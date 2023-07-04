نصائح للحفاظ على بطارية هاتفك لفترة أطول

يعتمد الكثير منا على هاتفه للعمل والبقاء على اتصال مع الآخرين، لذلك من المهم القيام بكل ما هو ممكن لتجنب تلف بطارية الهاتف خلال فترة قصيرة. ولمساعدتك في ذلك، سنعرض فيما يلي بعض النصائح لتأخير تلف بطارية الهاتف والحفاظ عليها في حالة جيدة لأطول فترة ممكنة:

1- تجنب درجات الحرارة المرتفعة جدًا والمنخفضة جدًا:

بطاريات الهواتف حساسة للحرارة وعندما يتعرّض هاتفك لدرجات الحرارة المرتفعة جدًا أو المنخفضة جدًا يمكن أن يقلل ذلك عمر البطارية ويتلفها خلال فترة قصيرة.

وللحفاظ على بطارية هاتفك لفترة أطول، تجنب تعريضه للحرارة المرتفعة أو المنخفضة جدًا، وقد أشارت آبل إلى أن الحفاظ على هواتف آيفون وأجهزة آيباد في درجات حرارة تتراوح بين 20 و 45 درجة مئوية أمر مهم للحفاظ على صحة البطارية، وهذا النطاق مناسب أيضًا لهواتف أندرويد.

2- اعتمد ممارسات الشحن الصحيحة:

لست بحاجة إلى انتظار وصول نسبة طاقة بطارية هاتفك إلى الصفر للبدء بشحن الهاتف أو للوصول إلى نسبة 100% للتوقف، بل اشحن هاتفك بنسبة بسيطة لأن كل بطارية لها عدد محدود من دورات الشحن، وسيتأثر أدائها، أو ستتوقف تمامًا عن الشحن بعد إكمال دورات الشحن.

يمكن أن يؤثر التفريغ الكامل بشكل متكرر والشحن الزائد في دورات الشحن، لذلك من الأفضل تجنبها. ويمكنك أيضًا استخدام بعض الميزات المدمجة في الهواتف لتحسين عمر البطارية مثل: (الشحن المحسن) Optimized Charging، أو (الشحن التكيفي) Adaptive Charging، أو (شحن البطارية المحسن) Optimized Battery Charging.

3- تحديث نظام التشغيل:

تأكد دائمًا من أن هاتفك يعمل بأحدث إصدار من نظام التشغيل سواء كان هاتفك يعمل بنظام أندرويد أو iOS. فغالبًا ما توفر تحديثات النظام تحسينات لتحقيق أقصى استفادة من هاتفك والحفاظ على صحة البطارية، بالإضافة إلى الميزات الجديدة والتحسينات الأمنية. لذلك إذا لم تُحدّث نظام التشغيل باستمرار فقد تفقد الميزات أو التحسينات التي يمكن أن تزيد عمر البطارية.

4- استخدم تطبيقات قياس صحة البطارية:

تُعد تطبيقات قياس صحة البطارية (Battery Health) مفيدة في تحديد حالة بطارية هاتفك. إذ يمكنها توضيح السعة القصوى للبطارية، ومستوى الأداء، وحالة البطارية بشكل عام. وهذه المعلومات تساعد في تغيير أنماط استخدام الهاتف لزيادة عمر البطارية وفهم سبب نفاد طاقة البطارية بسرعة بعد شحن الهاتف.

وبينما تتضمن هواتف آيفون ميزة مدمجة لتعرّف صحة البطارية، يمكن لمستخدمي هواتف أندرويد تثبيت تطبيقات تابعة لجهات خارجية مثل: AccuBattery لمراقبة صحة البطارية. ومع ذلك، فإن بعض هواتف أندرويد مثل: هواتف سامسونج الحديثة تتضمن أدوات مدمجة لتعرّف صحة البطارية.

5- فعّل وضع توفير الطاقة:

يساعد تفعيل وضع توفير الطاقة في تقليل الاستهلاك الإجمالي للطاقة في هاتفك، وهذا يفيد في الحفاظ على عمر البطارية. وكل الهواتف تقريبًا تُظهر تنبيه لتفعيل وضع توفير الطاقة بمجرد وصول نسبة الشحن في هاتفك إلى 20%، ولكن يمكنك أيضًا تفعيله في أي وقت.