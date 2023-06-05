مهام يستطيع روبوت Bing Chat القيام بها ربما لا تعرفها

ارتفعت شعبية روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي ومنها روبوت Bing Chat بسبب قدرتها الرائعة في المساعدة في إنجاز المهام المختلفة وخاصة كتابة المقالات والأكواد البرمجية، والتلخيص، ولكن لا تقتصر قدرات روبوتات الدردشة على هذه المهام فحسب، بل هناك الكثير من المهام الأخرى الخاصة بالحياة اليومية التي يمكن لهذه الروبوتات المساعدة في إنجازها بعيدًا عن المهام الخاصة بالعمل.

إذا يمكنك استخدام روبوتات الدردشة مثل: Bing Chat للمساعدة في إنجاز المهام التي قد تبدو بسيطة ولكنها تستغرق وقتًا وتحتاج إلى التخطيط، مثل: التخطيط لمناسبة عائلية، والتخطيط لرحلة سفر، وإيجاد أفكار لوصفات طعام، وغير ذلك الكثير من المهام التي سنذكر منها ما يلي:

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1- تقديم أفكار لوصفات طعام:

قد يكون إيجاد أفكار جديدة لثلاث وجبات كل يوم لنفسك أو لعائلتك أمرًا صعبًا. ولتجنب الشعور بالحيرة، أسأل روبوت Bing Chat أو أي روبوت دردشة تفضل استخدامه عن أفكار لوصفات طعام. ويمكنك أن تطلب اقتراح وصفات بناءً على المكونات المتوفرة لديك.

على سبيل المثال: يمكنك أن تسأل روبوت الدردشة ما يلي: هل يمكنك أن تعطيني وصفة طعام تتضمن الجزر والبصل والدجاج والمعكرونة ؟ في غضون ثوانٍ، سيمنحك وصفة طعام تتضمن تلك المكونات ويمكنك تطبيقها مباشرة.

يمكنك أيضًا استخدام هذه الطريقة للمساعدة في العثور على وصفات تلبي احتياجاتك الغذائية الخاصة. على سبيل المثال: إذا كنت تعاني من حساسية القمح أو اللاكتوز، فيمكنك طلب وصفات طعام خالية من الغلوتين أو منتجات الألبان، وذلك بكتابة مطالبة مثل: أعطني أفكار لوصفات طعام لا تحتوي على الغلوتين أو منتجات الألبان.

2- اقتراح أماكن لتناول الطعام:

يمكن أن تساعدك روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في العثور على أماكن لتناول الطعام واكتشاف أماكن جديدة أيضًا.

سواء كنت تريد الالتقاء بشخص ما وترغب في اختيار مطعم مناسب في مكان معين، أو أنك ترغب في تجربة مطاعم جديدة تقدم أنواع طعام معينة فيمكنك أن تطلب من روبوت الدردشة اقتراح اسم مطعم، وكل ما عليك فعله هو إخبار الروبوت بالموقع الذي تريد العثور على مطعم فيه، ونوع الطعام الذي يقدمه إذا كنت ترغب في تجربة نوع معين.

على سبيل المثال: سألت Bing Chat السؤال التالي: “هل يمكنك مساعدتي في العثور على مكان لتناول الطعام في مدينة عمّان يقدم الطعام الكوري؟”.

تضمنت الإجابة ثلاثة أسماء لمطاعم تقدم الطعام الكوري موجودة في مدينة عمّان، مع ذكر اسم الشارع الذي يوجد فيه المطعم، وساعات العمل.

3- اقتراح برامج لمشاهدتها عبر التلفاز:

قد يتطلب اختيار برنامج معين لمشاهدته عبر التلفاز الكثير من الوقت، لكن يمكنك أن تطلب المساعدة من روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

على سبيل المثال: يمكنك أن تطلب من روبوت Bing Chat اقتراح اسم برنامج من النوع الذي تحبه، وسيقدم لك اقتراحات متعددة يمكن أن تُسهّل اختيار ما تريد مشاهدته. لكن إذا طلبت من ChatGPT أن يقترح أفلام وثائقية على سبيل المثال، سيمنحك اقتراحات لكنها ستقتصر على الأفلام قبل عام 2021. فإذا كنت ترغب في مشاهدة أفلام وثائقية جديدة استخدم روبوت Bing Chat.

4- المساعدة في التخطيط لمناسبة:

يتطلب التخطيط لحفلة عائلية أو مع الأصدقاء الكثير من الوقت والجهد، ولكن الذكاء الاصطناعي سهّل هذه المهمة، إذ يمكنك استخدام روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لمساعدتك في التخطيط لأي مناسبة.

ولتجربة ذلك سألت Bing Chat السؤال التالي: هل يمكنك مساعدتي في التخطيط لحفلة تخرج أخي من الجامعة؟

تضمنت الاستجابة الأولية كيفية اختيار المكان ونصائح بشأن الديكورات وأفكار لأصناف الطعام التي يمكنني إضافتها في حفلة التخرج. وبعد الحصول على هذه الاستجابة، يمكنني طلب المزيد من المساعدة في أي من الجوانب التي ذكرها روبوت Bing Chat للحصول على تفاصيل أكثر.