نصائح للحفاظ على أمان بياناتك في هاتف أندرويد

في ظل التطور المستمر للتكنولوجيا واعتمادنا الكبير على الهواتف الذكية، أصبح من المهم حماية بياناتنا الشخصية والمعلومات الحساسة، خاصة مع تزايد التهديدات الأمنية. فإذا كنت تستخدم هاتف أندرويد وترغب في الحفاظ على أمان بياناتك، فهناك العديد من الإجراءات التي يمكنك اتخاذها لتقليل المخاطر وتعزيز الأمان في هاتفك.

وسنوضح فيما يلي مجموعة من النصائح البسيطة التي تُساعدك في الحفاظ على أمان بياناتك في هاتف أندرويد:

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1- ثبّت التطبيقات اللازمة فقط:

قبل تنزيل أي تطبيق في هاتفك، يجب أن تسأل نفسك إذا كنت بحاجة إليه فعلًا، خاصة إذا كان التطبيق غير معروف كثيرًا ولا يتضمن مراجعات وعدد تنزيلاته من المتجر قليل.

قد تحتوي التطبيقات التابعة لجهات خارجية على برمجيات ضارة تعرض بياناتك للخطر، لذا؛ عندما ترغب في تنزيل تطبيق تابع لجهة خارجية، تأكد من أنه من مصدر موثوق به مثل شركة كبيرة وذات سمعة حسنة.

ولمعرفة المزيد حول كيفية الحفاظ على أمان البيانات عند تثبيت التطبيقات في الهاتف، يمكنك قراءة مقال: نصائح للحفاظ على أمان بياناتك عند تثبيت التطبيقات في الهاتف.

2- استخدم متجر جوجل فقط:

يساعد استخدام متجر جوجل بلاي (Google Play) لتنزيل التطبيقات والألعاب في زيادة احتمالية الحصول على تطبيقات وألعاب آمنة لأن معظمها فُحصت بعناية قبل طرحها للمستخدمين.

من ناحيةٍ أخرى، يحتوي نظام أندرويد على ميزة أمان مدمجة سترسل لك رسالة تحذير إذا أردت تنزيل تطبيق معين قد يكون ضارًا.

3- لا تنقر فوق الروابط الموجودة في الرسائل النصية القصيرة:

في أي وقت تتلقى فيه رسالة نصية قصيرة من مصدر غير معروف، افترض أنها محاولة للوصول إلى بياناتك أو إضافة برنامج ضار إلى هاتفك، لذلك؛ لا تنقر فوق الروابط الموجودة في تلك الرسائل، ولا ترد عليها واحظر الرقم أو تجاهله.

4- حدث نظام التشغيل والتطبيقات بانتظام:

لا تحتوي تحديثات نظام أندرويد على ميزات جديدة فقط، بل تتضمن تصحيحات لنقاط الضعف الأمنية للحفاظ على أمان بياناتك. وللتحقق من أن نظام التشغيل مُحدّث في هاتفك، انتقل إلى (الإعدادات) Settings، ثم اختر (النظام ) System، ثم (تحديث النظام) System update.

من ناحيةٍ أخرى، يجب التحقق بانتظام من تحديثات التطبيقات، ويمكن إجراء هذه العملية من متجر جوجل بالنقر فوق صورة حسابك الشخصي، ثم اختر (إدارة التطبيقات والجهاز) Manage apps & device، ثم (تحديث الجميع) Update all. ويمكنك أيضًا ضبط إعدادات هاتفك لتحديث التطبيقات تلقائيًا.

5- لا تتصل بشبكات الواي فاي العامة بدون VPN:

عندما تتصل بشبكة لاسلكية عامة، فإنك تُعرّض بياناتك للخطر والسرقة، فإذا كنت ترغب في الاتصال بشبكة واي فاي عامة استخدم خدمة VPN موثوقة يمكنها تشفير البيانات التي ترسلها، ومن الأفضل الاعتماد على بيانات الهاتف بدلًا من استخدام تلك الشبكات.

لكن إذا اضطررت لاستخدام شبكات الواي فاي العامة، فيجب تعرّف بعض الممارسات للحفاظ على أمان بياناتك، ومنها ما هو مذكور في مقال: كيف تحافظ على أمان بياناتك عند الاتصال بشبكات الواي فاي العامة؟

بالإضافة إلى النصائح السابقة، يمكنك القيام بأشياء بسيطة أخرى لتقليل فرص حدوث انتهاكات أمنية لبياناتك. مثل: استخدام رقم التعريف الشخصي (PIN) أو نمط أو كلمة المرور لفتح هاتفك، وتجنب وضع المعلومات الشخصية في مواقع الويب، والتأكد من تسجيل الخروج من الموقع بعد إجراء عمليات الدفع.