدث معه في تطبيق الرسائل يوضح أنك وصلت إلى وجهتك.

لكن إذا تأخرت في الطريق، سينبهك هاتف آيفون لمعرفة إذا كنت تريد إضافة المزيد من الوقت إلى وقت الوصول المتوقع. إذا لم ترد بعد فترة زمنية محددة، ستشارك ميزة Check-in مع المستلم معلومات حول موقعك الأخير ومقدار طاقة البطارية المتبقية في هاتف آيفون وحالة الخدمة الخلوية.

وتقول آبل إن أي معلومات ستُشاركها عبر هذه الميزة ستكون مشفرة بالكامل. لذلك فهذه الميزة ستكون مفيدة جدًا عندما يريد المستخدم إخطار أحد أفراد الأسرة أو الأصدقاء بأنه وصل إلى وجهته بأمان.