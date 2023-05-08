نصائح للمبتدئين في إنشاء المحتوى في إنستاجرام

يعد التدوين طريقة شائعة يستخدمها العديد من الأشخاص لمشاركة جوانب مختلفة من حياتهم مع الآخرين ومناقشة الموضوعات التي يهتمون بها. وبالإضافة إلى إنشاء موقع ويب للتدوين، يجب أيضًا التفكير في كيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز وجودك عبر الإنترنت، وقد يكون تطبيق إنستاجرام هو الأفضل للبدء.

لقد تطور إنستاجرام على مدار السنوات الماضية وأصبح من أبرز التطبيقات للتدوين وصناعة المحتوى، ومن خلاله ستجد الكثير من الأشخاص الذي لديهم اهتمامات مشابهة لاهتماماتك. فإذا كنت تفكر في البدء باستخدام إنستاجرام بهدف التدوين ستساعدك النصائح التالية في تطوير حسابك:

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1- حوّل حسابك إلى حساب احترافي:

بعد أن تقرر إنشاء مدونة في إنستاجرام، فإن الخطوة الأولى بعد إنشاء حساب في إنستاجرام هي تحويل حسابك إلى حساب احترافي (professional account). لتتمكن من الوصول إلى العديد من أدوات التحليل المفيدة. على سبيل المثال: يمكنك رؤية عدد الأشخاص الذين شاهدوا حسابك في الأيام السبعة الماضية، وغيرها من أدوات التحليل التي تساعدك في تتبع تقدمك ومدى انتشار حسابك.

لتحويل حسابك إلى حساب احترافي، اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى صفحتك الشخصية في إنستاجرام، ثم انقر فوق الزر الثلاثي الخطوط الظاهر في الزاوية اليمنى العلوية. اختر (الإعدادات والخصوصية) Settings and privacy. مرر إلى الأسفل حتى تصل إلى قسم (For professionals) ثم اختر (نوع الحساب وأدواته) Account type and tools. اختر (التحويل إلى حساب احترافي) Switch to professional account، ثم حدد الفئة التي تريد تغيير حسابك إليها. إذا كنت تريد أن تظهر الفئة التي اخترتها في حسابك، ففعّل خيار (العرض في الحساب الشخصي) Display on profile. انقر فوق زر (تم) Done.

2- اختر موضوع محدد:

عند إنشاء حساب في إنستاجرام بهدف التدوين وجذب الجمهور، فأنت تتنافس مع مليارات الحسابات الأخرى، لذلك تحتاج إلى إعطاء المستخدمين سببًا قويًا لمتابعة حسابك الشخصي. وإحدى الطرق التي يمكن من خلالها القيام بذلك هي توضيح ما تتحدث عنه واختيار موضوع محدد تهتم به، مثل: السفر، وتحسين الذات، والتصوير الفوتوغرافي، وغيرها العديد من الموضوعات التي تهم الناس.

إذا اخترت السفر على سبيل المثال، يمكنك التفرع في إنشاء المحتوى بطريقة ملائمة، كأن تنشر منشورات حول أهم النصائح للتصوير الفوتوغرافي أثناء السفر. وبهذه الطريقة، يمكنك إنشاء المزيد من المنشورات المفيدة والمنوعة وزيادة التفاعل.

3- لا تتجاهل محتوى الفيديو:

أصبح محتوى الفيديو أكثر انتشارًا في منصات التواصل الاجتماعي وخاصة مقاطع الفيديو القصيرة، حيث ستجد قسم خاص بها في كل منصة مثل: قسم (ريلز) Reels في إنستاجرام.

استفد من هذه الميزة، وصوّر مقاطع فيديو قصيرة تضم معلومات بسيطة ومفيدة حول الموضوع الذي اخترت التدوين فيه، وقد تحتاج إلى تجربة أكثر من طريقة لإنشاء مقاطع ريلز جذابة وتفاعلية.

4- اكتب تعليقات توضيحية جذابة للمنشورات:

قبل نشر أي منشور جديد في إنستاجرام تأكد من كتابة تعليق توضيحي له بطريقة جذابة، ويجب أن تكون التعليقات بسيطة وسهلة القراءة، وإذا أردت شرح أمر بالتفصيل، ضع في اعتبارك تقسيم نصك وإضافة نقاط منظمة لتسهيل فهم الموضوع.

5- حاول ألا تعتمد على إنستاجرام فقط:

يُساعد تطبيق إنستاجرام في بناء قاعدة جمهور قوية و متنامية باستمرار، ومع ذلك، يجب ألا تعتمد على هذا التطبيق فقط، بل يجب إنشاء حسابات لك في منصات التواصل الاجتماعي الأخرى لتعزيز وجودك في الإنترنت، والوصول إلى جمهور أكبر.

وإذا كنت تمتلك مدونة أو موقع إلكتروني، يمكنك نشر مقالات طويلة فيها وإضافة روابط لتلك المقالات في حساباتك في منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

6- اختر ألوان متناسقة للمنشورات:

إن اعتماد ألوان متناسقة لجميع منشوراتك سيسهل على المتابعين تذكر حسابك وتمييزه. على سبيل المثال: حدّد لونين أو ثلاثة ألوان متقاربة واعتمدها في جميع منشوراتك، وإذا نشرت مقاطع فيديو قصيرة (ريلز)، يمكنك تصميم واجهة فيديو (Cover) تحتوي على الألوان نفسها التي اخترتها للحفاظ على تناسق الألوان في جميع المنشورات.