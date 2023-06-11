ميزات جديدة في نظام iOS 17 لم تعلن عنها آبل خلال المؤتمر 

أعلنت شركة آبل يوم الاثنين الماضي عن نظام التشغيل (iOS 17) الجديد لمستخدمي هواتف آيفون، الذي يضم مجموعة متنوعة من الميزات الجديدة، منها: ميزات جديدة في تطبيق الرسائل، وميزة ملصقات جهات الاتصال، وإمكانية ترك رسائل مرئية في تطبيق FaceTime، وتطبيق Journal الجديد لتسجيل اليوميات، وميزة (StandBy) للشاشة، وغيرها.

ولكن هناك ميزات أخرى في نظام (iOS 17) لم تذكرها آبل خلال مؤتمرها للمطورين (WWDC 2023) أثناء الإعلان عن النظام بسبب ضيق الوقت.

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لذلك سنستعرض فيما يلي قائمة الميزات التي لم تعلن عنها آبل خلال المؤتمر، والتي وجدناها أثناء تصفح المواد الترويجية لإصدار iOS 17:

1- أتاحت خاصية (Visual Look Up) في مقاطع الفيديو:

قدمت آبل في نظام iOS 16 العام الماضي ميزة تتيح لمستخدمي هواتف آيفون إزالة خلفية أي صورة بنقرة واحدة، وقد عملت هذا العام على تحسين هذه الميزة، وأتاحتها للمستخدمين في إطارات مقاطع الفيديو المتوقفة موقتًا.

إذ يمكنك الآن في نظام iOS 17 إيقاف تشغيل أي مقطع فيديو مؤقتًا عند اللقطة التي تريد سحبها من الفيديو، ثم اضغط مع الاستمرار على المشهد وبالتحديد على الجزء الذي تريد فصله سواء كان شخص أو أي شيء آخر، سترى وميضًا أبيض حول الجزء الذي تضغط عليه ثم سترى نافذة منبثقة تطلب منك النسخ أو المشاركة.

بالإضافة إلى ذلك؛ يمكنك البحث عن العناصر الموجودة التي فصلتها من الصور ومقاطع الفيديو للعثور على المزيد من المعلومات عنها مباشرة. كما يمكنك تحويلها ملصقات عبر ميزة Live Stickers الجديدة.

2- البحث عن الوصفات مباشرة من الصور:

لم تعلن شركة آبل عن أي تحديثات مهمة للذكاء الاصطناعي خلال الكلمة الرئيسية في مؤتمر المطورين هذا العام كما كانت تشير التوقعات، لكنها حسنت بهدوء الميزات التي تستند في عملها إلى تقنيات (الرؤية الحاسوبية) في نظام iOS 17.

ستسمح الآن خاصية (Visual Look Up) للمستخدمين بالنقر على أي عنصر غذائي موجود في صورة ما والبحث عن وصفات مماثلة، ستوفر هذه الميزة طريقة سهلة للحصول على الإلهام حول ما يمكن طهيه، دون الحاجة إلى البحث عبر الويب.

3- تحسين البحث في تطبيق الصور:

في نظام iOS 17؛ حسنت آبل خوارزميات التعلم الآلي في تطبيق الصور، لتعرّف حيواناتك الأليفة، مثل: القطط، ووضعها تلقائيًا في ألبوم الأشخاص.

4- الملء التلقائي لرموز التحقق في البريد:

حصل تطبيق (البريد) Mail في نظام iOS 17 على ميزة جديدة مهمة، وهي تعبئة رموز التحقق تلقائيًا في متصفح سفاري حتى عند استلامها في تطبيق Mail.

قبل نظام iOS 17؛ كان بإمكانك تعبئة رموز التحقق الواردة في الرسائل فقط تلقائيًا، ولكن مع الميزة الجديدة لن تضطر إلى مغادرة متصفح سفاري لنسخ الكود ولصقه، مما يسهل عليك تسجيل الدخول إلى الخدمات بأمان دون الخروج من المتصفح.

بالإضافة إلى ذلك، سيسمح لك قسم كلمة المرور في الإعدادات بتفعيل الحذف التلقائي لرسائل البريد الإلكتروني والرسائل التي تتضمن رموز التحقق بعد إدراج هذه الرموز تلقائيًا.

5- قائمة البقالة الجديدة في تطبيق التذكيرات:

يضم تطبيق (التذكيرات) Reminders في نظام iOS 17 ميزة جديدة تُسمى (قائمة البقالة) تعمل تلقائيًا على تجميع العناصر المضافة في فئات لتسهيل التسوق. كما يتيح لك التطبيق أيضًا تغيير المجموعات وطريقة عرض العناصر وستتذكر القائمة تفضيلاتك.

6- مشاركة AirTag مع خمسة أشخاص:

يمكنك في نظام iOS 17 مشاركة جهاز تتبع الأغراض (AirTag) مع ما يصل إلى خمسة أشخاص آخرين، مما يسمح للأصدقاء وأفراد العائلة بتتبع الأغراض في تطبيق تحديد الموقع (Find My).

سيتمكن كل فرد في المجموعة من رؤية موقع الغرض، وتشغيل صوت، واستخدام ميزة (العثور الدقيق) للمساعدة في تحديد موقع AirTag الذي تمت مشاركته عندما يكون بالقرب منه.

7- تحسين مشاركة المحتوى عبر AirPlay:

أصبحت مشاركة المحتوى عبر تطبيق (AirPlay) الآن أسهل في هواتف آيفون؛ بفضل تقنية (On-device intelligence) التي تتيح للتطبيق معرفة تفضيلات المستخدم أثناء تشغيل المحتوى في هاتف آيفون، وبعد ذلك يقوم التطبيق بدفع الإشعارات لتشغيل المحتوى في الأجهزة المدعومة من حولك.

وسيعمل AirPlay أيضًا مع أجهزة التلفاز المدعومة في الفنادق، ليتيح للمستخدمين الاستمتاع بالمحتوى المفضل لديهم في شاشات التلفاز الكبيرة أثناء السفر بسهولة.

8- ميزات جديدة في قسم إمكانية الوصول:

أضافت آبل في نظام iOS 17 بعض الميزات الجديدة إلى قسم (إمكانية الوصول) Accessibility، ومنها: