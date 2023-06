مواقع إلكترونية تساعدك في اختيار وجهات السفر 

يُعد السفر من أكثر الأمور متعة ومن شأنه أن يحسّن الصحة النفسية ويمنحك فرص كثيرة لاكتشاف مدن العالم والثقافات المختلفة، وتجربة أنشطة جديدة وغير ذلك، لكن التخطيط للسفر واختيار وجهات مناسبة هو الجزء الأصعب من رحلة السفر.

وللمساعدة في التخطيط واختيار وجهات سفر مناسبة يمكنك استخدام المواقع الإلكترونية الخاصة باقتراح وجهات سفر مختلفة بناءً على بعض المعلومات التي تضيفها إلى الموقع، وسنذكر فيما يلي أبرز خمسة مواقع إلكترونية يمكنك استخدامها:

1- موقع Earth Roulette:

Earth Roulette هو موقع إلكتروني بسيط يقترح عليك وجهات سفر بشكل عشوائي، مع تضمين جميع المعلومات التي ستحتاج معرفتها حول المكان الذي اقترحه. ومنها: الأماكن التي يمكنك زيارتها في تلك المدينة، ونوع الطعام الذي يأكله السكان المحليون، ومشاهدة صور للمناظر الطبيعية هناك، ومعرفة خيارات الفنادق المتوفرة في ذلك الوقت.

في حالة عدم إعجابك بالبلد الذي اقترحه الموقع، انقر فوق زر Spin للعثور على وجهة عشوائية جديدة. إذا كان لديك تفضيلات معينة، فإن زر (المرشحات) Filters يظهر النتائج التي تتطابق مع معلومات معينة تحددها أنت، ومنها: (الميزانية) budget، و(درجة الحرارة) temperature الخاصة بالبلد الذي ترغب في السفر إليه، و(القارة) continent، وغيرها.

2- موقع The Vacation Hunt:

The Vacation Hunt هو موقع يقترح وجهات سفر بناءً على المعلومات التي تضيفها، وللبدء باستخدامه عليك ملء استطلاع يطلب معلومات حول إجازتك ويتضمن ذلك الوقت الذي تخطط للسفر فيه، وطول إجازتك، والأنشطة التي ترغب في القيام بها، والأماكن التي لا تفضل زيارتها، وغير ذلك. وبعد الانتهاء من الاستطلاع، انقر فوق surprise vacation package وسيقترح The Vacation Hunt المكان المناسب لك.

يحتوي هذا الموقع أيضًا على قسم All-American Adventure إذا كنت ترغب في اختيار وجهة سفر إلى أمريكا. وإذا كنت تفكر في السفر إلى وجهات أوروبية، فاختر European Escape. وهناك أيضًا اقتراحات لوجهات سفر إلى الأماكن الحارة مثل: منطقة البحر الكاريبي أو المكسيك أو أمريكا اللاتينية. بالإضافة إلى قسم International Intrigue الذي يوفر مجموعة واسعة من وجهات السفر المتنوعة.

3- موقع Pack Up + Go:

إذا كنت تفكر في السفر إلى الولايات المتحدة، فإن موقع Pack Up + Go هو الأنسب لك. وعلى عكس موقع (The Vacation Hunt)؛ يقترح عليك موقع (Pack Up + Go) وجهات سفر للولايات المتحدة فقط.

سيطرح عليك هذا الموقع أسئلة تتعلق بإجازاتك وأهدافك لهذه الرحلة القادمة، وغيرها. وبعد الإجابة عن جميع الأسئلة وتحديد الميزانية، سيخطط موقع (Pack Up + Go) لرحلة كاملة لك.

4- موقع Travel Republic:

يمنحك موقع Travel Republic وجهات سفر عشوائية بناءً على تفضيلاتك الخاصة، إذ يبدأ الموقع بالسؤال عن نوع العطلة التي تريدها، ثم يسأل إذا كنت ستسافر مع الأصدقاء أو العائلة، بعد ذلك، يطلب منك الاختيار من قائمة الأنشطة التي تهتم بها أكثر من غيرها أثناء العطلة. ثم سيقترح عليك وجهة سفر مناسبة.

يعرض موقع Travel Republic اقتراحات السفر الخاصة بك كفقاعات مختلفة يمكنك التنقل بينها، حيث تظهر الوجهة الرئيسية مع وجهات سفر أخرى قد ترغب في التبديل إليها بحسب تفضيلاتك، فإذا كنت تبحث عن وجهة أكثر برودة قليلاً من الوجهة الرئيسية على سبيل المثال، يمكنك الانتقال إلى الفقاعة التي تتضمن وجهة مختلفة. وإذا وجدت المكان المناسب فاضغط فوق زر Book Now، وستنتقل تلقائيًا إلى موقع السفر الرئيسي لحجز الرحلة.

5- موقع Random City Generator:

يقترح موقع Random City Generator مدن حول العالم يمكنك زيارتها بعد النقر فوق Next Random City. وبعد اقتراح مدينة معينة، يمنحك الموقع تفاصيل أساسية عنها، مثل: المناطق السياحية الرئيسية والأنشطة الشائعة التي يمكنك ممارستها فيها. كما أنه يعرّفك بالأطعمة الشعبية التي يمكنك تناولها أثناء زيارة تلك المدينة. وإذا لم يعجبك الاقتراح، فما عليك سوى الضغط فوق زر Next Random City مرة أخرى لاقتراح مدينة مختلفة.