مقارنة شاملة بين هاتفي Pixel 7a و Pixel 7 من جوجل

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أطلقت شركة جوجل يوم الأربعاء الماضي هاتف (Pixel 7a) الذي يتميز بالمواصفات القوية والسعر المتوسط في بعض الدول، إذ يتوفر الهاتف بسعر 499 دولارًا فقط، ويعمل بمعالج (Tensor G2) وهو المعالج نفسه الذي تعمل به الطرز الرائدة من هواتف جوجل وهي: Pixel 7 و Pixel 7 Pro.



يحتوي Pixel 7a على العديد من الميزات المتوفرة في Pixel 7 الرائد ولكن بسعر أقل. ومع ذلك، لا ينبغي أن يكون السعر هو العامل الوحيد الذي يجب الاعتماد عليه قبل شراء هاتف جديد، ولابد من تعرف جميع المواصفات الأخرى والاختلافات بينهما لتختار الأنسب.

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ولمساعدتك في الاختيار، سنقدم فيما يلي مقارنة شاملة بين هاتفي Pixel 7a و Pixel 7 من جوجل:

التصميم:

يأتي هاتف Pixel 7a بتصميم أنيق مشابه كثيرًا لتصميم هاتف Pixel 7 إذ يضم شريطًا خلفيًا بازرًا محيطًا بالكاميرا، وهو محمي من الأمام بطبقة زجاجية من نوع (Gorilla Glass 3)، بينما الجزء الخلفي للهاتف مصنوع من البلاستك، والإطار مصنوع من الألمنيوم، وهو مقاوم للماء والغبار وفقًا لمعيار IP67.

أما هاتف Pixel 7 فهو يأتي مع شاشة أمامية محمية بطبقة من زجاج (Gorilla Glass Victus)، كما يتمتع الهاتف بحماية على الظهر أيضًا بطبقة زجاجية من النوع ذاته، بالإضافة إلى وجود إطار معدني من الألمنيوم يغطي الحافات.

سماكة الهاتف هي 8.7 ملم، ووزنه 197 جرامًا. ويدعم معيار IP68 لمقاومة الماء، بحيث يتحمل الغمر تحت عمق متر ونصف لمدة تصل إلى نصف ساعة.

الشاشة:

يضم هاتف Pixel 7a شاشة من نوع (OLED) بقياس 6.1 بوصات، وتبلغ دقتها 2400 × 1080 بكسل وتدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتزًا، وخاصية Google Smooth Display التي تجعل الشاشة تستهلك طاقة أقل من البطارية، وميزة التشغيل الدائم (Always-on).

ويضم هاتف Pixel 7 شاشة من نوع (AMOELD) بقياس 6.3 بوصات وبدقة 2400×1080 بكسل، وتدعم معدل تحديث قدره 90 هرتزًا، وكثافة تبلغ 416 بكسلًا في البوصة الواحدة. بالإضافة إلى دعم تقنية النطاق الديناميكي العالي (+HDR10)، وميزة التشغيل الدائم (Always-on).

يُعد هاتف Pixel 7a أول هاتف في سلسلة A يدعم معدل تحديث أعلى من 60 هرتزًا، لذلك مع معدل تحديث قدره 90 هرتزًا، فإنه يوفر تجربة استخدام سلسة مماثلة لطراز Pixel 7.

الكاميرا:

يضم هاتف Pixel 7a كاميرا خلفية ثنائية العدسات، الأساسية بدقة 64 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.9، والثانية بدقة 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2. ويمكن للكاميرات الخلفية تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسل بمعدل 240 إطارًا في الثانية.

أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وتدعم ميزة (Auto-HDR) وهي قادرة على تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

بالنسبة للكاميرا الخلفية في هاتف Pixel 7 فهي ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.9، والثانية بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2.

وفيما يتعلق بإمكانيات الكاميرات الخلفية في تسجيل الفيديو، فيمكن لكاميرا هاتف Pixel 7 تسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسل بمعدل 240 إطارًا في الثانية.

أما الكاميرا الأمامية في هاتف Pixel 7 فهي تأتي بدقة 10.8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وهي قادرة على تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، ودقة 1080 بكسلًا بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

الأداء والبطارية والشحن:

يعمل هاتفا Pixel 7a و Pixel 7 بمعالج جوجل (Tensor G2) الثماني النوى والمُصنع بتقنية 5 نانومتر وبتردد أقصاه 2.85 جيجاهرتز، وكلاهما يضم وحدة معالجة الرسومات من نوع (Mali-G710 MP7).

أما بالنسبة إلى البطارية، فإن Pixel 7a يعمل ببطارية سعتها 4385 ميلّي أمبير/ الساعة تفوق سعة البطارية في هاتف Pixel 7 التي تُعادل 4355 ميلّي أمبير/ الساعة.

يدعم هاتف Pixel 7a الشحن السلكي بقدرة 18 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة 7.5 واط، بينما يدعم طراز Pixel 7 تقنية الشحن السلكي بقدرة 25 واطًا، كما يدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 10 واط، والشحن اللاسلكي العكسي.

يتوفر كلا الهاتفين بذاكرة وصول عشوائي RAM بسعة 8 جيجابايت، ولكن هاتف Pixel 7 يأتي بخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية وهما: 128 أو 256 جيجابايت، بينما يأتي طراز Pixel 7a بخيار واحد من ذاكرة التخزين الداخلية وهي: سعة 128 جيجابايت، وكلاهما لا يدعمان الزيادة من خلال بطاقات MicroSD.

كلا الهاتفين يدعمان اتصال (واي فاي 6e) Wi-Fi 6e، وتقنية (الاتصال القريب المدى) NFC. ويعملان بنظام التشغيل أندرويد 13.

السعر:

يتوفر هاتف Pixel 7a بأربعة ألوان، وهي: الأبيض (Snow)، والبرتقالي (Coral)، والأسود (Charcoal)، والأزرق (Sea).

يتوفر هاتف Pixel 7a للشراء الآن بسعر 499 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادل ذلك بالعملات المحلية في 17 دولة مختلفة هي: الولايات المتحدة، وكندا، والمملكة المتحدة، وأيرلندا، وألمانيا، وفرنسا، وإسبانيا، وإيطاليا، والنرويج، وهولندا، والدنمارك، والسويد، واليابان، وأستراليا، وسنغافورة، وتايوان، والهند.

وقد يحصل المشترون على هدايا مجانية عند الشراء من متجر جوجل الرسمي مثل سماعة Pixel Buds A اللاسلكية، وغطاء للحماية.

بينما يبدأ سعر هاتف Pixel 7 من 599 دولارًا، ويتوفر بثلاثة ألوان، وهي: الأسود (Obsidian) والأخضر (Lemongrass) و(الأبيض) Snow.

مقارنة شاملة بين هاتفي Pixel 7a و Pixel 7: