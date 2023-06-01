تعتبر هواتف سامسونج الرائدة هي الخيار الأول للكثير من الأشخاص الذين يفكرون في شراء هاتف أندرويد جديد، لأنها تتميز بالتصميم الأنيق، والأداء القوى، والشاشة الكبيرة، والبطارية التي تدوم طويلًا، والشحن الفائق السرعة، بالإضافة إلى الإمكانيات القوية في الكاميرا.

ولكن يعتبر هاتف (Xiaomi 13 pro) واحد من هواتف أندرويد الرائدة التي أُطلقت حتى الآن في عام 2023 وينافس بقوة، بفضل مواصفاته القوية وما يدعمه من ميزات جديدة.

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إليك مقارنة شاملة بين هاتفي Galaxy S23 و Xiaomi 13 Pro:

1- التصميم:

يأتي هاتف سامسونج (Galaxy S23) بتصميم من الزجاج مع إطار من الألمنيوم يحيط بالهيكل ويحمل اسم (Armor Aluminum)، ويدعم بعض التحسينات مقارنة بالجيل السابق، وأبرزها في الجهة الخلفية، حيث تخلت سامسونج عن الغطاء المتصل بإطار الهاتف الموجود على الكاميرات الخلفية وأصبحت الكاميرات الثلاثة موجودة في دوائر منفصلة بارزة قليلًا بحيث يكون تصميم الهيكل أكثر بساطة وأناقة على غرار (جالاكسي إس23 ألترا) الهاتف الأكبر في السلسلة.

بينما يأتي هاتف (Xiaomi 13 Pro) بتصميم أنيق من السيراميك – الذي يعد أكثر متانة من الزجاج الذي يغطي الجزء الخلفي من معظم الهواتف – مع حافات منحنية من الجهتين الأمامية والخلفية تتقابل مع الإطار المصنوع من الألمنيوم الذي يحيط بالهيكل، وفي الجهة الخلفية ستجد كاميرا ثلاثية في إطار مربع في الجهة اليسرى.

2- الشاشة:

يضم هاتف (Galaxy S23) شاشة مقاسها 6.1 بوصات من نوع (Dynamic AMOLED 2X) وبدقة 2340 × 1080 بكسلًا، وبكثافة 422 بكسلًا في البوصة الواحدة، وتدعم تقنية (+HDR10).

كما تدعم الشاشة معدل تحديث تكيُّفي يصل إلى 120 هرتزًا، وتدعم إصدارًا مطورًا من تقنية تعزيز الرؤية (Vision Booster) وهي تقنية تستند في عملها إلى الذكاء الاصطناعي لتحسين الرؤية في مواجهة الإضاءة القوية في الظروف الخارجية.

ويأتي هاتف (Xiaomi 13 pro) بشاشة من نوع (AMOLED) مقاسها 6.73 بوصات، وبدقة 3200 × 1440 بكسل، وبكثافة 522 بكسلًا في البوصة الواحدة، ولديها معدل تحديث تكيُّفي يصل إلى 120 هرتزًا، وتدعم تقنيات Dolby Vision و (+HDR10).

ولكن أهم ما يميز شاشة هاتف (Xiaomi 13 pro) هو درجة السطوع، إذ تأتي بإضاءة تصل حتى 1900 شمعة، وهو رقم يتفوق فيه الهاتف على جميع هواتف أندرويد المتاحة في السوق حتى الآن، ولا يتجاوزه سوى هاتف (آيفون 14 برو) الذي تصل إضاءة شاشته إلى 2000 شمعة، وتعني هذه الميزة أنه يمكنك استخدام هاتف شاومي تحت إضاءة الشمس الساطعة دون أن تعاني من عدم رؤيةِ ما في الشاشة.

3-الكاميرا:

يأتي هاتف سامسونج بكاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية: واسعة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، والثانية: فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، والثالثة: عدسة مقربة Telephoto بدقة 10 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، وتدعم التقريب البصري (Optical Zoom) بمعدل 3 مرات، والتقريب الرقمي (Digital Zoom) بمعدل 30 مرة.

