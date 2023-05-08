ميزات مخفية للمساعد الصوتي سيري وكيفية استخدامها في آيفون

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تُحسّن آبل المساعد الصوتي (سيري) Siri باستمرار، لإنجاز العديد من المهام في آيفون باستخدام أوامر صوتية بسيطة وبدون الامساك بالهاتف، وهذا الأمر مفيد في الكثير من الحالات، مثل: قيادة السيارة، وممارسة الرياضة، والانشغال في المهام المكتبية وغيرها.

وهناك الكثير من الميزات المخفية للمساعد الصوتي سيري التي قد لا يعرفها الكثير من مستخدمي آيفون، وسنذكر أبرزها فيما يلي:

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1- العثور على مالك آيفون المفقود:

إذا وجدت هاتف آيفون ولا تعرف مالكه، يمكنك سؤال سيري: مرحبًا سيري، من يمتلك آيفون هذا؟ ستظهر بطاقة اتصال في الشاشة تحتوي على اسم وخيار إجراء مكالمة، إذا كان مالك الهاتف قد عيّن جهة اتصال يمكن من خلالها الوصول إليه مباشرة.

ويعتمد نجاح هذه الطريقة على الإعدادات الخاصة بالمساعد الصوتي سيري التي ضبطها مالك الهاتف، إذ يجب ألا يكون قد عطّل الوصول إلى سيري من شاشة القفل.

يمكنك أيضًا تجربة طلب الاتصال بواحدة من جهات الاتصال في الهاتف المفقود باستخدام كلمات شائعة قد تكون مضافة إلى جهات الاتصال مثل: المنزل، أو العمل أو الزوجة وغيرها، فتقول: (مرحبا سيري اتصل بالمنزل) على سبيل المثال.

2- تمييز جهات الاتصال:

لا يمكن لسيري فهم بعض الأسماء جيدًا، وخاصة الأسماء الطويلة، لذلك؛ قد يكون من الأفضل تمييز بعض جهات الاتصال الخاصة بك لتسهيل الاتصال بها باستخدام الأوامر الصوتية.

ولتمييز جهة اتصال معينة، اتبع الخطوات التالية:

قل على سبيل المثال: مرحبًا سيري، ياسمين هي زوجتي. ستظهر لك نافذة منبقة تتضمن تنبيه: Ok, Do you want me to remember that Yasmeen is your wife؟ (حسنًا، هل تريد مني أن أتذكر أن ياسمين هي زوجتك؟). انقر فوق خيار (نعم) Yes. بعد ذلك يمكنك بسهولة أن تطلب من سيري الاتصال بزوجتك بقول: مرحبًا سيري، اتصل بزوجتي.

3- تغيير إعدادات آيفون باستخدام سيري:

يمكنك تغيير معظم إعدادات آيفون، والوصول إليها بسهولة باستخدام سيري بدلاً من الانتقال إلى تطبيق الإعدادات والبحث عن الإعداد الذي ترغب في تغييره.

جرّب الأوامر الصوتية التالية لتغيير بعض الإعدادات باستخدام سيري:

مرحبًا سيري، فعّل الوضع الداكن (Hey Siri, enable Dark Mode).

مرحبًا سيري، شغّل وضع الطائرة (Hey Siri, Turn on Airplane Mode).

مرحبًا سيري، أوقف تشغيل وضع الطاقة المنخفضة (Hey Siri, Turn off Low Power Mode).

4- تحديد موقعك الحالي:

عند قيادة السيارة في منطقة جديدة ولا تعرف اسم الشارع الذي أنت فيه، ولا تريد أن تستخدم هاتفك للوصول إلى تطبيق الخرائط حتى لا يتشتت انتباهك أثناء القيادة يمكنك الاستفادة من سيري بقول: مرحبًا سيري، أين أنا؟، وستخبرك باسم الشارع الذي أنت موجود فيه.

5- إضافة ملاحظة إلى تطبيق الملاحظات:

يمكن للمساعد الصوتي سيري إضافة عناصر إلى القوائم التي أعددتها أو إضافة نص إلى ملاحظة في تطبيق (الملاحظات) Notes وذلك باستخدام الأوامر الصوتية البسيطة. وهذا الأمر مفيد بشكل خاص إذا كنت مشغول بعمل ما كقيادة السيارة أو ممارسة الرياضة ولا تستطيع الإمساك بهاتفك، وتريد الاحتفاظ بملاحظة معينة.

قد يرتكب المساعد الصوتي بعض الأخطاء أثناء الكتابة، ولكن يمكنك ترتيب الملاحظة أو التذكير لاحقًا.

6- تحديد موقع سيارتك:

يمكن لهاتف آيفون حفظ مكان اصطفاف سيارتك وتسهيل الوصول إليها إذا كنت تستخدم خدمة CarPlay من آبل. فعندما يكتشف هاتف آيفون أن الاتصال بالسيارة قد انقطع، سيحتفظ بآخر موقع كان فيه الهاتف متصل بالسيارة لتتمكن من الرجوع إليه بسهولة، ولكن بدلًا من فتح خرائط آبل لمعرفة موقع سيارتك، يمكنك سؤال سيري عن مكان سيارتك بأمر صوتي بسيط، كأن تقول: مرحبًا سيري، أين أوقفت سيارتي؟