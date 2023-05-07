مقارنة شاملة بين سماعات Pixel Buds Pro و Pixel Buds 2020 

تُعدّ سماعات الأذن اللاسلكية من الأجهزة المُستخدمة على نطاق واسع ويتوفر منها العديد من الأنواع، ومن بين السماعات اللاسلكية المتوفرة في الأسواق تتميز سماعات Pixel Buds Pro و Pixel Buds 2020 من جوجل بأداء جيد وتصميم مميز ومريح.

ورغم أن طراز Pixel Buds 2020 لم يعد متوفرًا في متجر جوجل الرسمي ما زال متوفرًا في العديد من المتاجر الإلكترونية الأخرى، ويستخدمه العديد من الأشخاص. فإذا كنت تفكر في شراء هذا الطراز، أو أنك تستخدمه بالفعل وتفكر في شراء طراز أحدث ستساعدك المقارنة الشاملة التالية بين سماعات Pixel Buds Pro و Pixel Buds 2020 في اختيار الأنسب لك:

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التصميم:

يتشابه تصميم طرازي Pro و Buds 2020 بشكل كبير. فكلاهما يتمتع بتصميم أنيق، ولهما غطاء ملون يظهر فوق سماعة أذن سوداء، وكلاهما يأتي مع علبة شحن في شكل كبسولة دواء.

أما بالنسبة للحجم، هناك بعض الاختلافات الملحوظة، حيث تأتي سماعات Pixel Buds Pro بحجم أكبر قليلًا. من ناحية أخرى، ستلاحظ أن هذا الطراز لا يحتوي على فتحة التهوية (spatial vent) التي تهدف إلى تخفيف ضغط الأذن الداخلي ولا المشابك الصغيرة التي تعزز ثبات السماعات داخل الأذن على عكس Buds 2020، ورغم ذلك فإن سماعات Pixel Buds Pro مريحة وتبقى ثابتة في الأذن.

جودة الصوت:

هناك فرقًا في الصوت بين الطرازين، حيث تُصدر سماعات Pixel Buds Pro صوت واضح وقوي ولكنه ليس صاخبًا بطريقة مزعجة، بينما الصوت في طراز Buds 2020 أضعف قليلًا. وفي حين أن جودة الصوت متقاربة جدًا، فإن الصوت في طراز Pro أفضل بشكل عام.

الميزات التقنية:

تتوفر العديد من الميزات التقنية في كلا الطرازين، مثل: ميزة (الاتصال السريع) بالأجهزة Fast Pairing، ومساعد جوجل المُفعّل دائمًا (always-on Google Assistant) والذي يمكنه توفير الترجمة المباشرة أيضًا. ومع ذلك، تتفوق سماعات Pixel Buds Pro في الميزات التقنية لاحتوائها على وضع إلغاء الضوضاء ANC ووضع الشفافية transparency mode، وميزة (الاتصال المتعدد النقاط) multipoint connectivity.

عمر البطارية:

فيما يتعلق بعمر البطارية، تتمتع سماعات Pixel Buds Pro بعمر بطارية طويل، إذ يمكن أن تستمر بالعمل لمدة سبع ساعات مع تشغيل ميزة إلغاء الضوضاء (ANC) و11 ساعة عند إيقاف تشغيلها، وما يصل إلى 31 ساعة مع عُلبة الشحن. بينما تستمر سماعات Pixel Buds 2020 بالعمل لمدة خمس ساعات بعد شحنها بالكامل، وما يصل إلى 24 ساعة مع علبة الشحن.

السعر:

تُباع سماعات Pixel Buds Pro بسعر 199 دولارًا و99 سنتًا، ومتوفرة بأربعة ألوان، وهي: الأبيض والأسود والأخضر والبرتقالي، أما طراز Buds 2020 فهو غير متوفر في متجر جوجل الرسمي ولكن قد تجده في العديد من المتاجر الإلكترونية مثل: أمازون بسعر يقارب 130 دولارًا.

هل يجب عليك شراء طراز Pixel Buds Pro؟

إذا كُنت تمتلك طراز Pixel Buds 2020 وتُفكر في شراء طراز Pro فستحصل على ميزات وصوت أفضل. ومع ذلك، يعتمد قرار شراء سماعة أذن لاسلكية جديدة على نوع هاتفك، فإذا كنت تستخدم واحد من هواتف Pixel فستكون سماعات Pixel Buds Pro هي الخيار الأنسب. ولكن يمكنك التفكير في شراء سماعات Galaxy Buds Pro من سامسونج إذا كنت تستخدم واحد من هواتف سامسونج.