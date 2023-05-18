مشكلات شاشة آيفون الشائعة وكيفية إصلاحها

تتميز هواتف آيفون بالمواصفات القوية، ومع ذلك، فإنها لا تخلو من العيوب، ومعظم المشكلات التي يواجهها الأشخاص مع أجهزة آيفون الخاصة بهم مرتبطة بالشاشة.

فإذا كنت تستخدم هاتف آيفون، فمن المحتمل أن تواجه مشكلات في الشاشة مرة واحدة على الأقل طوال فترة استخدام هاتفك، وعندما تواجه واحدة من تلك المشكلات، من المهم أن تعرف بالضبط ما هي طبيعة المشكلة وكيفية التعامل معها.

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ولمساعدتك في ذلك، سنوضح فيما يلي بعض أكثر مشكلات شاشة آيفون شيوعًا وكيفية إصلاحها:

1- مشكلة الشاشة السوداء:

الشاشة السوداء (black screen of death) هي أكثر مشكلات الشاشة شيوعًا في هواتف آيفون. وتتمثل هذه المشكلة بتحوّل لون الشاشة إلى الأسود، لكن يمكنك سماع الأصوات والشعور بالاهتزازات. ومع ذلك، لن ترى إلا شاشة سوداء في هاتفك لا تستجيب للمس.

وهناك عدة أسباب لهذه المشكلة، ولكن في أغلب الأحيان، تكون مرتبطة بأعطال برمجية، والتي تشمل أخطاء في نظام التشغيل ووجود برامج ضارة ومشكلات في التوافق مع تطبيقات الطرف الثالث.

يمكنك محاولة إصلاح مشكلة الشاشة السوداء بإعادة تشغيل هاتف آيفون، ولكن إذا لم ينجح ذلك، فستحتاج إلى تفعيل وضع الاسترداد واستعادة ضبط المصنع لهاتف آيفون باستخدام iTunes أو Finder.

2- مشكلة توقف الشاشة عن الاستجابة:

توقف الشاشة عن الاستجابة (Frozen display) هي مشكلة شاشة أخرى شائعة يتعرض لها مستخدمي آيفون، حيث تتوقف الشاشة عن الاستجابة أثناء استخدام تطبيق معين أو عند تشغيل الهاتف. ويمكن أن يحدث هذا عندما يكون جهاز آيفون مليء بالتطبيقات الثقيلة أو من المحتمل أن يكون هناك تطبيق معين قد تسبب في هذه المشكلة.

من ناحية أخرى، يمكن أن يكون سبب هذه المشكلة أن هاتف آيفون يعمل بإصدار قديم من نظام التشغيل iOS. لذا، تأكد من تحديث نظام التشغيل في هاتفك لأن آبل تسارع إلى إصلاح الأخطاء المُسببة لبعض المشكلات من خلال التحديثات.

3- ظهور نقطة سوداء في الشاشة:

إذا رأيت نقطة سوداء تظهر في شاشة آيفون، فمن المحتمل أن يكون هاتفك قد تعرض لأضرار أدت إلى احتواء جزء معين من شاشة هاتفك على (بكسلات ميتة) Dead pixels، أو أن هناك عائق يمنع ضوء الشاشة الخلفي.

في معظم الحالات، تكون النقطة السوداء بسبب البكسلات الميتة في الشاشة ومن المستحيل إصلاح هذه المشكلة يدويًا، ويجب إصلاحها في مركز متخصص بإصلاح أجهزة آيفون، وأحيانًا يكون الضرر لا يمكن إصلاحه، وسيتعين عليك استبدال الشاشة بأكملها.

ولكن، إذا كنت تعتقد أن المشكلة ليست بسبب البكسلات الميتة، فجرب إزالة واقي الشاشة وتنظيف الشاشة بقطعة قماش قطنية، لمعرفة إذا كان ذلك سيصلحها. وجرّب أيضًا إعادة تشغيل هاتفك ومعرفة إذا كان ذلك يحدث فرقًا.

4- الشاشة لا تستجيب بشكل صحيح:

في كثير من الأحيان، عندما يصبح هاتف آيفون ساخنًا جدًا، قد تتوقف الشاشة عن العمل بشكل صحيح، ويرجع السبب في ذلك إما لذاكرة التخزين الممتلئة أو وجود ماء على الشاشة.

أول شيء يجب عليك فعله هو تجفيف أصابعك، ثم مسح شاشة هاتفك بقطعة قماش جافة لإزالة أي رطوبة، واستخدم (كحول الإيزوبروبانول) isopropyl alcohol وقطعة قماش من الألياف الدقيقة لتنظيف الشاشة من الأوساخ.

إذا استمرت المشكلة فقد يكون ذلك بسبب انخفاض المساحة التخزينة، في هذه الحالة احذف بعض التطبيقات والصور ومقاطع الفيديو ثم أعد تشغيل هاتفك.

وإذا كان هاتف آيفون ساخنًا جدًا أو باردًا، ضعه جانبًا وانتظر حتى يعود إلى درجة الحرارة المعتدلة قبل استخدامه مرة أخرى.

5- تغير لون الشاشة:

تحدث مشكلة تغير اللون في شاشة آيفون بسبب تلف في الشاشة. وفي حالات نادرة، يمكن أن يكون السبب عُطل تقني يختفي عند إعادة تشغيل آيفون أو تحديثه إلى أحدث إصدار من iOS.