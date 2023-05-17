مقارنة شاملة بين جهازي Pixel Tablet و OnePlus Pad:

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حافظت شركتا آبل وسامسونج على مكانتيهما في سوق الأجهزة اللوحية، إذ استحوذت كلتا الشركتين على أكثر من 50% من الحصة السوقية العالمية للأجهزة اللوحية، وذلك بحسب تقرير شركة IDC لأبحاث السوق عن الربع الأول لعام 2023.

وحلت شركة هواوي في المرتبة الثالثة بحصة سوقية بلغت 6.6%، وجاءت شركة لينوفو في المركز الرابع عالميًا، وهي تركز على تقديم أجهزة لوحية منخفضة الثمن، ثم أمازون في المركز الخامس.

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وتسعى مختلف الشركات التقنية إلى الوجود في سوق الأجهزة اللوحية مثل: شاومي وفيفو وحتى أوبو التي أطلقت في الفترة الأخيرة جهازها اللوحي OnePlus Pad، وقبل أسبوع أعلنت جوجل عن أول جهاز لوحي لها وهو Pixel Tablet.

كلا جهازي OnePlus Pad وPixel Tablet يُباعان بسعر أقل من 500 دولار، ويتمتعان بميزات قوية سنتعرف عليها من خلال المقارنة الشاملة التالية بينهما:

التصميم:

يتمتع جهاز (OnePlus Pad) بتصميم مميز وأنيق، فهو يأتي بجسم معدني مع إطار مصنوع من الألمنيوم، والشاشة مدعومة بطبقة حماية زجاجية، وله زوايا مستديرة. ويتميز أيضًا بأنه رقيق وخفيف إذ يبلغ ارتفاعه 6.54 مم فقط ويزن 552 جرامًا فقط. أما الجزء الخلفي من OnePlus Pad فهو يأتي بلون أخضر (Halo Green) جميل، ويضم مستشعر كاميرا كبيرًا وبارزًا.

يتميز الجهاز اللوحي (Pixel Tablet) من جوجل بتصميم أنيق من الألمنيوم المطلي بطبقة من النانو سيراميك الفريدة لحمايته، وهو أسمك قليلًا من (OnePlus Pad) حيث يبلع ارتفاعه 8.1 مم ولكنه أخف وزنًا إذ يزن 493 جرامًا. أما الجزء الخلفي فهو يضم مستشعر كاميرا حجمه أصغر من مستشعر كاميرا OnePlus Pad وأقل بروزًا ويقع في الجهة اليُمنى بينما يظهر مستشعر الكاميرا في OnePlus Pad في المنتصف.

يأتي الجهاز اللوحي (Pixel Tablet) بثلاثة ألوان مميزة، وهي: الأبيض (Porcelain)، والوردي الفاتح (Rose)، والأخضر الداكن (Hazel). ويأتي الجهاز مع ملحق (Charging Speaker Dock) الذي يضم مكبر صوت ويتيح لك شحن الجهاز، وعند تثبيت جهاز Pixel اللوحي على هذا الملحق يصبح مثل: Nest Hub Max، وهي شاشة ذكية أصدرتها جوجل في عام 2019.

الشاشة:

يأتي جهاز OnePlus Pad مع شاشة من نوع (IPS LCD) بقياس 11.61 بوصة، وبدقة تعادل 2800 × 2000 بكسلًا، وبكثافة تبلغ 500 بكسل في البوصة الواحدة، ومعدل تحديث متغير أقصاه 144 هرتزًا يُضبط تلقائيًا اعتمادًا على النشاط الذي تمارسه في الجهاز.

أما جهاز Pixel Tablet فهو يضم شاشة من النوع نفسه، لكن بقياس أصغر قليلًا وهو 10.95 بوصات، وبدقة تعادل 2560 × 1600 بكسلًا، وبكثافة تبلغ 276 بكسل في البوصة الواحدة.

الأداء:

يعمل جهاز OnePlus Pad بمعالج من نوع (MediaTek Dimensity 9000) الثُماني النوى المُصنع بتقنية 4 نانومتر وبتردد أقصاه 3.05 جيجاهرتز، ويضم وحدة معالجة الرسومات من نوع (Mali-G710 MC10).

ويعمل (OnePlus Pad) بنظام أندرويد 13 المستند إلى واجهة المستخدم OxygenOS 13، ويتوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي RAM، هما: سعة 8 أو 12 جيجابايت. ويأتي الطراز الذي يضم ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت بخيار واحد من ذاكرة التخزين الداخلية وهو: 128 جيجابايت، ويتوفر من الطراز الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت، خيار واحد من ذاكرة التخزين الداخلية وهو: 256 جيجابايت.

أما بالنسبة إلى جهاز Pixel Tablet فهو يعمل بمعالج جوجل (Tensor G2) الثُماني النوى المُصنع بتقنية 5 نانومتر وبتردد أقصاه 2.85 جيجاهرتز، ويضم وحدة معالجة الرسومات من نوع (Mali-G710 MC10).

يعمل (Pixel Tablet) بنظام أندرويد 13، ويتوفر بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي RAM بسعة 8 جيجابايت، وخيارين لذاكرة التخزين الداخلية، وهما: سعة 128 و256 جيجابايت.

البطارية والشحن:

من أبرز الميزات التي يتمتع بها جهاز OnePlus Pad هو عمر البطارية الطويل ويتفوق في هذا الجانب على جميع الأجهزة اللوحية الأخرى المتوفرة في السوق، فهو يحتوي على بطارية سعتها 9510 ميلّي أمبير/ الساعة ويدعم تقنية الشحن السلكي بقدرة 67 واطًا، بحيث يمكنك شحن البطارية بالكامل خلال 60 دقيقة فقط. وبعد ذلك يمكنك تشغيل الفيديو لمدة 12 ساعة و40 دقيقة بشكل متواصل، أو إبقاء الجهاز بوضع الاستعداد لشهرٍ كامل.

أما البطارية في جهاز Pixel Tablet فهي تدعم الشحن السلكي بقدرة 27 واطًا، وتستمر لمدة 12 ساعة مع تشغيل الفيديو.

الكاميرا:

يضم جهاز OnePlus Pad كاميرا خلفية أحادية العدسة بدقة 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2 ويمكنها تسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية. أما جهاز Pixel Tablet فهو يضم كاميرا خلفية أحادية العدسة بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0 ويمكنها تسجيل فيديو بدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

وفيما يتعلق بالكاميرا الأمامية، فهي تأتي بدقة 8 ميجابكسل في Pixel Tablet و OnePlus Pad، وهي قادرة على تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

السعر:

يُباع جهاز OnePlus Pad بسعر 479 دولارًا أمريكيًا ويتوفر بلون واحد وهو الأخضر (Halo Green)، ويأتي مع مجموعة من الملحقات التي تُباع بشكل منفرد مثل: القلم (OnePlus Stylo) الذي يبلغ سعره 99 دولارًا أمريكيًا، ولوحة المفاتيح (OnePlus Magnetic Keyboard) التي تلتصق بالجهاز مغناطيسيًا وتُباع بسعر 149 دولارًا أمريكيًا، وغطاء الحماية (OnePlus Folio Case) بسعر 39 دولارًا أمريكيًا.

يبدأ سعر جهاز Pixel Tablet من 499 دولارًا وهو متاح للحجز الآن في موقع الشركة، وستبدأ بشحنه يوم 20 يونيو المقبل.

مقارنة شاملة بين جهازي Pixel Tablet و OnePlus Pad: