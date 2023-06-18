ميزات مدمجة في آيفون تساعدك في تحسين صحتك

يحتوي هاتف آيفون على مجموعة كبيرة من الميزات المدمجة التي تساعدك في تحسين صحتك ونمط حياتك دون الحاجة إلى تثبيت أي تطبيقات تابعة لجهات خارجية. إذ يحتوي على ميزة تساعدك في تقليل وقت استخدام الهاتف، ومجموعة ميزات لتحسين جودة النوم، بالإضافة إلى ميزة لتذكيرك بتناول الأدوية والمكملات الغذائية، وغيرها من الميزات التي سنذكرها فيما يأتي:

1- ميزة وقت الشاشة لتقليل وقت استخدام هاتف آيفون:

إذا كنت تقضي الكثير من الوقت في استخدام هاتف آيفون سواء للعب بالألعاب أو مشاهدة مقاطع الفيديو القصيرة في تيك توك ويوتيوب، فقد تحتاج إلى وضع بعض الحدود، إذ إن إدمان الهواتف عادة غير صحية يمكن أن تؤثر سلبًا في حياتك وعلاقاتك.

ولمساعدتك في تقليل وقت استخدام هاتف آيفون، أضافت آبل ميزة مدمجة في نظام iOS تُسمى (وقت الشاشة) Screen Time التي تساعدك في تتبع متوسط الوقت اليومي والأسبوعي الذي تقضيه في استخدام هاتف آيفون.

بالإضافة إلى الوقت الذي تقضيه في استخدام تطبيقات محددة، مما يُسهّل عليك معرفة التطبيقات التي تستخدمها بكثرة ووضع حد للوقت الذي تقضيه في استخدامها.

وللوصول إلى ميزة وقت الشاشة، انتقل إلى تطبيق (الإعدادات) Settings، ثم اختر (وقت الشاشة) Screen Time حيث ستجد أدوات مفيدة لمساعدتك في تقليل استخدام الهاتف. يتضمن ذلك أداة (Downtime) لجدولة فترات محددة للتوقف عن استخدام آيفون، وأداة (حدود التطبيق) App Limits لتعيين حدود يومية لاستخدام تطبيقات محددة.

2- وضع تركيز النوم لتحسين جودة النوم:

يحتاج معظم الناس من سبع إلى تسع ساعات من النوم كل ليلة، ولكن قد يكون من الصعب تحقيق ذلك بسبب تلقي الإشعارات باستمرار. وبدلًا من تخصيص إشعارات كل تطبيق، يمكنك إعداد ميزة Sleep Focus باتباع الخطوات التالية؛ لمساعدتك في تحسين نومك وتعزيز صحتك:

انتقل إلى تطبيق الإعدادات ثم اختر (التركيز) Focus. اختر (النوم) Sleep، أو انقر فوق زر (+) في الزاوية اليُمنى العلوية من الشاشة لإضافة وضع تركيز النوم إذا لم يكن موجود سابقًا. ويمكنك تخصيص تركيز النوم الخاص بك في هذه الصفحة بالسماح بوصول الإشعارات من أشخاص محددين، وتطبيقات معينة عند تشغيل هذه الميزة.

ولكن إذا كنت ترغب في إعداد جدول زمني متكرر للنوم، فانتقل إلى تطبيق Health، وانقر فوق تبويب (تصفح) Browse في الزاوية اليُمنى السفلية من الشاشة، واختر (النوم) Sleep. بعد ذلك، انقر فوق (جدول النوم) Sleep Schedule في قسم Your Schedule لتخصيص جدول نوم متكرر. على سبيل المثال: يمكنك إنشاء جدول نوم محدد في أيام الأسبوع وجدول مختلف لعطلة نهاية الأسبوع.

3- ميزة Medications لتتبع الأدوية والمكملات الغذائية:

Medications هي ميزة في تطبيق Health تساعدك في تتبع أدويتك أو المكملات الغذائية باستخدام هاتف آيفون، وهي مفيدة إذا كنت تنسى في كثير من الأحيان تناول أدويتك، أو إذا كنت بحاجة إلى تناول أدوية متعددة في أوقات مختلفة. وباستخدام هذه الميزة، يمكنك بسهولة إعداد تذكيرات خاصة بأوقات تناول الدواء ببضع نقرات فقط والحصول على إشعارات عندما يحين وقت تناول دواء معين.

لاستخدام هذه الميزة، اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق Health، ثم انقر فوق (تصفح) Browse في الزاوية اليُمنى السُفلية. اختر (الأدوية) Medications، وانقر فوق (إضافة دواء) Add a Medication . ابحث عن اسم الدواء أو اكتب اسم الدواء يدويًا. اتبع التعليمات التي ستظهر في الشاشة لاختيار نوع الدواء وإضافة والتفاصيل الأخرى.

4- وضع Night Shift لتحسين جودة النوم:

يمكن لهاتف آيفون والأجهزة الأخرى الباعثة للضوء الأزرق مثل: الأجهزة اللوحية أو الحواسيب أو التلفاز أن تؤثر سلبًا في جودة نومك وكميته. وذلك لأن التعرض لفترات طويلة للضوء الأزرق الصادر من هذه الأجهزة يمكن أن يتداخل مع إنتاج هرمون (الميلاتونين) melatonin المسؤول عن تنظيم النوم.

لكن قد تضطر في بعض الأوقات إلى استخدام هاتف قبل النوم، في تلك الأوقات ركّز في تخفيف آثار الضوء الأزرق بتفعيل وضع Night Shift الذي يضبط سطوع الألوان في شاشة آيفون ويجعلها أكثر دفئًا، مما يسهل الاسترخاء والاستعداد للنوم.

لتفعيل Night Shift في آيفون، انتقل إلى الإعدادات ثم اختر (الشاشة والسطوع) Display & Brightness ثم فعّل Night Shift وحدد موعد لتفعيله يوميًا بشكل تلقائي.

5- ميزة أصوات الخلفية لمساعدتك في التركيز أو الاسترخاء:

يمكن أن تساعدك ميزة أصوات الخلفية في التركيز أو الاسترخاء، فهي توفر أصوات طبيعية مثل: المطر أو أمواج المحيط مما يحجب الضوضاء الأخرى غير المرغوب فيها في البيئة المحيطة بك.

يمكنك تشغيل أصوات الخلفية في آيفون باتباع الخطوات التالية: