ميزات يمكن لمايكروسوفت إضافتها لتحسين الويدجت في ويندوز 11

قدمت مايكروسوفت ميزة (الويدجت) Widgets عند إطلاق نظام ويندوز 11، لكن وظيفتها كانت محدودة أكثر مما هي عليه اليوم. فقد حسّنت مايكروسوفت هذه الميزة بمرور الوقت ولكنها لا تزال بحاجة إلى بعض التحسينات الإضافية التي قد تعزز تجربة المستخدم.

وفي هذا المقال، سنذكر الميزات التي يمكن أن تضيفها مايكروسوفت إلى الويدجت لجعلها أكثر تخصيصًا وقابلية للاستخدام:

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1- السماح للمستخدمين بفتح لوحة Widgets من الجانب الأيمن:

عند النقر فوق أيقونة Widgets المضافة إلى شريط المهام في ويندوز 11، فستلاحظ أن اللوحة تفتح في الجانب الأيسر من الشاشة، وقد يُفضّل العديد من المُستخدمين عرض لوحة الويدجت في الجهة اليُمنى تمامًا كما هو الحال في نظام macOS. لذا، يجب أن توفر مايكروسوفت خيارات لفتح اللوحة في الجهة اليُسرى واليُمنى بحسب رغبة المستخدم.

2- السماح لمستخدمي ويندوز 11 بإيقاف تشغيل قسم الأخبار في لوحة الويدجت:

يوفر لك ويندوز 11 عناوين لأخبار عن الأحداث في جميع أنحاء العالم من خلال لوحة Widgets. ويمكنك أيضًا تخصيص لوحة Widgets بطريقة تجعلها تعرض أخبار حول الموضوعات التي تهمك فقط.

ومع ذلك، لا يريد الجميع أن يكونوا على إطلاع دائم على الأخبار. لذا سيكون من الجيد أن تسمح مايكروسوفت للمستخدمين بإيقاف تشغيل قسم المقالات الإخبارية.

3- إضافة المزيد من الويدجت المفيدة:

أضافت مايكروسوفت دعمًا للويدجت التابعة لجهات خارجية في ويندوز 11، وقدمت شركات مثل: Meta و Spotify ويدجت خاصة بها إلى نظام التشغيل ويندوز 11.

ومع ذلك، لا تزال لوحة Widgets تفتقد إلى الويدجت المفيدة التابعة لتطبيقات أساسية في الحاسوب، مثل: Sticky Notes و Calculator. ولا تستطيع مايكروسوفت إجبار الجهات الخارجية على إضافة ويدجت إلى ويندوز 11، ولكن يمكنها جعل اللوحة غنية أكثر بالويدجت التابعة للتطبيقات الأساسية في النظام.

4- القدرة على تثبيت الويدجت في سطح المكتب وشاشة القفل:

لعرض الويدجت، عليك فتح لوحة Widgets، ولا توجد طريقة أخرى للوصول إليها. ولكن يمكن لشركة مايكروسوفت إصلاح ذلك عن طريق السماح للمستخدمين بتثبيت بعض الويدجت في سطح المكتب أو شاشة القفل. بهذه الطريقة، يمكنك البقاء على اطلاع دائم بالمعلومات من تطبيقاتك المفضلة من سطح المكتب أو شاشة القفل دون الحاجة إلى فتح لوحة الويدجت.

5- إضافة دعم للحسابات المتعددة إلى لوحة الويدجت في ويندوز 11:

يمكنك استخدام الويدجت مع أو بدون تسجيل الدخول إلى لوحة Widgets باستخدام حسابك في مايكروسوفت. ومع ذلك، فإنها لا تدعم الحسابات المتعددة.

تعني لوحة Widgets التي تدعم الحسابات المتعددة أنه يمكنك التبديل بسلاسة بين الحسابات المختلفة أثناء الاستخدام وقتما تشاء، وسيقدم لك كل حساب لوحة Widgets منفصلة، حيث يمكنك تخصيص كل منها بشكل مختلف.

6- السماح للمستخدمين بتغيير المتصفح الافتراضي للويدجت:

عندما تصادف عنوان إخباري مثير للاهتمام في لوحة Widgets قد ترغب في قراءة الخبر الكامل بفتح رابط الخبر في متصفح الإنترنت الافتراضي لإكمال القراءة. ولكن ذلك غير متوفر في ويندوز 11، وجميع الروابط تفتح مباشرة في متصفح Microsoft Edge حتى بعد ضبط أي متصفح آخر على أنه افتراضي. ولتوفير مرونة أكبر، يجب أن تسمح مايكروسوفت للمستخدمين بتغيير المتصفح الافتراضي للويدجت.

حسّنت مايكروسوفت ميزة Widgets في الأشهر القليلة الماضية، وكان دعم الويدجت التابعة لجهات خارجية واحد من التغييرات المهمة التي أضافتها.

ستستمر مايكروسوفت في الاستماع إلى الاقتراحات والتعليقات من المستخدمين لمعرفة ما يجب إضافته لتحسين تجربة ويندوز 11. وجميع الميزات المذكورة في المقال طُرحت في تطبيق Feedback Hub.

إذا كنت تريد أن تضيف مايكروسوفت كل هذه التحسينات قريبًا إلى Widgets، فيمكنك التصويت على طلبات الميزات في تطبيق Feedback Hub بالنقر فوق زر (upvote). وكلما زاد عدد الأصوات المؤيدة، زادت فرصة أن تضيف مايكروسوفت تلك الميزات.