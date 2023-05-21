نصائح للحفاظ على أمان البيانات عند العمل عن بُعد

أصبح العمل عن بُعد أكثر شيوعًا من أي وقت مضى، ويتمتع هذا النوع من العمل بالعديد من الامتيازات مثل: إمكانية العمل من أي موقع من اختيارك، والقدرة على الموازنة بين مسؤوليات عملك ومنزلك، وتوفير تكاليف النقل، وتجنب المشتتات، وغيرها. ولكن هذا لا يعني أن العمل عن بُعد ليس له سلبياته أيضًا. فعندما تعمل من خارج الشركة، فإنك لا تحظى بالميزات الأمنية المتوفرة في المكتب والتي تضمن الحفاظ على أمان البيانات، مثل: اتصال الإنترنت الآمن، ووجود مختص بتكنولوجيا المعلومات لمساعدتك في أي مشكلات تقنية قد تتعرض لها.

ومع ذلك، يمكنك الحفاظ على أمان البيانات عند العمل عن بُعد من أي مكان باتباع النصائح التالية:

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1- تجنب شبكات الواي فاي العامة أثناء العمل عن بُعد:

واحدة من أكبر ميزات العمل عن بُعد هي القدرة على العمل من أي مكان يعزز إنتاجيتك، والذي يمكن أن يكون في الغالب مكان عام مثل: المقهى أو المكتبة أو الحديقة. ومع ذلك، من خلال العمل في مكان عام، فإنك تعرض بياناتك لمخاطر أمنية.

وللحفاظ على بيئة العمل عن بُعد آمنة، يجب تجنب الاتصال بشبكة الواي فاي العامة المتوفرة في المقهى أو المكتبة التي ترغب في العمل فيها، لأنه أثناء استخدام هذه الشبكة، فإنك تعرض بياناتك للشبكة نفسها التي يمكن لأي شخص آخر تسجيل الدخول إليها، مما يعني أنه يمكنهم الوصول إلى بياناتك إذا لم تكن الشبكة آمنة تمامًا.

ولكن هناك بعض الحلول البسيطة فيما يتعلق بالاتصال بالإنترنت في الأماكن العامة، الأول هو استخدام شبكة VPN عند الحاجة إلى الوصول إلى معلومات الشركة التي تعمل فيها أثناء تواجدك في مكان عام.

VPN هي شبكة افتراضية خاصة تضيف طبقة إضافية من الأمان بتوفير اتصال مشفر بين جهازك والإنترنت. وإذا كنت تستخدم حاسوب توفره الشركة، فمن المُحتمل أن تكون خدمة VPN مثبتة فيه. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فهناك مجموعة متنوعة من الشبكات الافتراضية التي يمكنك استخدامها.

وهناك حل آخر أكثر بساطة هو مشاركة بيانات الهاتف مع الحاسوب عبر hotspot للاتصال بالإنترنت في المقهى. ولكن إذا اضطررت لاستخدام شبكة واي فاي عامة، يمكنك اتباع بعض النصائح للحفاظ على أمان بياناتك وهذه النصائح موضحة في مقال: كيف تحافظ على أمان بياناتك عند الاتصال بشبكات الواي فاي العامة؟

2- استخدم برامج مكافحة الفيروسات:

تضيف برامج مكافحة الفيروسات طبقة أخرى من الأمان إلى حاسوبك. ويمكن لجميع الحواسيب بغض النظر عن الشركة المصنعة، الاستفادة من برامج مكافحة الفيروسات التي تمنع البرامج الضارة من الوصول إلى حاسوبك. إذا كنت تستخدم حاسوب توفره شركتك، فمن المحتمل أن يتضمن واحد من برامج مكافحة الفيروسات والبرامج الضارة.

ومع ذلك، إذا كنت تصل أحيانًا إلى معلومات الشركة الحساسة من أجهزتك الشخصية، مثل: هاتفك أو الحاسوب الشخصي، فإن تثبيت برنامج لمكافحة الفيروسات في تلك الأجهزة أيضًا سيساعد في تعزيز أمان البيانات وسيضيف طبقة حماية إضافية للمعلومات الشخصية مثل: أرقام بطاقات الائتمان والسجلات الطبية وغيرها.

3- تحديث جميع أجهزتك بشكل منتظم:

توفر تحديثات البرامج ميزات جديدة وتحسينات في أداء الجهاز، بالإضافة إلى أحدث الإصلاحات الأمنية. لذا؛ من المهم التأكد من تحديث أجهزتك بانتظام.

عند تحديث جميع أجهزتك، عليك التأكد من تحديث الحاسوب والهاتف وجميع الأجهزة الذكية المتصلة بشبكتك، مثل: أدوات المنزل الذكية، وواحد من أهم الأجهزة التي يجب تحديثها أيضًا، هو جهاز التوجيه الخاص بك.

لن يساعد تحديث جهاز التوجيه وإعادة تشغيله بانتظام في تحسين أدائه واتصاله بالإنترنت فحسب، بل سيضمن أيضًا تثبيت أحدث البرامج وأكثرها أمانًا.

4- استخدم كلمات المرور القوية:

لإنشاء طبقة حماية قوية لحساباتك، تأكد من تغيير كلمات المرور الافتراضية إلى كلمات مرور مميزة وقوية لكل حساب. وتجنب استخدام كلمة المرور نفسها لجميع المواقع الأخرى التي تستخدمها.

تأكد أيضًا من تغيير كلمات المرور الافتراضية الموجودة على جهاز التوجيه، لأنها قد تشكل خطر على أمان بياناتك حيث يمكن بسهولة البحث عنها من قبل المتسللين.

5- انسخ بياناتك احتياطيًا:

عند الانتظام في نسخ بياناتك احتياطيًا يمكنك استعادتها بسهولة إذا تعرّضت لمشكلة فقدان البيانات أو اختراقها. ولنسخ بياناتك، يمكنك الاختيار واحدة من خدمات التخزين السحابي مثل: iCloud أو Dropbox أو Google Drive، وغيرها. ويمكنك أيضًا إجراء نسخ احتياطي لبياناتك على قرص تخزين خارجي.