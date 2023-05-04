ميزة مخفية في Pixel 7 Pro لتحسين جودة مقاطع الفيديو.. إليك كيفية استخدامها

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يضم هاتف Pixel 7 Pro من جوجل كاميرات بمواصفات ممتازة تسمح لك بتصوير صور ومقاطع فيديو بجودة عالية. ومع ذلك يمكنك تحسين جودة مقاطع الفيديو بشكل كبير من خلال ميزة مدمجة في هذا الهاتف تُسمى (10bit color).

فما هي هذه الميزة، وكيف يمكنك استخدامها؟

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ما هي ميزة 10bit color ؟

تعني كلمة bit color العمق اللوني، أي عدد التدرجات اللونية للألوان الأساسية التي يمكن للكاميرا تقديمها في الصور ومقاطع الفيديو، إذ يمكن لمعظم كاميرات الهواتف تقديم عمق لوني مقداره 8 بت فقط، مما يعني أنه لكل لون من الألوان الأساسية وهي الأحمر والأخضر والأزرق، يمكن للكاميرا تقديم تدرجات لونية مقدارها 256، والنتيجة النهائية التي نحصل عليها هي 16.7 مليون تدرج لوني.

لكن مع العمق اللوني 10 بت، ستكون الكاميرا قادرة على التقاط 1024 تدرج لوني لكل لون أساسي، مما يعني 1024 تدرج للون الأحمر، و 1024 تدرج للون الأزرق، و 1024 تدرج للون الأخضر، والنتيجة النهائية هي 1.07 مليار تدرج لوني.

وعند مقارنة 16.7 مليون و1.07 مليار ستجد أن الفرق كبير جدًا، وهذا يعني أن الصور ومقاطع الفيديو المصورة مع عمق لوني 10 بت ستكون أكثر وضوحًا وأعلى جودة.

أضافت جوجل ميزة 10bit color لكاميرا هاتف Pixel 7 Pro، وهي متوفرة أيضًا في بعض هواتف أندرويد الأخرى مثل: هاتف OnePlus 10T إذ يمكنك تفعيلها في هذا الهاتف لالتقاط صور أوضح وأعلى جودة وليس عند تصوير مقاطع الفيديو. ولكن هاتف Pixel 7 Pro يتميز بأنه يوفر هذه الميزة للصور ومقاطع الفيديو أيضًا.

كيفية تفعيل ميزة 10bit color لمقاطع الفيديو في Pixel 7 Pro:

لتفعيل ميزة في هاتف Pixel 7 Pro لمقاطع الفيديو تأكد من أن نظام التشغيل محدّث إلى آخر إصدار مُتاح، ثم اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق الكاميرا، وثم انقر فوق كلمة (فيديو) Video الظاهرة في الجهة السُفلية للانتقال إلى وضع تصوير الفيديو. انقر فوق الزر الظاهر كسهم متجه نحو الأسفل في الزاوية اليُسرى العلوية للانتقال إلى إعدادات الفيديو. من قائمة الإعدادات، انقر فوق زر HDR الظاهر بجانب خيار (10bit HDR) لتفعيل ميزة 10bit color .

يمكنك بعد ذلك البدء بتصوير مقاطع الفيديو ذات جودة أعلى وبألوان محسنة بشكل كبير. ولكن تجب معرفة أن مقاطع الفيديو المصورة مع ميزة 10bit color ستكون أكبر بكثير من تلك المصورة عند تفعيل إعداد 8bit color. لهذا السبب، من الأفضل استخدام تفعيل 8bit color كإعداد افتراضي والتبديل إلى 10bit color عند تصوير شيء مميز.