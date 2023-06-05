تميزت شركة سامسونج على مدى السنوات الأربع الماضية بهواتفها القابلة للطي، والتي تأتي بتصميم جذاب، وميزات عديدة، وفي الأول من يونيو أعلنت شركة موتورولا عن الجيل التالي من هواتفها الذكية القابلة للطي، وتتضمن السلسلة الجديدة من تلك الهواتف: هاتف Razr 40 Ultra (المعروف أيضًا باسم +Razr في أمريكا الشمالية)، و Razr 40. ومع أن موتورولا سبق وأن أنتجت هاتف قابل للطي، إلا أن Razr 40 Ultra الجديد يتميز بتصميم مشابه لتصميم هاتف سامسونج Galaxy Z Flip4 قليلًا، ويعمل بالمعالج نفسه وهو من نوع (Snapdragon 8+ Gen 1) ويتضمن ميزات ممتازة، وبذلك تزداد المنافسة في سوق الهواتف القابلة للطي.

وفي هذا المقال، سنقدم مقارنة شاملة بين هاتفي Razr 40 Ultra و Galaxy Z Flip4:

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التصميم:

حسّنت موتورولا تصميم هاتف Razr 40 Ultra مقارنةً بالإصدار السابق وهو 2022 Razr، فقد حدّثت المفصلة، مما أدى إلى تضييق الفجوة بين جزئي الهاتف عند إغلاقه؛ كما أصبحت حافات الشاشة مستقيمة فقد تخلصت من الانحناءات الموجودة في تصميم الطراز السابق، بالإضافة إلى ذلك، أضيفت شاشة خارجية قابلة للاستخدام بطرق مختلفة.

إذ يمكن الاستفادة من الشاشة الخارجية ليس لمشاهدة الإشعارات فقط، فقد سمحت موتورولا لبعض التطبيقات بالعمل في الشاشة الخارجية، مثل: تطبيق +Disney و Spotify وغيرهما.

تأتي الشاشة الرئيسية في هاتف Razr 40 Ultra محمية بزجاج من نوع Gorilla Glass Victus، والظهر محمي بنوع الزجاج نفسه، أما الإطار فهو مصنوع من الألمنيوم، والمفصلة من الستانليس ستيل.

أما هاتف سامسونج Galaxy Z Flip4 فيتميز بتصميم أنيق يشبه إلى حد كبير الطراز السابق وهو Galaxy Z Flip3، ولكنه أفضل. ويأتي مع حماية من الظهر بزجاج من نوع (+Gorilla Glass Victus) والإطار مصنوع من الألمنيوم.

وعند النظر إلى هاتفي Razr 40 Ultra و Galaxy Z Flip4 ستلاحظ وجود تشابه في التصميم، إلا أن الشاشة الخارجية في هاتف Razr 40 Ultra أكبر بشكل واضح، وترتيب الكاميرات الخلفية مختلف، حيث تأتي الكاميرات في هاتف Razr 40 Ultra بترتيب أفقي، بينما تظهر بشكل رأسي في هاتف سامسونج Galaxy Z Flip4.

الشاشة:

يضم هاتف Razr 40 Ultra شاشة رئيسية من نوع (LTPO AMOLED) بقياس 6.9 بوصات، وبدقة 2640 × 1080 بكسل، وتدعم معدل تحديث يبلغ 165 هرتز، وسطوع يبلغ 1400 شمعة.

أما الشاشة الخارجية في هاتف Razr 40 Ultra فهي من نوع (AMOLED)، وقياسها 3.6 بوصات، وتبلغ دقتها 1066 × 1056 بكسل، وتدعم معدل تحديث يبلغ 144 هرتز، وسطوع يبلغ 1100 شمعة.

يضم هاتف سامسونج Galaxy Z Flip4 شاشة رئيسية من نوع (Dynamic AMOLED 2X) بقياس 6.7 بوصات، وتبلغ دقتها 2640 × 1080 بكسل، وتدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وسطوع يبلغ 1200 شمعة. أما الشاشة الخارجية فهي من نوع (Super AMOLED)، وقياسها 1.9 بوصات، وتبلغ دقتها 512 × 260 بكسل.