في حين تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، وزاوية 80 درجة، ويمكنك من خلالها تسجيل مقاطع فيديو بدقة (4K).

ويأتي هاتف شاومي أيضًا بكاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية: واسعة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل بمستشعر بقياس 1 بوصة من نوع Sony IMX989 مع عدسات من شركة Leica وفتحة عدسة f/1.9، وتدعم تقنيات (Hyper OIS) لتثبيت الصورة، و PDAF، و Dual Pixel، و Laser AF.

والثانية: فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، والثالثة: عدسة مقربة Telephoto بدقة 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، وتدعم التقريب البصري (Optical Zoom) بمعدل 3 مرات، والتقريب الرقمي (Digital Zoom) بمعدل 70 مرة.

ويضم الهاتف كاميرا أمامية أحادية بدقة 32 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، وتدعم التركيز التلقائي، وتدعم تصوير الفيديو بدقة 4K، أو بدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

4- الأداء:

يعمل هاتف سامسونج بمعالج (Snapdragon 8 Gen 2) من كوالكوم ثماني النوى بتردد أقصاه 3.36 جيجاهرتز، والمُصنع بتقنية 4 نانومتر، وهو إصدار مصمم خصوصًا لهواتف سلسلة (جالاكسي إس 23)، وهو ما يجعلها أسرع هواتف سامسونج جالاكسي المتاحة حاليًا في السوق.

ويتوفر الهاتف بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5X؛ بسعة 8 جيجابايت، وخيارين من سعة التخزين الداخلية، هما: 256 أو 512 جيجابايت، مع عدم دعم إضافة بطاقات الذاكرة الخارجية.

بينما يعمل هاتف (Xiaomi 13 pro) بمعالج (Snapdragon 8 Gen 2) من كوالكوم الثماني النوى بتردد أقصاه 3.19 جيجاهرتز، والمُصنع بتقنية 4 نانومتر، وهو الإصدار العام من المعالج الذي يعمل به هاتف سامسونج.

ويتوفر الهاتف بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5X؛ بسعة 12 جيجابايت، ومساحة التخزين الداخلية من نوع UFS 4.0 بسعة 512 جيجابايت، مع عدم دعم إضافة بطاقات الذاكرة الخارجية.

5- البطارية ونظام التشغيل:

يعمل هاتف (Galaxy S23) بنظام التشغيل أندرويد 13 المُعتمد على واجهة المستخدم One UI 5.1 الخاصة بسامسونج، ويأتي ببطارية سعتها 3900 ميلّي أمبير/ الساعة، مع دعم الشحن السلكي السريع بقدرة 25 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة 15 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي Wireless PowerShare.

وبالنسبة لهاتف شاومي يعمل ببطارية أكبر سعتها 4820 ميلّي أمبير/ الساعة، تدعم الشحن السلكي الفائق السرعة بقدرة 120 واطًا، والشحن اللاسلكي السريع بقدرة 50 واطًا، ويدعم الهاتف أيضًا الشحن العكسي اللاسلكي بقدرة 10 واط.

كما يعمل الهاتف بنظام أندرويد 13 المُعتمد على واجهة المستخدم MIUI 14، الخاصة بشركة شاومي، التي طورتها ليسهل استخدامها.

6- السعر:

يتوفّر هاتف سامسونج (Galaxy S23) في السعودية بسعر يبدأ من 3499 ريالًا سعوديًا. ويتوفّر الهاتف بأربعة ألوان، هي: الأبيض، والأسود، والأخضر، والبنفسجي، بالإضافة إلى لونين متاحين حصريًا في موقع سامسونج الإلكتروني، وهما: الجرافيتي، والأخضر المائل للذهبي (lime).

بينما يتوفّر هاتف (Xiaomi 13 Pro) في السعودية بسعر 4399 ريالًا سعوديًا، ويتوفّر الهاتف بلونين فقط هما: الأبيض والأسود.

