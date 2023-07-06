ميزات يتفوق بها Pixel Fold من جوجل على هاتف Galaxy Z Fold4

تفوقت سامسونج لعدة سنوات في مجال إنتاج الهواتف القابلة للطي مع إصدار سلسلة هواتف Galaxy Z Fold وسلسلة Flip، ولكن في هذا العام بدأت المنافسة تزداد في سوق الهواتف القابلة للطي، فقد قدمت جوجل هاتفها الأول القابل للطي أفقيًا على غرار Galaxy Z Fold4 وهو هاتف Pixel Fold، ومع أن كلاهما يتمتعان بميزات ممتازة، يتفوق Pixel Fold من جوجل على Galaxy Z Fold4 في بعض الجوانب التي سنوضحها فيما يلي:

1- السماكة:

يتميز هاتف Pixel Fold من جوجل بحجم شاشة مثالي بمقاس 7.6 بوصات، بالإضافة إلى أنه سهل الحمل وأقل سُمكًا من هاتف Galaxy Z Fold4.

تُحسّن الشاشة الكبيرة تجربة اللعب ومشاهدة الفيديوهات وإنجاز بعض المهام التي تتطلب شاشة كبيرة مثل شاشات الأجهزة اللوحية، ومع أن هاتف سامسونج Galaxy Z Fold4 يتمتع بشاشة داخلية واسعة وممتازة، لكن الجانب الذي يتفوق به Pixel Fold فيما يتعلق بالشاشة هو سمكها بعد إغلاقها، إذ ستلاحظ أن حجم هذا الهاتف أصغر ومسطح أكثر وستشعر كأنك تحمل هاتف عادي عند إغلاق الشاشة الداخلية، وسيكون من السهل وضعه في الجيب، بينما ستلاحظ أن هاتف سامسونج أكبر حجمًا وعند إغلاقه ستجد أنه أكثر سُمكًا من الهاتف العادي وسيبدو كهاتفين فوق بعضهما، وهذا يجعل من الصعب وضعة في الجيب.

يوفر هاتف Pixel Fold مزيجًا مثاليًا من سهولة الحمل المتوفرة في الهواتف القابلة للطي عموديًا مثل: Galaxy Z Flip 4 أو +Moto Razr الجديد، والشاشة الكبيرة القابلة للطي أفقيًا، وتجربة الاستخدام القريبة من تجربة استخدام الجهاز اللوحي.

2- ميزات الكاميرا:

يحتوي هاتف Pixel Fold على نظام كاميرا ممتاز مع أنه غير مطابق تمامًا لكاميرات Pixel 7 Pro، أما هاتف سامسونج Galaxy Z Fold4 فهو مزود أيضًا بكاميرات ممتازة وقد تلاحظ أنها متقاربة جدًا لكن هناك بعض الميزات التي تضيفها جوجل تجعل هاتفها يتفوق.

إذ تمنحك ميزة Real Tone من جوجل درجات لون بشرة طبيعية أكثر عند التقاط صور للأشخاص، ويمنحك التكبير البصري المحسن باستخدام Super Res Zoom من جوجل لقطات واضحة حتى بعد تكبيرها بما يصل إلى x20.

3- عمر بطارية أطول:

بحسب اختبار عمر البطارية الذي أجراه موقع Laptop Mag لكل من هاتف Pixel Fold من جوجل وهاتف سامسونج Galaxy Z Fold 4، ظهر أن هاتف جوجل القابل للطي يتفوق بشكل بسيط على هاتف سامسونج، فقد استمر في العمل لمدة 10 ساعات و21 دقيقة بينما استمر هاتف Galaxy Z Fold4 لمدة 9 ساعات و37 دقيقة.

الخاتمة:

يعدّ التصميم الأقل سماكة وميزات الكاميرات الموجودة في Pixel Fold والزيادة الطفيفة في عمر البطارية عوامل تجعله يتفوق بشكل بسيط على هاتف Galaxy Z Fold4، ومع ذلك يُعد هاتف سامسونج من أبرز الهواتف القابلة للطي، ويتمتع بميزات ممتازة.

يعتمد الاختيار بينهما على الاستخدام الشخصي، فإذا كنت تبحث عن بديل للجهاز اللوحي فإن Galaxy Z Fold4 هو الخيار المناسب لك. وإذا كنت تبحث عن هاتف للاستخدام اليومي لكن يمكنك استخدامه كجهاز لوحي في بعض الأحيان فإن Pixel Fold هو الخيار الأنسب.