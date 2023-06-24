تُعدّ سلسلة سماعات Galaxy Buds من سامسونج من أفضل سماعات الأذن اللاسلكية المتوفرة في الأسواق، وقد تميز طراز Galaxy Buds2 Pro الذي صدر العام الماضي بأنه مريح جدًا في الأذن ومليء بالميزات وهو بمثابة تطور لطراز Galaxy Buds2 الذي صدر في عام 2021. وكلاهما يتمتعان بمواصفات وميزات متعددة، وأداء ممتاز مما يجعل الاختيار بينهما صعب.

ولمساعدتك في الاختيار، سنقدم فيما يلي مقارنة شاملة بين سماعتي سامسونج Galaxy Buds2 Pro و Galaxy Buds2:

التصميم:

تختار سامسونج باستمرار تصاميم مميزة لسماعات الأذن اللاسلكية التي تُنتجها، ولكن تميز تصميم Galaxy Buds2 أكثر عن غيره، فقد اختارت سامسونج أن يكون حجم السماعات صغير جدًا ومظهرها أبسط، وقد تمسكت سامسونج بالتصميم نفسه في طراز Buds2 Pro لكنه أصغر قليلاً وأخف وزنًا.

يأتي كلا الطرازين في علب مربعة منحنية الحافات، وعند شراء أي من تلك السماعات ستجد داخل الصندوق: السماعات، وعلبة الشحن، وسدادات أذن مختلفة الأحجام ، وكابل شحن من النوع C.

وفيما يتعلق بالألوان، يأتي طراز Buds2 Pro بثلاثة ألوان، وهي: الأسود والأبيض والبنفسجي (Bora Purple)، بينما يأتي طراز Buds2 بخمسة ألوان، وهي: الأسود (Onyx) واللافندر والأخضر الزيتوني (Olive) والأبيض والأسود الجرافيتي (Graphite) وستلاحظ أن لون علبة Buds2 من الخارج أبيض بغض النظر عن لون السماعات الذي تختاره.

وفيما يتعلق بالحماية، فإن سماعات Buds2 Pro مقاومة للماء والغبار وفقًا لمعيار IPX7، وهي مناسبة لممارسة الرياضات القوية التي تتسبب في إفراز الكثير من العرق مثل: تسلق الجبال، كما تتحمل هذه السماعات الأمطار الغزيرة. بينما تُعدّ سماعات Buds2 ضعيفة في هذا المجال، فهي مقاومة الماء والغبار وفقًا لمعيار IPX2، لذا؛ لا يمكنك استخدامها تحت المطر، ولن تقاوم سوى القليل من العرق أثناء ممارسة الرياضة في الصالة الرياضية.

جودة الصوت:

صممت سامسونج سماعات Buds2 Pro لاستخدامها في البيئات الصاخبة، فهي تلغي بشكل جيد المحادثات الخافتة المحيطة بك إذا كنت تعمل في مكان فيه الكثير من العاملين وهناك محادثات كثيرة من حولك، بالإضافة إلى دورها في إلغاء الضوضاء الناتجة عن مكيف الهواء وأصوات السيارات، وأي نوع من الضوضاء الأخرى المحيطة بك. أما طراز Buds2 فلا يتمتع بالكفاءة نفسها فيما يتعلق بإلغاء الضوضاء المحيطة إلا أنه قادر على إخفاء الضوضاء البسيطة بشكل فعال.

وفيما يتعلق بجودة صوت المكالمات، فإن سماعتي Galaxy Buds2 Pro و Galaxy Buds2 تحتويان على ستة ميكروفونات داخلية وخارجية وتستخدمان التعلم الآلي لتصفية ضوضاء الخلفية من الصوت القادم، وفي حين أنهما لا تستطيعان إلغاء الأصوات المفاجئة، فإن كلتا السماعتين توفران صوتًا واضحًا وعالي الجودة أثناء إجراء المكالمات الهاتفية.

الميزات الأخرى:

تحتوي سماعات Buds2 Pro على ميزة تسمى (360-Audio) وهي ميزة تحدد اتجاه الصوت بحسب حركة رأسك، وميزة Dolby Atmos التي توفر صوت محيطي وتجربة استماع غامرة بحيث يأتي الصوت من جميع الاتجاهات أثناء تحريك رأسك. ولكن لا تحتوي سماعات Buds2 على هذه الميزات، فإذا كنت مهتمًا بتجربة الاستماع الغامرة، فاختر طراز Buds2 Pro.

من ناحية أخرى، تحتوي سماعات Buds2 Pro على ميزة تكتشف صوتك وتخفض مستوى الصوت الذي تستمع إليه، وتتيح وضع الشفافية تلقائيًا عند إجراء محادثة مع شخص آخر أثناء الاستماع إلى المقاطع الصوتية. ولا تحتوي سماعات Buds2 على هذه الميزة؛ ولكنها تحتوي على مفتاح لتفعيل وضع الشفافية يدويًا.

تتميز كلتا السماعتين بعناصر تحكم تعمل باللمس، ويمكنك تخصيص إيماءات اللمس عبر التطبيق الخاص بالسماعات في أي وقت.

عمر البطارية:

لا تتميز سماعتي Galaxy Buds2 Pro و Galaxy Buds2 بعمر بطارية طويل، وذلك لأن سامسونج ركزت في الحفاظ على الحجم الصغير للسماعات مما يعني حجم بطارية صغير.

كلتا السماعتين تحتويان على بطارية سعتها 61 ميلّي أمبير/ الساعة، لكن بطارية علبة الشحن الخاصة بطراز Pro أكبر قليلًا وتعادل سعتها 500 ميلّي أمبير/ الساعة.

كلتا السماعتين تستمران بالعمل لمدة تصل إلى خمس ساعات مع تشغيل خاصية إلغاء الضوضاء النشط (ANC)، ولكن عند إيقاف تشغيلها تستمر السماعات بالعمل لفترة أطول قليلاً تصل إلى 8 ساعات.

السعر:

تُباع سماعات Galaxy Buds2 Pro بسعر 199 دولارًا و99 سنتًا، بينما تُباع سماعات Galaxy Buds2 بسعر 109 دولار و99 سنتًا.