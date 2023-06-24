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ميزات في iPadOS 17 ستجعل أجهزة آيباد أكثر إنتاجية

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ميزات في iPadOS 17 ستجعل أجهزة آيباد أكثر إنتاجية

مع كل إصدار من نظام التشغيل iPadOS الخاص بأجهزة آيباد تضيف شركة آبل ميزات جديدة لتحسين تجربة الاستخدام، وفي  iPadOS 17 أضافت آبل مجموعة من الميزات الجديدة والتحسينات لجعل أجهزة آيباد أكثر إنتاجية، ولإنجاز العديد من المهام بسهولة، وفيما يلي سنذكر بعض هذه الميزات:

1- منظم الواجهة أصبح أكثر مرونة:

يتيح لك (منظم الواجهة) Stage Manager في نظام iPadOS 16 تغيير حجم نوافذ التطبيقات لكن دون القدرة على التحكم بدقة في حجم نافذة التطبيق، ولمنحك المزيد من التحكم، أصبح منظم الواجهة أكثر مرونة في إصدار iPadOS 17 القادم وستتمكن من تغيير حجم نافذة التطبيق بسهولة، فما عليك سوى الإمساك بها من الزاوية وتغيير حجمها كما تريد.

ستُلاحظ أيضًا المزيد من المرونة في إمكانية ترتيب نوافذ التطبيقات في منظم الواجهة، إذ ستتمكن من وضع النوافذ حيث تريد، ويمكنك أيضًا تحديد المقدار الذي يجب أن تتداخل فيه النوافذ مع بعضها، مع إمكانية وضع أربع نوافذ في شاشة آيباد في الوقت نفسه.

2- تحسينات لتسهيل التعامل مع ملفات PDF:

تُعد أجهزة آيباد مناسبة للتعامل مع ملفات PDF وإضافة الملاحظات إليها وتحريرها وغير ذلك، وفي تحديث iPadOS 17، حسّنت آبل هذه التجربة بإضافة المزيد من الميزات المفيدة، وهي:

  • إمكانية إظهار ملفات PDF بكامل عرض الشاشة، مما يسهل قراءتها وإضافة التعليقات والملاحظات إليها.
  • سيحدد التعلم الآلي في آيباد الحقول في ملفات PDF، حتى تتمكن من إضافة المعلومات إليها بسهولة، مثل: الأسماء والعناوين وأي معلومات أخرى.
  • إمكانية معالجة ملفات PDF في تطبيق (الملاحظات) Notes وإضافة التعليقات إليها، ومن خلال التعاون المباشر، تظهر التحديثات لحظيًا عندما يشارك المستخدمون الملاحظات مع الآخرين.

3- ميزة Safari Profiles:

أضافت آبل ميزة جديدة إلى متصفح سفاري تُسمى حسابات سفاري (Safari Profiles) في تحديث iPadOS 17 للمساعدة في تخصيص المتصفح، إذ يمكنك إعداد حساب للعمل وآخر لجلسات التصفح الشخصية. وسيكون لكل حساب سجّل التصفح الخاص (history)، وملفات تعريف الارتباط (cookies) والمفضلات (Favorites).

ولإنشاء حسابات جديدة في متصفح سفاري، اتبع الخطوات التالية:

  1. انتقل إلى (إعدادات النظام) System Settings، ثم اختر (سفاري) Safari.
  2. مرر إلى الأسفل، وفي قسم Tabs انقر فوق (حساب جديد) New Profile ثم أضف اسمًا للحساب وأيقونة مناسبة واضبط (المفضلات) Favorites، وغيرها من الإعدادات.

4- ويدجت تفاعلية في شاشة القفل:

حسّنت آبل الويدجت في جميع أجهزتها ومنها أجهزة آيباد، ففي نظام iPadOS 17، أصبحت ميزة الويدجت (widget) تفاعلية، مما يمكّن المستخدمين من إنجاز العديد من المهام بسهولة من شاشة القفل، مثل: تشغيل أجهزة المنزل الذكية أو إيقاف تشغيلها، أو تشغيل الموسيقى أو الراديو، وغير ذلك.

5- ميزة جديدة في تطبيق Freeform:

سيحتوي تطبيق Freeform من آبل على ميزة جديدة تُسمى (Follow Along)، تتيح لجميع المتعاونين في اللوحة معرفة ما يقوم به أي مستخدم آخر، وقد يفيد ذلك في حالة إدارة المشاريع الكبيرة. كما أضافت آبل أدوات رسم جديدة مثل: الألوان المائية وأقلام الحبر (fountain pens)، وغيرها. وستجد أيضًا دعمًا للإمالة، والقدرة على إضافة خطوط اتصال وأشكال جديدة إلى أي عنصر.

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