الكاميرا:

يضم هاتف Razr 40 Ultra كاميرا خلفية ثنائية العدسات، الأساسية بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.5، والثانية بدقة 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2. ويمكن للكاميرات الخلفية تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسل بمعدل 120 إطارًا في الثانية.

وبالنسبة إلى الكاميرا الأمامية فهي بدقة 32 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، وتدعم ميزة (HDR) وهي قادرة على تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسل بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

أما هاتف سامسونج Galaxy Z Flip4 فهو يضم كاميرا خلفية ثنائية العدسات، الأساسية بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، والثانية بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2. ويمكن للكاميرات الخلفية تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسل بمعدل 240 إطارًا في الثانية، وبدقة 720 بكسل بمعدل 960 إطار في الثانية.

وبالنسبة إلى الكاميرا الأمامية فهي بدقة 10 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، وتدعم ميزة (HDR) وهي قادرة على تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

الأداء والشحن والبطارية:

يعمل هاتفا Razr 40 Ultra و Galaxy Z Flip4 بمعالج من نوع (Snapdragon 8+ Gen 1) الثماني النوى والمُصنع بتقنية 4 نانومتر وبتردد أقصاه 3.19 جيجاهرتز، ووحدة معالجة الرسومات من نوع (Adreno 730).

يضم هاتف Razr 40 Ultra بطارية سعتها 3800 ميلّي أمبير/ الساعة مع دعم الشحن السلكي بقدرة 30 واط، والشحن اللاسلكي بقدرة 5 واط. ويتوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي RAM، وهما: سعة 8 جيجابايت، و12 جيجابايت، وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، وهما: سعة 256 جيجابايت، و512 جيجابايت، ولا يدعم الزيادة من خلال بطاقات MicroSD.

يعمل بأحدث إصدار من نظام التشغيل أندرويد 13، المعتمد على واجهة المستخدم Moto MyUX ويدعم اتصال (واي فاي 6e) Wi-Fi 6e، وتقنية (الاتصال القريب المدى) NFC.

أما هاتف سامسونج Galaxy Z Flip4 فهو يضم بطارية سعتها 3700 ميلّي أمبير/ الساعة مع دعم الشحن السلكي بقدرة 25 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة 15 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 4.5 واط. ويتوفر بذاكرة الوصول العشوائي RAM بسعة 8 جيجابايت، وثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية، وهي: سعة 128 جيجابايت، و256 جيجابايت، و512 جيجابايت، ولا يدعم الزيادة من خلال بطاقات MicroSD.

يعمل بنظام التشغيل أندرويد 13 المعتمد على واجهة المستخدم One UI 5.1 ويدعم الاتصال اللاسلكي (Wi-Fi) وتقنية (الاتصال القريب المدى) NFC.

السعر:

تعتزم موتورولا، التابعة لشركة لينوفو الصينية، طرح هاتفها القابل للطي الجديد Razr 40 Ultra في الصين بسعر يعادل 801 دولار أمريكي للإصدار الذي يضم ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت مع ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128 جيجابايت، وبسعر يعادل 900 دولار أمريكي للإصدار الذي يضم ذاكرة وصول عشوائي 12 جيجابايت مع ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 256 جيجابايت.

وستبدأ الشركة بيع الهاتف اعتبارًا من 5 حزيران/ يونيو الجاري، وسيُعلن قريبًا عن موعد طرح الهاتف وسعره في الأسواق العالمية. وسيتوفر منه ثلاثة ألوان، وهي: الأسود (Infinite Black)، والأزرق (Glacier Blue)، والبنفسجي (Viva Magenta).

بينما يبدأ سعر هاتف Galaxy Z Flip4 من 999 دولارًا، ويتوفر بأربعة ألوان، وهي: الأسود (Graphite) والبنفسجي (Bora Purple) والزهري (Pink Gold)، والأزرق.

إليك مقارنة شاملة بين مواصفات هاتفي Razr 40 Ultra و Galaxy Z Flip4: