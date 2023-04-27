نصائح للمستقلين للبقاء على صلة بآخر التطورات التكنولوجية

قد يكون البقاء على صلة بعالم التكنولوجيا المتطور باستمرار أمرًا صعبًا، خاصةً في الآونة الأخيرة، فمع ظهور العديد من الابتكارات في مجال تطوير البرمجيات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي خاصةً، يبدو المستقبل واعدًا ولكنه يهدد بعض الوظائف. لذا؛ يجب على المستقلين البقاء على صلة بآخر التطورات التكنولوجية وتحسين مهاراتهم باستمرار لضمان التقدم الوظيفي.

فإذا كنت تعمل كمستقل في مجال تقني، فدونك بعض النصائح التي ستساعدك في البقاء على صلة بآخر التطورات التكنولوجية:

أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية إنستاجرام

Telegram

Linkedin

Youtube

SnapChat

1- طوّر مهاراتك ومعرفتك التقنية:

بصفتك مستقلًا في مجال التكنولوجيا، فكّر في تطوير قدراتك التقنية بانتظام للتقدم في حياتك المهنية. ويتطلب ذلك تعلم لغات برمجة جديدة أو تعلّم كيفية استخدام أدوات أو برامج جديدة أو تعرف آخر تطورات التكنولوجيا واستخدامها لصالحك.

في الوقت الحالي، تتوفر العديد من الفرص عبر الإنترنت لتعلم مهارات جديدة أو لتطوير المهارات التي تمتلكها. فإذا كنت تريد تطوير مهاراتك في البرمجة على سبيل المثال، يمكنك أخذ دورات عبر الإنترنت لتعلم لغات برمجة جديدة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إنشاء مشاريع برمجية شخصية لبناء روبوت الدردشة الخاص بك أو المساعد الافتراضي أو بناء تطبيقات وغيرها.

2- مواكبة التطورات في مجال عملك:

يجب أن تكون على علم بأحدث التطورات في مجال عملك لضمان التقدم الوظيفي وتحسين مهاراتك والعثور على وظائف مميزة. ويمكنك مواكبة أحدث التطورات في المجالات التقنية من خلال قراءة المجلات أو متابعة المدونات التقنية أو حضور المؤتمرات ومتابعة المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي مثل: تويتر ولينكدإن وغيرها. ويمكنك أيضًا الاستماع إلى البودكاست الذي يتحدث عن آخر التطورات التكنولوجية.

3- التواصل مع المتخصصين في هذا المجال:

يساعد التواصل في تطوير العلاقات مما يمنحك إمكانية الوصول إلى فرص جديدة. وقد لا تكون هذه الفرص دائمًا متعلقة بالتوظيف، فقد تؤدي إلى الحصول على توجيهات من الخبراء لإبقائك على صلة بالتكنولوجيا. بالإضافة إلى أن الحصول على عملاء مستقلين من خلال التواصل أمر محتمل للغاية.

ابدأ بحضور ورش العمل أو اللقاءات المحلية، وبالإضافة إلى ذلك، يمكنك الانضمام إلى المجتمعات عبر الإنترنت، والتفاعل مع المؤثرين، والتعاون مع الآخرين في المشاريع المختلفة. ويمكن لتلك الطرق أن تساعدك في العثور على المهنيين الذين يتطلعون إلى اكتشاف آفاق تقنية جديدة والتواصل معهم والتعلّم منهم والتعاون معهم.

4- تعلم التقنيات الجديدة:

نظرا إلى أن التكنولوجيا في تطور دائم، يجب على المستقلين إتقان التقنيات الناشئة للحفاظ على القدرة التنافسية. في حين أنه من المستحيل أن تصبح خبيرًا بجميع التقنيات الحديثة بين عشية وضحاها، فإن الهدف هو أن تكون فضوليًا بما يكفي لتعلم هذه التقنيات والبدء باستخدامها تدريجيًا.

على سبيل المثال: يتخلل الذكاء الاصطناعي بسرعة عالم الأعمال وحياتنا اليومية بشكل عام، وظهرت الكثير من أدوات الذكاء الاصطناعي مثل: ChatGPT، فبدلًا من التنافس معها، استفد من قدراتها لتسهيل إنجاز مهامك وتطوير مهاراتك.

5- نوّع مهاراتك:

في حين أنه من المستحسن التخصص في مجال معين، يمكنك تنويع مهاراتك، مما يسمح لك بتقديم العديد من الخدمات للعملاء. على سبيل المثال: يمكن لمطور الويب أن يتعلم تطوير البرمجيات، ولتحقيق ذلك، يجب تعلم عدّة لغات برمجية: مثل Python و JavaScript و HTML وCSS و Angular. وبالإضافة إلى المهارات التقنية، انتبه لمهاراتك الشخصية مثل: التواصل والعمل الجماعي والقيادة وحل المشكلات.