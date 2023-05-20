ميزة مخفية في هواتف آيفون لتحسين جودة الصور.. إليك كيفية استخدامها

تحتوي هواتف آيفون وخاصةً الطرز الحديثة على نظام كاميرا احترافي يساعدك في التقاط صور واضحة وذات جودة عالية، ومع ذلك، قد تُلاحظ أنه عند التقاط صور باستخدام الكاميرا الأمامية أو العدسة الواسعة (wide) تحصل على مظهر مشوه قليلاً أو يحتوي على بعض الانحرافات، ويُعرف هذا التأثير باسم barrel distortion.

barrel distortion هو تأثير مرتبط بالعدسات ذات الزاوية العريضة، ويتسبب في أن تبدو حواف الصورة منحنية قليلًا، ويبدو هذا التأثير أكثر وضوحًا في الصور التي تحتوي على خطوط مستقيمة، حيث يبدو أن هذه الخطوط تنحني.

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تحتوي هواتف آيفون على ميزة تساعد في حل هذه المشكلة، وتسمى ميزة (تصحيح العدسة) lens correction، وعند تفعيلها ستكتشف كاميرا هاتفك أي تشويه وتصححه مما يعزز وضوح صورك وستظهر بشكل طبيعي أكثر.

عادة تُفعّل ميزة تصحيح العدسة بشكل افتراضي عند التصوير باستخدام عدسة Ultra Wide أو الكاميرا الأمامية، وهي متوفرة في طرز iPhone 12 و iPhone 13 و iPhone 14. لكن من المفيد التأكد من تفعيلها خاصة إذا كنت تلتقط صور باستخدام هاتف شخص آخر. ومن ناحية أخرى، قد ترغب في بعض الأحيان في إيقاف تشغيل ميزة تصحيح العدسة إذا كنت ترغب في إضافة بعض الانحراف المتعمد إلى الصور التي تلتقطها باستخدام العدسة الواسعة.

كيفية تفعيل ميزة تصحيح العدسة في هواتف آيفون:

يمكنك تفعيل ميزة (تصحيح العدسة) lens correction المتوفرة في طرز iPhone 12 و iPhone 13 و iPhone 14، باتباع الخطوات البسيطة التالية:

افتح تطبيق (الإعدادات) Settings. انقر فوق خيار (الكاميرا) Camera. مرر إلى الأسفل حتى تصل إلى خيار (تصحيح العدسة) lens correction وفعّله.

سواء كنت من مستخدمي آيفون ذوي الخبرة أو مبتدئ، من المهم معرفة كيفية تحقيق أقصى استفادة من الميزات والإعدادات المخفية في هاتفك. وبالإضافة إلى ميزات الكاميرا، يتضمن تطبيق الصور في هاتف آيفون العديد من الميزات التي قد لا تعرفها، ولتعرّف أبرز تلك الميزات يمكنك قراءة مقال: أبرز الميزات في تطبيق الصور في آيفون وكيفية استخدامها.

من ناحية أخرى، تتضمن هواتف آيفون ميزات متعددة لزيادة الإنتاجية من المُحتمل أنك لم تستخدمها من قبل، ويمكنك تعرّف أبرزها من خلال مقال: ميزات في آيفون تساعدك في توفير الوقت وزيادة الإنتاجية.