ميزات مخفية في آيفون تساعدك أثناء السفر

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يُعد وجود هاتفك معك أثناء السفر أمر ضروري، وإذا كنت تستخدم آيفون تحديدًا ستجد أنه أكثر فائدة مما كنت تتوقع، فبالإضافة إلى الكاميرا الممتازة التي تسمح لك بالتقاط صور مميزة أثناء السفر، وتطبيق Wallet لحفظ مستنداتك الضرورية، يحتوي آيفون على العديد من الميزات التي تجعله رفيقًا رائعًا للسفر، والتي ربما لا تعرفها.

في هذا المقال، سنذكر أبرز الميزات المخفية في هاتف آيفون والتي يجب معرفتها قبل السفر:

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1- خريطة الطقس التفاعلية:

إذا كان هاتف آيفون يعمل بنظام التشغيل iOS 15 أو أحدث، يمكنك الاستفادة من خريطة الطقس المدمجة في آيفون. والتي تسمح لك بمشاهدة درجة الحرارة الحالية في جميع أنحاء العالم، ومعرفة توقعات هطول الأمطار خلال 12 ساعة القادمة. وهذا سيساعدك في معرفة الطقس في المكان الذي ستسافر إليه.

ما عليك سوى تشغيل تطبيق Weather والنقر فوق رمز الخريطة الظاهر في الزاوية اليُسرى السُفلية لعرض درجات الحرارة. ثم انقر فوق الأيقونة التي تظهر في شكل مربعات في الجهة اليُمنى العُلوية لاختيار (Precipitation)، ثم استخدم المؤشر للتمرير والحصول على توقعات هطول الأمطار خلال 12 ساعة القادمة.

2- مشاركة الموقع مع شخص آخر:

إذا كنت بحاجة إلى ارسال موقعك لشخص تسافر معه ليتمكن من الوصول إليك، فيمكنك استخدام أداة (مشاركة الموقع) share location، وهي جزء من تطبيق Find My، ولن تحتاج إلى تنزيل أي تطبيق جديد.

ولاستخدام هذه الأداة، اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق Find My واختر تبويب People. انقر فوق رمز + الظاهر في الجهة السُفلية من الشاشة واختر Share My Location من القائمة. اختر من تريد مشاركة موقعك معه، ثم انقر فوق (إرسال) Send.

3- أرسل موقعك عبر القمر الصناعي:

إذا كنت في موقف صعب في مكان ما وليس لديك اتصال خلوي ولا تتوفر شبكة واي فاي، وكنت تستخدم طراز iPhone 14 أو iPhone 14 Pro، فيمكنك مشاركة موقعك مع واحد من جهات الاتصال عن طريق القمر الصناعي.

ولاستخدام هذه الميزة اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق Find My، وانقر فوق تبويب Me وشغل Share My Location. أضف جهات اتصال تريد مشاركة موقعك معها. عندما تكون في موقع بدون تغطية خلوية أو واي فاي، عد إلى هذه الشاشة وحدد Send My Location في قسم My Location via Satellite.

4- ترجمة النصوص الأجنبية:

أثناء السفر قد تواجه مشكلة اللغة، وقد تتعرض لبعض المواقف التي تحتاج فيها إلى مترجم، كأن تذهب إلى مطعم ولا تستطيع فهم قائمة الطعام بشكل جيد، أو أردت قراءة معلومات في متحف زرته، وغير ذلك.

في تلك الحالات، يمكنك الاستفادة من ميزة الترجمة في آيفون دون الحاجة إلى تنزيل أي تطبيق ترجمة تابع لجهات خارجية، ولتجربة هذه الميزات اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق الكاميرا ووجه الكاميرا إلى النص الذي تريد ترجمته. عندما يظهر صندوق أصفر حول النص، انقر فوق رمز Live Text. حدد جزء من النص أو اختر (حدد الكل) Select All. انقر فوق زر (ترجمة) Translate، وسيظهر لك النص بلغتك.

5- البحث المرئي:

عندما تسافر، ستلتقط الكثير من الصور بكاميرا آيفون، لكن هل تعلم أنه يمكنك استخدام تطبيق (الصور) Photos لمعرفة المزيد من المعلومات عن الأشياء المختلفة الموجودة في صورك؟ إليك كيفية القيام بذلك: