ميزات يتفوق بها نظام iOS 17 على نظام أندرويد

يحتوي الإصدار القادم من نظام التشغيل iOS 17 على مجموعة كبيرة من الميزات المفيدة التي ستعزز تجربة استخدام هواتف آيفون، إذ يتضمن هذا الإصدار ميزات جديدة في تطبيق الرسائل، ومتصفح سفاري، وتطبيق FaceTime، وغيرها. ومع هذا الإصدار سيتفوق نظام iOS على نظام أندرويد بالعديد من الميزات وسنذكر منها ما يلي:

1- إمكانية إنشاء ملصقات من الصور مباشرة:

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من الميزات التي أضافتها آبل مع إصدار iOS 16 هي القدرة على عزل موضوع الصورة ثم لصقه في تطبيق آخر. وقد اقتبست سامسونج هذه الميزة وأضافتها إلى هواتفها مع إصدار واجهة المستخدم الخاصة بها One UI 5.1، لكن آبل حسّنت هذه الميزة مع iOS 17 وأضافت خيار يسمح بتحويل موضوع الصورة إلى ملصق.

فعندما تريد استخدام صورة كملصق، فكل ما عليك فعله هو الضغط لفترة طويلة على موضوع الصورة. بعد ذلك، ستظهر القائمة الخاصة بميزة عزل موضوع الصورة ولكنها ستتضمن خيار جديد وهو (إضافة ملصق) Add Sticker.

وبعد النقر فوق هذا الخيار تتحوّل الصورة مباشرة إلى ملصق، وتُضاف إلى الملصقات الأخرى التي يمكنك استخدامها في تطبيقات المراسلة، ويتيح iOS 17 أيضًا إضافة تأثيرات مختلفة إلى تلك الملصقات.

2- مشاركة كلمات المرور بطريقة آمنة:

إذا كنت لا تستخدم تطبيقات إدارة كلمات المرور، فليس من السهل مشاركة كلمات المرور الخاصة بك بطريقة آمنة. إذ تقدم تطبيقات مثل: 1Password و Bitwarden خطط مشاركة عائلية، حتى يتمكن الجميع من الوصول إلى كلمة مرور الخاصة بخدمة معينة دون الحاجة إلى إرسالها كنص عادي عبر الرسائل مما يضمن مشاركتها بين عدّة أشخاص بطريقة آمنة.

ويهدف نظام iOS 17 إلى تسهيل مشاركة كلمات المرور بطريقة آمنة دون الحاجة إلى تطبيقات تابعة لجهات خارجية، فقد حدثت آبل خدمة iCloud Keychain للسماح بإنشاء مجموعة تضم عدد من المستخدمين يمكنهم إضافة كلمات المرور ومفاتيح المرور وتحريرها، وتدعي آبل أن عمليات المشاركة مشفرة من طرف إلى طرف.

وبينما تواصل جوجل ترقية خدمة إدارة كلمات المرور في كروم (Chrome Password Manager) الخاصة بها، فهذه من الميزات التي لم تصل بعد إلى تلك الخدمة.

3- وضع StandBy :

يتضمن نظام iOS 17 وضع يُسمى StandBy الذي يحول هاتف آيفون إلى ساعة يمكنك وضعها على المكتب، فعند توصيل هاتف آيفون مع شاحن MagSafe ووضعه بالاتجاه الأفقي، ستُظهر شاشة آيفون الوقت والويدجت وبعد العناصر الأخرى، ويمكنك أيضًا جعل هاتف آيفون كأنه شاشة ذكية، وعرض صورك المفضلة فيها.

يتوفر وضع مشابه لوضع StandBy في أحدث هواتف سامسونج التي تعمل بواجهة المستخدم One UI 5، لكن الهواتف الأخرى التي تعمل بنظام أندرويد لا تتضمن مثل هذه الميزة.

4- ميزات تعزيز الصحة النفسية:

تضيف جوجل وآبل وغيرهما من الشركات المنتجة للهواتف الذكية ميزات لمساعدتك في تحسين الصحة النفسية والاستمتاع بالأنشطة المختلفة بدلاً من استخدام الهاتف طوال الوقت. إذ يتضمن نظام أندرويد ميزة Digital Wellbeing، بينما تعتمد آبل على ميزة خاصة بها تسمى Screen Time. وكلا الميزتين تساعدان في تقليل وقت استخدام الهاتف.

لكن مع نظام iOS 17 و watchOS 10 ركزت آبل في إضافة ميزات جديدة بهدف تعزيز الصحة النفسية بطرق مختلفة، فمن المقرر وصول تطبيق Journal الجديد إلى هواتف آيفون خلال هذا العام. وهو عبارة عن تطبيق لتدوين اليوميات مع إمكانية إضافة الصور وبيانات الموقع وغير ذلك. ويقال أيضًا أن التطبيق قادر على تنبيه المستخدمين إذا نسوا الكتابة عن رحلة حديثة.

قد لا يبدو الأمر مهم بالنسبة للكثيرين، ولكن يمكن أن يكون لتدوين اليوميات تأثير كبير في صحتك النفسية. فقد أشارت دراسة نشرتها مجلة National Library of Medicine إلى أن تدوين اليوميات له تأثير إيجابي قد يكون فعال في التخفيف من المشكلات النفسية، وزيادة الرفاهية، وتعزيز الأداء البدني.

وبالإضافة إلى تطبيق Journal، حدّثت آبل تطبيق Mindfulness في نظام watchOS 10 للسماح للمستخدمين بتسجيل مشاعرهم ومزاجهم. وتُحفظ المعلومات في تطبيق Health في آيفون وآيباد، مما يساعدهم في تتبع مشاعرهم ومسببات القلق والاكتئاب، والحصول على ملف PDF يتضمن كل تلك البيانات يمكن مشاركته مع الطبيب المختص.