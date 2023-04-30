نصائح لمساعدتك عند شراء هاتف آيفون جديد

تُعد هواتف آيفون من أفضل الهواتف الذكية في الوقت الحالي، فهي تدعم الكثير من الميزات الرائعة، مثل: الكاميرا ذات القدرات العالية التي تسمح لك بالتقاط الصور والفيديوهات واضحة وبدقة عالية، وتتميز بتصميم أنيق وجذاب، كما تعمل بنظام تشغيل iOS الذي يتميز بسهولة الاستخدام والميزات المتطورة التي تساعدك في إنجاز المهام بسرعة وسهولة.

فإذا كنت تفكر في شراء هاتف آيفون، فهناك بعض النصائح البسيطة التي سنذكرها فيما يلي لمساعدتك في اختيار آيفون جديد مناسب:

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1- تعرّف الفرق بين طرز آيفون المختلفة:

عندما تشتري هاتف آيفون، تعرف الفرق بين الطرز المُتاحة، فهواتف آيفون تنقسم إلى الطرز العادية مثل: iPhone 14 و iPhone 14 Plus، وطرز Pro مثل: iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max.

فرق السعر بين الطرز العادية وطرز Pro كبير ويصل إلى 200 دولار، وبالإضافة إلى الفرق في الحجم، تحتوي طرز Pro على العديد من الميزات الإضافية، ومن المهم تعرّف ماهية تلك الميزات قبل الشراء، على سبيل المثال: يضم طراز iPhone 14 Pro شاشة أكثر إشراقًا مع ميزة Always-on وميزة Dynamic Island وكاميرا رئيسية خلفية بدقة 48 ميجابكسل. بالإضافة إلى ذلك، يعمل بمعالج من نوع A16، بينما طراز iPhone 14 العادي يعمل بمعالج من نوع A15.

فكر بعناية فيما إذا كنت بحاجة إلى كل تلك الميزات الإضافية أم لا، وإذا كنت تخطط للاحتفاظ بهاتف آيفون لمدة ثلاث سنوات أو أكثر، فاختر طرز Pro، لضمان الحفاظ على قوة الأداء لفترة أطول. ولكن إذا كنت تخطط لاستبدال آيفون سنويًا، فاختر الطرز العادية.

2- اشترِ الشاحن المناسب:

عند شراء جهاز آيفون حديث، فلن يتوفر معه محول طاقة في العلبة، وستحصل على كابل USB-C إلى Lightning فقط. وسيعمل بشكل جيد مع أي محول من نوع USB-C متوفر لديك من قبل، وسيشحن حتى عند توصيله بحاسوب شخصي أو مكتبي. ولكن هناك فرق كبير في سرعة الشحن بين محول 10 واط القديم الذي قد يكون لديك إذا كنت تستخدم هواتف آيفون من قبل وبعض الطرز الأحدث، لذا يُنصح بشراء محول حديث عند شراء آيفون جديد.

3- اختر السعة التخزينية المناسبة:

تبدأ السعة التخزينية لهواتف آيفون الحديثة من 128 جيجابايت، ولكن يمكنك دفع المزيد مقابل سعة 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت في طرز Pro. ومن المهم معرفة أن هواتف آيفون لا تدعم الزيادة في السعة التخزينية، لذلك اختر طراز بسعة مناسبة اعتمادًا على مدة الاحتفاظ بالهاتف، وكمية الصور ومقاطع الفيديو التي تصورها عادةً.

بالنسبة للعديد من المستخدمين، ستكون سعة 128 جيجابايت مناسبة وتكفيهم لفترة طويلة، ولكن كلما طالت مدة الاحتفاظ بالهاتف، زاد عدد الصور ومقاطع الفيديو التي تلتقطها، وكلما زادت التطبيقات الكبيرة مثل الألعاب، زاد احتمال نفاد المساحة بسرعة. فإذا كنت تخطط للاحتفاظ بهاتف آيفون لعدة سنوات، أو إذا كنت تلتقط الكثير من الصور وتستخدم الكثير من التطبيقات والألعاب، فاختر سعة أعلى.

4- لا تنس حماية هاتفك:

عند شراء هاتف آيفون جديد احميه من الخارج باستخدام الحافظات التي توضع على ظهر الهاتف، واستخدم واقي شاشة زجاجي، لحمايتها من الكسر. فمع زيادة استخدامنا للهواتف، تزيد احتمالية أن تتعرض للسقوط والخدش والكسر.

5- اشترِ من المتاجر المُعتمدة:

عندما تتسوق لشراء آيفون، تجنب الشراء من شخص ما يبيع في متجر شخصي عبر الإنترنت، فغالبًا ما تكون عملية احتيال، إلا إذا كنت تعرف البائع شخصيًا، خلاف ذلك، سيكون من الأفضل شراء هاتف آيفون من متجر مُعتمد لبيع الأجهزة أو من شركة اتصالات في بلدك، بحيث يمكنك الرجوع إلى المتجر أو الشركة لإعادة الهاتف إذا كانت هناك مشكلة، ولن تتعرض للاحتيال.

من ناحية أخرى، كن حذرًا من الخصومات الكبيرة، فلا أحد يبيع هواتف آيفون بأقل بكثير من سعرها المعروف، وقد تكون تلك الخصومات خدعة وفيها نوع من الاحتيال.