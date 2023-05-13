منتجات وميزات أعلنت عنها جوجل في I/O 2023 يمكن أن تقتبسها آبل 

تعقد كبرى شركات التكنولوجيا كل عام مؤتمرًا للمطورين تُعلن خلاله عن كل ما هو جديد لديها في أنظمة التشغيل، والخدمات والتطبيقات وأحيانًا الأجهزة؛ وقد عقدت جوجل هذا العام مؤتمرها السنوي للمطورين (I/O 2023) يوم الأربعاء الماضي، وركزت خلاله في تقنية الذكاء الاصطناعي. ومع اقتراب مؤتمر آبل WWDC 2023 هناك بعض المنتجات والميزات التي أعلنت عنها جوجل في مؤتمرها (I/O 2023)، والتي نرغب في أن تقتبسها آبل:

جوجل بارد:

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ركزت شركة جوجل خلال مؤتمر I/O 2023 بشكل كبير في ميزات الذكاء الاصطناعي التي أضافتها إلى منتجاتها وخدماتها المتعددة، وكان أبرزها الترقيات التي حصل عليها روبوت الدردشة بارد.



جوجل بارد (Google Bard)، هو روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي، الذي أعلنت جوجل عن تحديثه بإضافة مجموعة من الميزات الجديدة، فهو الآن يستند في عمله إلى النموذج اللغوي PaLM 2 الجديد من جوجل وقد أصبح أكثر ذكاءً وسرعة وقادرًا على تقديم إجابات أفضل.

لم تكن جوجل هي الشركة الوحيدة التي أصدرت روبوت دردشة تفاعليًا يستند في عمله إلى الذكاء الاصطناعي، فقد سبقتها مايكروسوفت بإصدار Bing Chat، ولكن حتى الآن، لم تنضم آبل بعد إلى سباق الذكاء الاصطناعي التوليدي، لذلك نرغب في أن نرى روبوت دردشة خاص بها قريبًا.



ميزة Magic Eraser:

قدمت جوجل في خدمة الصور (Google Photos) ميزة جديدة تُسمى (Magic Editor) تستند في عملها إلى الذكاء الاصطناعي، وتتيح لك إجراء بعض التعديلات المعقدة دون حاجة إلى مهارات التحرير الاحترافية، إذ يمكنك إجراء تعديلات على أجزاء معينة من الصورة؛ مثل: السماء أو الخلفية، كما تتيح لك إنشاء محتوى جديد لملء الفجوات التي ظهرت بعد التعديل. وتُعدّ ميزة Magic Editor الجديدة من جوجل، أكثر احترافية من ميزة Magic Eraser التي تتيح لك محو الأجزاء غير المرغوبة من الخلفية.

يحتاج هاتف آيفون الذي يضم كاميرات ممتازة إلى ميزات متقدمة لتحرير الصور مثل: ميزة Magic Editor، ويمكن أن تضيف آبل بعضًا من هذه الميزات المتقدمة إلى تطبيق الصور.

هاتف Pixel Fold القابل للطي:

كشفت جوجل رسميًا عن أول هاتف قابل للطي من إنتاجها خلال مؤتمرها للمطورين وهو Pixel Fold، ولكن آبل لم تُعلن حتى الآن عن هاتف آيفون قابل للطي رغم ظهور الكثير من الشائعات المتعلقة بإصدار آبل هاتف آيفون قابلًا للطي وقد بدأت الشائعات تظهر قبل نحو ثلاث سنوات، وذلك بعد إطلاق الشركات المنافسة، مثل: سامسونج، هواتف قابلة للطي. وهذه الشائعات مستمرة حتى الآن.

تتمتع آبل بفهم أفضل لكيفية عمل واجهات الشاشات الكبيرة التي تعمل باللمس، وإذا أرادت إنشاء آيفون قابل للطي، فمن المؤكد أنها ستصدر هاتفًا قويًا وبميزات عالية جدًا قد يتفوق على كل الهواتف القابلة للطي الموجودة حاليًا.



هاتف Pixel 7a:

تصدر جوجل سلسلة هواتف (Pixel A) بأسعار متوسطة كما هو الحال مع طرز SE من آبل التي تأتي بأسعار أقل من الطرز الأخرى، وفي مؤتمر المطورين أعلنت جوجل عن هاتف Pixel 7a الذي يتميز بالمواصفات القوية والسعر المتوسط ، إذ يتوفر بسعر 499 دولارًا.

ومع أن هاتف iPhone SE يعمل بشكل ممتاز فإن تصميمه قديم ولم تحدّثه آبل ليصبح أقرب للطرز الأخرى. وقد يكون هذا العام مناسبًا لإصدار iPhone SE حديث بتصميم أفضل وبسعر متوسط، إذ يمكن لشركة آبل أن تصنع منافسًا أقوى بكثير من Pixel 7a.

بعد أن انتهت جوجل من الإعلان عن أحدث التقنيات والمنتجات، سيُعقد مؤتمر آبل WWDC 2023 قريبًا، حيث يمكننا خلاله معرفة أحدث الأجهزة والتحديثات التي عملت عليها آبل. وسيعقد المؤتمر في الفترة الممتدة من 5 إلى 9 يونيو 2023. ويمكن أن تعرف أبرز المنتجات التي قد تُعلن عنها آبل في مؤتمرها في مقال: أبرز المنتجات التي من المتوقع أن تعلن عنها آبل في مؤتمر WWDC 2023.