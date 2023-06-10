ميزات يتفوق بها نظام macOS Sonoma على نظام ويندوز 11

أعلنت شركة آبل خلال مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2023 عن نظام (macOS Sonoma) الجديد لحواسيب ماك، الذي يضم العديد من الميزات الجديدة التي من شأنها أن تعزز تجربتك في استخدام حواسيب ماك، وسيصل الإصدار النهائي منه خلال هذا الخريف.

يمكنك التمتع بالميزات الجديدة حتى لو لم يكن لديك أحدث حواسيب ماك، إذ ستستفيد الأجهزة الجديدة مثل: MacBook Air بمقاس 15 بوصة، وأجهزة Mac Studio 2023 و Mac Pro 2023 من نظام التشغيل الجديد، ومعظم حواسيب ماك التي أصدرت بعد عام 2017.

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وعند مقارنة الميزات الجديدة في نظام التشغيل macOS Sonoma مع نظام التشغيل ويندوز 11، نجد أن هناك العديد من الميزات التي سيتمتع بها مستخدمو حواسيب ماك ولكنها غير متوفرة في حواسيب ويندوز 11 وسنذكر منها ما يلي:

1- الويدجت التفاعلية:

يحتوي كل من نظام ويندوز 11 ونظام macOS على ويدجت، ولكن macOS حصل على مجموعة من التحديثات لجعلها أكثر فائدة. فقد نقلت آبل موقع الويدجت (widget) من مركز الإشعارات إلى سطح المكتب وجعلتها أكثر تفاعلية، حيث يمكنك استخدامها لإجراء العديد من المهام بسهولة من سطح المكتب مباشرة، مثل: تدوين الملاحظات، وتعرّف حالة الطقس، والتحكم في الوسائط وغيرها.

بالإضافة إلى ذلك، عند فتح تطبيق أو نافذة أو استخدام (Stage Manager)، ستتلاشى الويدجت من الخلفية لتتمكن من التركيز أكثر في المهام التي تنجزها، وعند تبديل صورة الخلفية (wallpaper) ستتكيف ألوان الويدجت تلقائيًا مع ألوان الخلفية.

2- تحسين تجربة مكالمات الفيديو:

أضافت آبل عدد كبير من الميزات إلى نظام (macOS Sonoma) بهدف تحسين تجربة مكالمات الفيديو في حاسوب ماك. إذ توفر ميزة (The Presenter Overlay) خيارين هما: large overlay وخيار small overlay. يركز خيار large overlay في إظهارك أمام المحتوى الذي تقدمه، بينما يمكنك استخدام خيار (small overlay) للظهور في فقاعة متحركة فوق شاشتك التي تشاركها مع الآخرين.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تفعيل التأثيرات المرئية أثناء المكالمات لإضفاء الإثارة على (ردود الفعل) Reactions مثل: إضافة عروض الألعاب النارية الافتراضية أو إضافة بالونات وقصاصات ورقية.

3- شاشات التوقف المتحركة:

سيُظهر نظام MacOS Sonoma شاشات توقف متحركة تتميز بإظهار مواقع مختلفة من العالم عندما تتوقف عن استخدام حاسوب ماك لفترة زمنية محددة. وستظهر تلك الشاشات كفيديو بطيء الحركة، ويمكنك رؤية التأثير الثلاثي الأبعاد الدقيق أثناء تحرك الصورة عبر شاشتك.

في الوقت الحالي، لا تدعم خلفيات ويندوز هذه الميزة، وإذا أردت إضافة شاشات توقف متحركة ستحتاج إلى تثبيت تطبيقات تابعة لجهات خارجية، بينما في نظام macOS Sonoma، ستكون هذه الميزة موجودة تلقائيًا.

ميزات أخرى:

يضم نظام macOS Sonoma العديد من الميزات الأخرى غير المذكورة سابقًا، منها: ميزة (الملفات الشخصية) profiles في متصفح سفاري التي تسمح لك بإعداد ملفات شخصية منفصلة لأشخاص مختلفين أو حالات استخدام مختلفة للشخص نفسه.

بالإضافة إلى ذلك، سيجعل نظام (macOS Sonoma) تجربة اللعب بالألعاب أكثر سلاسة، وذلك بفضل وضع اللعب الذي يضبط حاسوب ماك لإعطاء الأولوية للألعاب في وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات، بالإضافة إلى تقليل زمن الوصول لسماعات الأذن وأجهزة التحكم في الألعاب المتصلة بحاسوب ماك عبر البلوتوث.

وإذا أردت معرفة المزيد من ميزات نظام macOS Sonoma، يمكنك قراءة مقال: كل ما تريد معرفته عن نظام MacOS Sonoma الجديد لحواسيب ماك.