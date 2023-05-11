نصائح للحصول على نتائج أفضل عند البحث باستخدام Google Scholar 

جوجل سكولار (Google Scholar) هو محرك بحث من جوجل خاص بالمؤلفات العلمية والأكاديمية، يتيح للمستخدمين البحث عن المقالات العلمية والأبحاث والكتب والمقالات الصحفية وغيرها من المصادر الأكاديمية المختلفة.

فإذا كان لديك مشروع بحثي، وتبحث عن طرق لتحسين نتائج البحث باستخدام Google Scholar، فيمكن للنصائح التالية أن تساعدك في الحصول على أفضل النتائج:

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1- استخدم ميزة الوقت المخصص:

عند استخدام الإعدادات الافتراضية في Google Scholar، تظهر نتائج البحث وفقًا لإطار زمني عشوائي. لكن في بعض الأحيان، قد تحتاج إلى الوصول إلى أوراق بحثية حديثة فقط أو ضمن فترة زمنية محددة.

وللعثور على المقالات الحديثة، كل ما عليك فعله هو كتابة عنوان البحث، ثم انقر فوق إحدى السنوات الأخيرة الظاهرة في الجهة اليُسرى من الصفحة.

ولكن، إذا كنت ترغب في البحث عن مقالات علمية مكتوبة ضمن فترة زمنية محددة، فيمكنك استخدام ميزة (النطاق المخصص) Custom range، الظاهرة ضمن الخيارات الموجودة في الجهة اليُسرى من الصفحة، حيث يمكنك كتابة الفترة الزمنية التي تريدها.

2- استخدم علامات الاقتباس:

يمكن أن يساعدك استخدام علامات الاقتباس للكلمات المفتاحية في بحثك في الحصول على نتائج أكثر دقة، وتجنب المقالات غير الضرورية.

فعند البحث دون استخدام علامات الاقتباس، سيعطيك Google Scholar نتائج بناءً على جميع الكلمات المدرجة في عنوان البحث، لذلك؛ بدلاً من ظهور ملايين المقالات في نتائج البحث، يمكنك استخدام علامات الاقتباس لتقليص نتائج البحث.

3- ابحث عن المقالات باستخدام اسم المؤلف:

عندما تبحث باستخدام Google Scholar، قد تلاحظ أن بعض المؤلفين تظهر أسماؤهم في كثير من الأحيان عند البحث عن موضوعات معينة. فإذا كنت تريد الوصول إلى جميع مقالات مؤلف معين لقراءة جميع مقالاته، يمكنك القيام بذلك بالنقر فوق اسم المؤلف الظاهر تحت عنوان المقال في صفحة بحث Google Scholar. سيقودك هذا إلى صفحة تتضمن قائمة بجميع مقالات هذا المؤلف المتوفرة في Google Scholar.

يمكنك أيضًا البحث عن مقالات لمؤلف معين عن طريق النقر فوق زر القائمة في الزاوية اليُسرى العُلوية، ثم اختر (البحث المتقدم) Advanced search، وأدخل اسم المؤلف في القسم المخصص.

4- تقليل نتائج البحث في Google Scholar حسب الموقع:

إذا كان بحثك يركز في موقع معين، فيمكنك تضييق نطاق النتائج من خلال تضمين هذا الموقع في بحثك. ويمكنك القيام بذلك بسهولة بكتابة الموقع في عنوان البحث وإضافة علامات اقتباس للتأكد من أن نتائج البحث ستركز في في هذا المكان المحدد. على سبيل المثال: إذا كنت ترغب في التركيز في دولة البرازيل في بحثك، يمكنك ببساطة إضافة كلمة «البرازيل» في نهاية عنوان البحث.

5- احفظ المقالات:

إذا كان موضوع البحث الخاص بك يتطلب منك الاطلاع على مقالات متعددة، فإن حفظ المقالات يمكن أن يساعدك في إدارة عملية البحث بشكل أفضل. إذ يمكنك إنشاء مكتبة في Google Scholar لحفظ المقالات والرجوع إليها بسرعة في وقت لاحق. ويمكنك إدارة المقالات التي تحفظها ضمن تصنيفات مختلفة، لتنظيمها وتسهيل الوصول إليها.