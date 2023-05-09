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تهيمن أجهزة (آيباد) iPad من آبل على سوق الأجهزة اللوحية، ورغم وجود العديد من الأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام أندرويد، من الصعب التنافس مع أجهزة آيباد وتقديم أجهزة لوحية بالمواصفات والميزات القوية نفسها التي تتمتع به طرز آيباد المختلفة. لكن شركة (ون بلس) OnePlus أصدرت أول جهاز لوحي لها ويُسمى (OnePlus Pad) الذي يبدو وكأنه يأخذ شكل جهاز iPad Pro مقاس 11 بوصة ولكن بسعر مشابه لطراز iPad 2022 الجيل العاشر. ويتفوق جهاز OnePlus Pad على طراز iPad 2022 الجيل العاشر في بعض المواصفات.

ولتوضيح الفرق بينهما، إليك مقارنة شاملة بين جهازي iPad 2022 و OnePlus Pad:

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التصميم:

يتمتع جهاز (OnePlus Pad) بتصميم مميز وأنيق، فهو يأتي بجسم معدني مع إطار مصنوع من الألمنيوم، والشاشة مدعومة بطبقة حماية زجاجية، وله زوايا مستديرة. ويتميز أيضًا بأنه رقيق وخفيف إذ يبلغ ارتفاعه 6.54 مم فقط ويزن 552 جرامًا فقط. أما الجزء الخلفي من OnePlus Pad فهو يأتي بلون أخضر (Halo Green) جميل، ويضم مستشعر كاميرا كبير وبارز.

أما بالنسبة إلى تصميم iPad 2022 (الجيل العاشر)، فقد تخلت آبل عن زر الشاشة الرئيسية (Home)، وغيّرت التصميم العام ليحتوي على جوانب وحافات مسطحة، على غرار بقية الطرز الأخرى من iPad وهي (iPad mini و iPad Air و iPad Pro)، ونقلت مستشعر Touch ID إلى الجزء العلوي من الإطار.

ويأتي جهاز iPad 2022 (الجيل العاشر) بأربعة ألوان، وهي: الفضي، والأزرق، والزهري، والأصفر. مما يمنحك المزيد من الخيارات للاختيار منها على عكس OnePlus Pad الذي يتوفر بلون واحد فقط.

الشاشة:



يأتي جهاز OnePlus Pad مع شاشة من نوع (IPS LCD) بقياس 11.61 بوصة، وبدقة تعادل 2800 × 2000 بكسلًا، وبكثافة تبلغ 500 بكسل في البوصة الواحدة، ومعدل تحديث متغير أقصاه 144 هرتزًا يُضبط تلقائيًا اعتمادًا على النشاط الذي تمارسه في الجهاز.

أما بالنسبة إلى مواصفات الشاشة في جهاز iPad الجيل العاشر فهي من نوع (Liquid Retina LED) ومقاسها 10.9 بوصات، ودقتها 2360 × 1640 بكسلًا، والحد الأقصى للسطوع يصل إلى 500 شمعة. ولكن معدل التحديث منخفض فهو يعادل 60 هرتزًا فقط، ويعادل معدل التحديث في طراز iPad mini و iPad Air وطرز آيفون غير Pro، مثل: iPhone 14 و iPhone 14 Plus.

الأداء:

يعمل جهاز OnePlus Pad بمعالج من نوع (MediaTek Dimensity 9000) الثُماني النوى المُصنع بتقنية 4 نانومتر وبتردد أقصاه 3.05 جيجاهرتز، ويضم وحدة معالجة الرسومات من نوع (Mali-G710 MC10).

ويعمل (OnePlus Pad) بنظام أندرويد 13 المستند إلى واجهة المستخدم OxygenOS 13، وقد حرصت شركة OnePlus على إضافة بعض الميزات المفيدة في OxygenOS 13 للأجهزة اللوحية، مثل: وضع (تقسيم الشاشة) split-screen mode لتسهيل تعدد المهام والقدرة على تشغيل ما يصل إلى 24 تطبيق مرة واحدة مما يعزز الإنتاجية.

يتوفر OnePlus Pad بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي RAM، هما: سعة 8 أو 12 جيجابايت. ويأتي الطراز الذي يضم ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت بخيار واحد من ذاكرة التخزين الداخلية وهو: 128 جيجابايت، ويتوفر من الطراز الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت، خيار واحد من ذاكرة التخزين الداخلية وهو: 256 جيجابايت.

يعمل جهاز iPad الجيل العاشر بمعالج من نوع (A14 Bionic) من آبل السداسي النوى المُصنع بتقنية 5 نانومتر، وبتردد أقصاه 3.00 جيجاهرتز، ويضم وحدة معالجة الرسومات من نوع (4-core graphics) من آبل.

يعمل بنظام التشغيل iPadOS 16، ويمكنك استخدامه بسلاسة للتواصل مع الآخرين من خلال الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، وتصفح وسائل التواصل الاجتماعي وتحرير الصور ولعب بالألعاب، وإنجاز العديد من المهام المتعلقة بالرسم والتصميم، والدراسة وقراءة الكتب الإلكترونية وغيرها.

يتوفر iPad 2022 بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي RAM، وهو سعة 4 جيجابايت، وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية وهما: 64 جيجابايت، و256 جيجابايت.

البطارية والشحن:

من أبرز الميزات التي يتمتع بها جهاز OnePlus Pad هو عمر البطارية الطويل ويتفوق في هذا الجانب على جميع الأجهزة اللوحية الأخرى المتوفرة في السوق، فهو يحتوي على بطارية سعتها 9510 ميلّي أمبير/ الساعة تدعم تقنية الشحن السلكي بقدرة 67 واطًا، بحيث يمكنك شحن البطارية بالكامل خلال 60 دقيقة فقط. وبعد ذلك يمكنك تشغيل الفيديو لمدة 12 ساعة و40 دقيقة بشكل متواصل، أو إبقاء الجهاز بوضع الاستعداد لشهرٍ كامل.

أما بالنسبة إلى جهاز iPad الجيل العاشر، فهو يحتوي على بطارية سعتها 7606 ميلّي أمبير/ الساعة تدعم تقنية الشحن السلكي بقدرة 28.6 واطًا. وتستمر بالعمل لمدة لا تقل عن 10 ساعات من مشاهدة الفيديو وتصفح الويب.

الكاميرا:

يضم جهاز OnePlus Pad كاميرا خلفية أحادية العدسة بدقة 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2 وهي موجودة في منتصف الجزء الخلفي من الجهاز، ويمكنها تسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

وفيما يتعلق بالكاميرا الأمامية، فهي تأتي بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.3، وهي قادرة على تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

أما جهاز iPad، فهو يضم كاميرا خلفية أحادية العدسة بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، وهي موجودة في الزاوية اليُمنى العُلوية، ويمكنها تسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسلًا بمعدل 240 إطارًا في الثانية.

أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، وهي قادرة على تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسلًا بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

بشكل عام، يوفر كلا الجهازين كاميرات جيدة، لكن جهاز iPad يتفوق على OnePlus Pad بشكل طفيف جدًا فيما يتعلق بميزات الكاميرا الأمامية.

السعر:

يُباع جهاز OnePlus Pad يسعر 479 دولارًا أمريكيًا ويتوفر بلون واحد وهو الأخضر (Halo Green)، ويأتي مع مجموعة من الملحقات التي تُباع بشكل منفرد مثل: القلم (OnePlus Stylo) الذي يبلغ سعره 99 دولارًا أمريكيًا، ولوحة المفاتيح (OnePlus Magnetic Keyboard) التي تلتصق بالجهاز مغناطيسيًا وتُباع بسعر 149 دولارًا أمريكيًا، وغطاء الحماية (OnePlus Folio Case) بسعر 39 دولارًا أمريكيًا.

يبدأ سعر جهاز iPad 2022 الجيل العاشر من 449 دولارًا، ويأتي بأربعة ألوان، وهي: الفضي، والأزرق، والزهري، والأصفر. ويأتي مع مجموعة من الملحقات التي تُباع بشكل منفرد مثل: القلم الإلكتروني (Apple Pencil) الذي يبلغ سعره 99 دولارًا، ولوحة المفاتيح ( Magic Keyboard) التي تُباع بسعر 249 دولارًا.

إليك مقارنة شاملة بين جهازي OnePlus Pad و iPad 2022: