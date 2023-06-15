مقارنة شاملة بين ساعتي هواوي Watch 4 و Watch 4 Pro 

تُعدّ ساعتي هواوي Watch 4 و Watch 4 Pro أحدث ساعتين من إنتاج شركة هواوي الصينية، وقد ركزت الشركة في إضافة ميزات ممتازة لتتبع اللياقة البدنية والمؤشرات الصحية، إذ تُعد ساعة هواوي Watch 4 Pro أول ساعة ذكية قادرة على قياس نسبة السكر في الدم دون وخز للمستخدم، أو تحليل عينة من الدم.

وتُعدّ ميزة قياس نسبة السكر في الدم الجديدة إنجازًا للشركة في مجال الصحة الذكية، وستقيس هذه الميزة نسبة السكر في الدم لدى المستخدم وتراقبها وسُترسل له تنبيه إذا كان في مرحلة خطر، أو يحتاج إلى استشارة طبية.

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ولمعرفة المزيد حول ميزات ومواصفات ساعتي هواوي Watch 4 و Watch 4 Pro، سنوضح فيما يلي مقارنة شاملة بينهما:

التصميم والشاشة:

تتشابه ساعتا Watch 4 و Watch Pro في التصميم بشكل كبير، إذ تتمتعان بتصميم دائري أنيق وجذاب، ولكن الإطار في ساعة Watch 4 مصنوع من الستانليس ستيل المقاوم للصدأ، بينما إطار ساعة Watch 4 Pro مصنوع من التيتانيوم.

تأتي ساعة Watch 4 مع سوار أسود مصنوع من مادة fluoroelastomer مثل سوار ساعات آبل، بينما يتوفر سوار من الجلد البني الداكن وسوار مصنوع من التيتانيوم لساعة Watch 4 Pro.

تحتوي كلتا الساعتين على زر دوار موجود فوق زر آخر على الجانب الأيمن. ويتيح الزرالدوار الوصول إلى الشاشة الرئيسية، بينما يتيح الزر الثاني الوصول إلى الاختصارات والتطبيقات المُستخدمة آخرًا.

أما بالنسبة إلى الشاشة، تضم ساعة هواوي Watch 4 Pro شاشة من نوع (LTPO AMOLED) مقاسها بوصة ونصف، ودقتها 466 × 466 بكسل، ومحمية بطبقة من زجاج الياقوت (Sapphire glass)، بينما تضم ساعة 4 Watch شاشة من نوع (AMOLED) محمية بطبقة من الزجاج وتتطابق في المقاس والدقة مع شاشة Watch 4 Pro، وكلا الطرازين يدعمان ميزة Always On Display.

المستشعرات والميزات:

تتميز ساعتي هواوي Watch and Watch 4 Pro بوجود مقياس التسارع والجيروسكوب والبوصلة ومستشعر معدل ضربات القلب، ومستشعر الإضاءة المحيطة ومقياس الحرارة ومستشعر درجة الحرارة ومستشعر تخطيط القلب (ECG) ومستشعر العمق.

ميزة أخرى متوفرة في ساعات هواوي هي Health Glance التي تقيس العديد من المؤشرات الصحية والعلامات الحيوية في الجسم بضغطة زر في غضون 10 ثوانٍ فقط، مع إعطاء تقرير بالفحص يمكنك طباعته من تطبيق HUAWEI Health.

ويشمل الفحص قياس معدل نبضات القلب، والتخطيط الكهربي للقلب، وقياس نسبة الأكسجين في الدم SpO2، ودرجة الحرارة، وحالة التنفس، وحالة الشرايين الدموية، وغير ذلك.

تشمل الميزات الأخرى المتوفرة في الساعتين: تحليل تخطيط القلب (ECG analysis)، وتنبيهات لمعدل ضربات القلب، وميزات متقدمة لمراقبة التنفس والنوم. ويمكن لساعتي Watch 4 و Watch 4 Pro أيضًا تحذيرك عندما يكون معدل ضربات قلبك ونسبة الأكسجين في الدم أقل من المعدل الطبيعي أو أكثر منه، ويمكنهما اكتشاف السقوط وإجراء مكالمة طوارئ تلقائيًا.

ميزة أخرى مهمة متوفرة في ساعة Watch 4 Pro فقط هي ميزة قياس نسبة السكر في الدم دون وخز للمستخدم، أو تحليل عينة من الدم. وستعمل هذه الميزة على قياس ومراقبة نسبة السكر في الدم لدى المستخدم، وتنبيهه إذا كان في مرحلة خطر، أو يحتاج إلى استشارة طبية.

تحتوي ساعتي هواوي أيضًا على ميزات لتتبع التمارين الرياضية، إذ توفران أكثر من 100 وضع للتدريبات المختلفة، منها: الغطس والمشي لمسافات طويلة. وتعملان بنظام التشغيل HarmonyOS 3.1 من هواوي، وتتوافقان مع الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد 6 أو أحدث، وهواتف آيفون التي تعمل بنظام iOS 13 أو أحدث. وبفضل تكامل الساعة مع شرائح eSIM وخدمة GPS، يمكنك البقاء على اتصال مع الآخرين بدون استخدام هاتفك.

عمر البطارية:

تضم ساعة Watch 4 بطارية بسعة 530 ميلّي أمبير/الساعة تدوم لثلاثة أيام، بينما تضم ساعة Watch 4 Pro بطارية بسعة 780 ميلّي أمبير/ الساعة تدوم لأربعة أيام ونصف.

في كلا الطرازين، يوجد وضع يُسمى (حفظ الطاقة الفائق) Ultra Long Autonomy الذي يزيد عمر البطارية بشكل كبير. إذ تدوم البطارية في ساعة Watch 4 حتى 14 يومًا عند تشغيل هذا الوضع، بينما تدوم لمدة 21 يومًا في ساعة Watch 4 Pro. ويمكن إعادة شحن كلتا الساعتين لاسلكيًا، ووفقًا لشركة هواوي، تستغرق إعادة الشحن 65 دقيقة.

السعر:

يصل سعر ساعة Watch 4 إلى 433 دولارًا، بينما تبلغ تكلفة Watch 4 Pro مع السوار الجلدي البني الداكن ما يقارب 541 دولارًا، وتكلفة Watch 4 Pro مع سوار التيتانيوم تقارب 595 دولارًا، وتتوفران في متجر هواوي الرسمي.