معلومات يجب ألا تشاركها مع روبوتات الذكاء الاصطناعي

ارتفعت شعبية روبوتات الدردشة التفاعلية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، بفضل قدراتها العالية الممتازة في المساعدة في إنجاز الكثير من المهام، ولمن من المهم معرفة أن روبوتات الدردشة ليست خالية من العيوب. وهناك مخاطر مرتبطة باستخدام هذه الروبوتات مثل: المخاوف المتعلقة بالخصوصية والهجمات الإلكترونية، لذا؛ من الضروري توخي الحذر عند التعامل مع روبوتات الدردشة.

إليك المخاطر المحتملة لمشاركة بعض المعلومات مع روبوتات الدردشة التي تستند في عملها إلى الذكاء الاصطناعي، والمعلومات التي يجب ألّا تشاركها مع هذه الروبوتات:

المخاطر الأمنية المتعلقة باستخدام روبوتات الذكاء الاصطناعي:

يمكن لروبوتات الدردشة مثل: ChatGPT و Bard و Bing وغيرهم نشر معلوماتك الشخصية عن غير قصد عبر الإنترنت، إذ تجمع هذه الروبوتات بيانات المحادثة وتستخدمها الشركة المُصنعة لتدريبها، ولأن هذه الروبوتات تخزن البيانات في الخوادم، فإنها تصبح عرضة لمحاولات القرصنة.

تحتوي هذه الخوادم على كمية هائلة من المعلومات التي يمكن لمجرمي الإنترنت استغلالها بطرق مختلفة. إذ يمكنهم التسلل إلى الخوادم، وسرقة البيانات، وبيعها، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمتسللين الاستفادة من هذه البيانات لمعرفة كلمات المرور والوصول غير مصرح به إلى أجهزتك.

إذن، ما المعلومات التي يجب ألّا تشاركها مع روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي؟

لضمان الحفاظ على خصوصيتك وأمن بياناتك، من الضروري تجنب ذكر المعلومات التالية عند إجراء محادثات مع روبوتات الذكاء الاصطناعي:

1- التفاصيل المالية:

مع الانتشار الواسع لروبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، لجأ العديد من المستخدمين إلى هذه الروبوتات للحصول على المشورة المتعلقة بالأمور المالية الشخصية. وفي حين أنه يمكنهم الاستفادة من بعض النصائح والاقتراحات، تجب معرفة المخاطر المحتملة لمشاركة التفاصيل المالية مع روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

عند استخدام روبوتات الدردشة كمستشار مالي، فإنك تخاطر بتعريض معلوماتك المالية لقراصنة الإنترنت الذين يمكنهم استغلالها لاختراق حساباتك. ومع أن الشركات المطورة لروبوتات الدردشة تدّعي عدم الكشف عن بيانات المحادثة، فمن المُحتمل أن تتمكن جهات خارجية وبعض الموظفين من الوصول إليها.

ولحماية معلوماتك المالية من روبوتات الذكاء الاصطناعي، يجب أن تكون مدركًا لما تشاركه معها، ومن الأفضل طرح أسئلة عامة وإضافة معلومات غير شخصية.

وإذا كنت بحاجة إلى مشورة مالية شخصية، فقد تكون هناك خيارات أفضل من الاعتماد على روبوتات الدردشة التي قد تقدم معلومات غير دقيقة أو مضللة، إذ يمكنك اللجوء إلى مستشار مالي مرخص يمكنه تقديم إرشادات موثوقة ومصممة خصوصًا لاحتياجاتك.

2- أفكارك الشخصية والحساسة:

يلجأ العديد من المستخدمين إلى روبوتات الذكاء الاصطناعي للبحث عن العلاج من بعض الحالات النفسية، ويشاركون أفكارهم الشخصية والحساسة غير مدركين للعواقب المُحتملة. فمن الضروري معرفة أن روبوتات الدردشة تقدم فقط ردودًا عامة عن الاستفسارات المتعلقة بالصحة النفسية وغيرها، وهذا يعني أن الأدوية أو العلاجات التي تقترحها قد لا تكون مناسبة لاحتياجاتك الخاصة ويمكن أن تضر بصحتك.

بالإضافة إلى ذلك، تثير مشاركة الأفكار الشخصية مع روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي مخاوف كبيرة بشأن الخصوصية. وقد تتعرض خصوصيتك للخطر وقد تتسرّب أفكارك الخاصة عبر الإنترنت. ويمكن لقراصنة الإنترنت استغلال هذه المعلومات للتجسس عليك أو بيع بياناتك.

وإذا كنت بحاجة إلى مشورة أو علاج في مجال الصحة النفسية، فمن المستحسن دائمًا استشارة أخصائي صحة نفسية مؤهل يمكنه توفير إرشادات مخصصة وموثوقة مع إعطاء الأولوية لخصوصيتك.

3- المعلومات السرية الخاصة بالعمل:

يجب على المستخدمين تجنب مشاركة المعلومات السرية المتعلقة بالعمل عند إجراء المحادثات مع روبوتات الدردشة. حتى عمالقة التكنولوجيا مثل: آبل، وسامسونج، وجوجل مبتكرة روبوت Bard، منعوا موظفيهم من استخدام روبوتات الذكاء الاصطناعي في مكان العمل.

يعتمد العديد من الموظفين على روبوتات الدردشة لتلخيص الاجتماعات أو أتمتة المهام المتكررة، ولكن ذلك قد يعرض الشركة لخطر ناتج عن فضح البيانات الحساسة عن غير قصد. لذا، يُعدّ الحفاظ على خصوصية معلومات العمل السرية والامتناع عن مشاركتها مع روبوتات الدردشة أمر بالغ الأهمية.

4- كلمات المرور:

من المهم تجنب مشاركة كلمات المرور الخاصة بك عبر الإنترنت، حتى مع روبوتات الدردشة، إذ تخزن هذه الروبوتات بياناتك في الخوادم، وقد يعرّض ذلك خصوصيتك للخطر، فإذا تعرّضت الخوادم للاختراق، يمكن للمتسللين الوصول إلى كلمات المرور الخاصة بك واستغلالها لأعمال مضرة.

لذا، من الضروري تجنب مشاركة كلمات المرور الخاصة بك مع روبوتات الدردشة، لضمان حماية معلوماتك الشخصية وتقليل احتمالية التعرّض للتهديدات الإلكترونية.

5- المعلومات السكنية والبيانات الشخصية الأخرى:

من المهم الامتناع عن مشاركة معلومات الهوية الشخصية (PII) مع روبوتات الدردشة. وتشمل هذه المعلومات البيانات الحساسة التي يمكن استخدامها لتحديد هويتك أو تحديد مكانك، مثل: موقعك ورقم الضمان الاجتماعي وتاريخ الميلاد والمعلومات الصحية.