إليك مقارنة شاملة بين مواصفات الهاتفين:

Xiaomi 13 Pro Galaxy S23 المعالج (Snapdragon 8 Gen 2) من كوالكوم ثماني النوى بتردد أقصاه 3.19 جيجاهرتز، والمُصنع بتقنية 4 نانومتر. (Snapdragon 8 Gen 2) من كوالكوم ثماني النوى بتردد أقصاه 3.36 جيجاهرتز، والمُصنع بتقنية 4 نانومتر. الشاشة 6.73 بوصات من نوع (AMOLED) وبدقة 3200 × 1440 بكسلًا، وبكثافة 522 بكسلًا في البوصة الواحدة، وتدعم تقنيات Dolby Vision و (+HDR10). 6.1 بوصات من نوع (Dynamic AMOLED 2X) وبدقة 2340 × 1080 بكسلًا، وبكثافة 422 بكسلًا في البوصة الواحدة. وتدعم تقنية (+HDR10). معدل التحديث 120 هرتزًا. 120 هرتزًا. ذاكرة الوصول العشوائي 8 جيجابايت. 128، أو 256، أو 512 جيجابايت. خيارات مساحة التخزين الداخلية 512 جيجابايت. 256، أو 512 جيجابايت. ميزات التأمين البيومترية مستشعر بصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وتقنية التعرف على الوجه Face Unlock. مستشعر بصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية مدمج في الشاشة. وتقنية التعرف على الوجه Face Unlock. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية: واسعة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل بمستشعر بقياس بوصة واحدة من نوع Sony IMX989 مع عدسات من شركة Leica وفتحة عدسة f/1.9، وتدعم تقنيات (Hyper OIS) لتثبيت الصورة، و PDAF، و Dual Pixel، و Laser AF. والثانية: فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، والثالثة: عدسة مقربة Telephoto بدقة 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، وتدعم التقريب البصري (Optical Zoom) بمعدل 3 مرات، والتقريب الرقمي (Digital Zoom) بمعدل 70 مرة. ثلاثية العدسات؛ الأساسية: واسعة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، والثانية: فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، والثالثة: عدسة مقربة Telephoto بدقة 10 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.4. تدعم التقريب البصري (Optical Zoom) بمعدل 3 مرات. والتقريب الرقمي (Digital Zoom) بمعدل 30 مرة. الكاميرا الأمامية كاميرا أحادية بدقة 32 ميجابكسل، وبفتحة عدسة F/2.0. تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K. كاميرا أحادية بدقة 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة F/2.2. تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K. البطارية 4820 ميلّي أمبير/ الساعة، مع دعم الشحن السلكي الفائق السرعة بقدرة 120 واطًا، والشحن اللاسلكي السريع بقدرة 50 واطًا، ويدعم الهاتف أيضًا الشحن العكسي اللاسلكي بقدرة 10 واط. 3900 ميلّي أمبير/الساعة، مع دعم الشحن السلكي بقدرة 25 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة 15 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 4.5 واط. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وإمكانية تشغيل خطين إذ يدعم شرائح nano SIM، و eSIM، وشبكات Wi-Fi 6E، أو Wi-Fi 6 تختلف بناءً على التوفر الإقليمي ودعم الشبكة المحلية، وتقنية NFC، وتقنية بلوتوث 5.3. شبكات الجيل الخامس 5G، وإمكانية تشغيل خطين، وشبكات Wi-Fi 6E، وتقنية NFC، وتقنية بلوتوث 5.3، وتقنية (UWB). مقاومة المياه يدعم وفقًا لمعيار IP68. يدعم وفقًا لمعيار IP68. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الألوان الأبيض والأسود. الأبيض، والأسود، والأخضر، البنفسجي (اللافندر). بالإضافة إلى لونين متاحين حصريًا في موقع سامسونج، وهما: الجرافيتي، والأخضر المائل للذهبي (lime). نظام التشغيل أندرويد 13 المُعتمد على واجهة المستخدم MIUI 14. أندرويد 13 المُعتمد على واجهة المستخدم One UI 5.1. الوزن 229 جرامًا. 168 جرامًا. الأبعاد 162.9 × 74.6 × 8.38 مم. 146.3 × 70.9 × 7.6 مم. السعر 4399 ريالًا سعوديًا. يبدأ من 3499 ريالًا سعوديًا.