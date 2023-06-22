ميزات جديدة في تطبيق كروم في آيفون وكيفية استخدامها

يُعد كروم هو متصفح الويب الأكثر استخدامًا عالميًا؛ إذ يستحوذ على أكثر من 62% من الحصة السوقية لمتصفحات الويب عبر جميع أنظمة التشغيل، لذلك تضيف إليه جوجل باستمرار العديد من الميزات الجديدة، لمنح المستخدمين تجربة تصفح أفضل وأكثر سلاسة، ولمساعدتهم في إتمام بعض المهام بسهولة.

وقد كشفت شركة جوجل قبل يومين عن عدد من المزايا الجديدة المتوفرة والقادمة لمتصفح كروم في هواتف آيفون وأجهزة آيباد اللوحية، التي توفر تكاملًا أفضل للمتصفح مع تطبيقات وخدمات الشركة الأخرى مثل: الخرائط، والتقويم، والترجمة بالإضافة إلى أداة عدسة جوجل (Google Lens)، وكل هذه الميزات ستتيح لمُستخدمي آيفون طرقًا جديدة لاستخدام تطبيق كروم التي سنوضحها فيما يلي:

1- مشاهدة العناوين داخل صفحات الويب:

عندما ترى عنوانًا في متصفح كروم في آيفون، لم تعد بحاجة إلى تبديل التطبيقات للبحث عنه في خرائط جوجل. إذ أصبح تطبيق كروم الآن يستخدم الذكاء الاصطناعي لكشف العناوين في صفحات الويب، وعندما تضغط مطولًا فوق العنوان سترى خيارًا لعرضه مباشرة في داخل نسخة مصغرة من خرائط جوجل داخل كروم دون الحاجة إلى الذهاب إلى تطبيق الخرائط المستقل أو البحث عن العنوان.

2- إنشاء أحداث في تقويم جوجل مباشرة من تطبيق كروم:

يمكن لمستخدمي تطبيق كروم في آيفون الآن إنشاء أحداث لإضافتها في (تقويم جوجل) Google Calendar مباشرة من تطبيق كروم دون الحاجة إلى تبديل التطبيقات أو نسخ المعلومات يدويًا.

إذ أصبح المتصفح يتعرّف التواريخ والمواعيد تلقائيًا، وما عليك سوى الضغط مطولًا فوق التاريخ، ثم حدد خيار (إضافة إلى تقويم جوجل) Add to Google Calendar، وسيُنشئ تطبيق كروم تلقائيًا حدث في التقويم، ويضيف التفاصيل المهمة الخاصة بالحدث مثل: الوقت والموقع.

3- الحصول على ترجمات أفضل:

مع تحسن نماذج الذكاء الاصطناعي لدى جوجل تحسنت قدرة كروم في اكتشاف لغة صفحة الويب واقتراح الترجمات. ولنفترض أنك تخطط لزيارة متحف في إيطاليا، لكن الموقع باللغة الإيطالية وأنت لا تتحدث هذه اللغة. سيعرض كروم تلقائيًا ترجمة لموقع المتحف في الويب إلى لغتك المفضلة.

كما يمكنك أيضًا ترجمة جزء معين من الصفحة باستخدام ترجمة جوجل مباشرة داخل كروم في هاتف آيفون، وما عليك سوى تحديد النص الذي تريد ترجمته ثم الضغط عليه مطولًا واختيار (ترجمة جوجل) Google Translate لترجمته إلى اللغة التي تريدها دون الخروج من تطبيق المتصفح.

4- البحث باستخدام كاميرا هاتفك:

باستخدام Google Lens، يمكنك البحث باستخدام الصور للحصول على صور مشابهة ومعلومات أكثر عبر الإنترنت، وتفيد هذه الاداة على سبيل المثال في اكتشاف النباتات، والبحث عن المنتجات، وتحديد النصوص داخل الصور مع إمكانية ترجمتها، وحتى المساعدة في تشخيص الأمراض الجلدية، وغير ذلك الكثير من الاستخدامات.

والآن يمكنك استخدام Lens في تطبيق كروم في آيفون بالضغط مطولًا فوق أي صورة تجدها في موقع ويب أثناء التصفح، ثم اختر Search image with google للحصول على صور مشابهة ومعلومات أكثر عن الصورة. وفي الأشهر المقبلة، ستتمكن أيضًا من استخدام كاميرا هاتفك للبحث باستخدام الصور الجديدة التي تلتقطها والصور الموجودة في معرض الصور في هاتفك.