ميزات يتفوق بها جهاز Pixel Tablet من جوجل على iPad Air 

تُعد أجهزة آيباد من أفضل الأجهزة اللوحية المتوفرة في السوق، ومع ظهور الجهاز اللوحي الأول لشركة جوجل وهو (Pixel Tablet) ازدادت المنافسة في سوق الأجهزة اللوحية وبدأ الكثير من الناس بمقارنة أجهزة آيباد ومنها: جهاز iPad Air مع Pixel Tablet، ومع أن كليهما يتمتعان بمواصفات ممتازة ستلاحظ أن Pixel Tablet يتفوق على iPad Air ببعض الميزات البسيطة التي سنوضحها فيما يلي:

1- إلغاء قفل الشاشة بسرعة:

يحتوي كل من Pixel Tablet و iPad Air على مستشعر لبصمات الأصابع مدمج في زر التشغيل، لكنهما لا يتبعان النهج نفسه فيما يتعلق بكيفية إلغاء قفل الشاشة. ففي جهاز iPad Air، يجب أن تضغط على زر التشغيل لإيقاظ الشاشة أولًا، ثم يجب أن تترك إصبعك قليلًا على الزر نفسه لتجاوز شاشة القفل وفتح الجهاز.

أما في جهاز Pixel Tablet والعديد من الأجهزة اللوحية والهواتف الأخرى التي تعمل بنظام أندرويد، فليست هناك حاجة لتلك الخطوات. فكل ما عليك فعله هو لمس زر التشغيل لمدة تقل عن ثانية وسيفتح الجهاز مباشرة دون الحاجة إلى تشغيل الشاشة أولًا والضغط طويلًا على زر التشغيل لمسح بصمة الإصبع.

2- التعامل بشكل أفضل مع التطبيقات غير المتوافقة:

بالنسبة للتطبيقات الخاصة بآيفون فقط وغير المتوافقة مع آيباد، يمكنك تنزيلها في آيباد، لكنها إما ستعمل في منتصف الشاشة مع ظهور حافات سوداء أو تظهر بكامل عرض الشاشة ولكن بدقة منخفضة. ولا تدعم هذه التطبيقات أيًا من ميزات التطبيقات الخاصة بآيباد مثل: ميزة Slide Over أو تعدد النوافذ (multi-window).

هذا مختلف تمامًا عن الطريقة التي يتعامل بها نظام أندرويد مع التطبيقات المتوافقة مع الهاتف فقط، فهي تتكيف بشكل جيد مع حجم الشاشة الكبير، لذا؛ ستجد أن جهاز Pixel Tablet يتعامل مع تلك التطبيقات بشكل أفضل من آيباد. إذ تتوسع التطبيقات في Pixel Tablet رأسيًا وفي بعض الأحيان تُعرض بكامل الشاشة ولكن في كلتا الحالتين، لا تخسر الكثير من الدقة.

من ناحية أخرى، يمكنك استخدام ميزة تعدد النوافذ مع هذه التطبيقات عند اختيار الوضع الأفقي للجهاز مع إمكانية تشغيل تطبيق آخر في الجهة الأخرى من الشاشة.

3- دعم أفضل لوضع تقسيم لوحة المفاتيح:

يسمح كل من iPad Air و Pixel Tablet بفصل لوحة المفاتيح لتسهيل الوصول إلى جميع الأحرف. لكن لوحة المفاتيح Gboard الخاصة بجوجل والمتوفرة في أجهزة أندرويد اللوحية تدعم الوضع المنقسم في الوضع الرأسي (portrait) للجهاز أو الوضع الأفقي (landscape)، وستتمكن من الضغط على جميع الأزرار في جانبي الشاشة بسهولة، والكتابة بشكل مريح بغض النظر عن الوضع الذي اخترته للجهاز.

4- إدارة الإشعارات بشكل أفضل:

يتميز نظام أندرويد بتوفير طرق أفضل لإدارة الإشعارات في الجهاز اللوحي Pixel Tablet مقارنةً بنظام iPadOS الذي يعمل به جهاز iPad Air. ففي آيباد يجب تفعيل جميع الإشعارات من تطبيق معين أو تعطيلها بالكامل دون القدرة على تعطيل إشعارات معينة في التطبيق والسماح بوصول إشعارات أخرى من التطبيق نفسه.

أما نظام أندرويد فهو يحتوي على ميزة تُسمى (قنوات الإشعارات) notification channels أضيفت إلى إصدار (Android 8.0 Oreo) في عام 2017، تسمح لك باختيار الإشعارات التي تريد رؤيتها في جهاز Pixel Tablet، لذلك يمكنك على سبيل المثال اختيار أن تقتصر الإشعارات التي تصل من تطبيق واتساب على الإشعارات الخاصة بالمكالمات فقط.

5- تعدد المهام في الوضع الرأسي:

لا يسمح لك جهاز iPad Air بتقسيم الشاشة إلى نافذتين في الوضع الرأسي، بل فقط في الوضع الأفقي، بينما يدعم نظام أندرويد ميزة تقسيم الشاشة في الوضع الرأسي، مما يسمح لك بالعمل في تطبيقين بالوقت نفسه في Pixel Tablet وسيظهران فوق بعضهما.