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يحتوي هاتف سامسونج Galaxy A24 على ميزات متعددة، أبرزها: البطارية التي تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة والتي تدوم لأكثر من يومين، والمعالج الثماني النوى من نوع MediaTek Helio G99، كما يضم شاشة من نوع Super AMOLED ويتوفر بعدّة خيارات من ذاكرة الوصول العشوائي، هذا بالإضافة إلى تصميمه البسيط وألوانه المميزة. ومع وجود كل تلك الميزات، يُباع هاتف سامسونج Galaxy A24 بسعر متوسط.

إليك مراجعة شاملة لهاتف سامسونج Galaxy A24 تتضمن جميع الميزات والمواصفات التي يتمتع بها هذا الهاتف:

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التصميم:

يأتي هاتف Galaxy A24 بتصميم أنيق وبسيط مشابه لتصميم سلسلة Galaxy S23 الرائدة، ولكن الجزء الخلفي والإطار مصنوعان من البلاستيك، والشاشة مدعومة بطبقة حماية زجاجية، وتظهر عدسات الكاميرات الخلفية الثلاثية محاطة بحلقات وكل عدسة منفصلة عن الأخرى.

يزن هذا الهاتف 195 جرامًا، ويأتي بأربعة ألوان مميزة، وهي: الأسود، والأخضر الليموني (Lime Green)، والأزرق (Blue gradient)، والأحمر الداكن (Dark red).

الشاشة:

يضم هاتف Galaxy A24 شاشة من نوع (Super AMOLED) قياسها 6.5 بوصات، وبدقة 1080 × 2340 بكسلًا، وبكثافة تبلغ 396 بكسل في البوصة الواحدة، وتدعم معدل تحديث قدره 90 هرتزًا، وسطوع أقصاه 1000 شمعة.

الكاميرا:

يضم هاتف Galaxy A24 كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، والثانية بدقة 5 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2 مخصصة للتصوير الفائق العرض (ultra-wide)، والثالثة بدقة 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4 مخصصة للتصوير الدقيق (macro).

أما بالنسبة إلى إمكانيات الكاميرات الخلفية في تسجيل الفيديو، فيمكن لكاميرا هاتف Galaxy A24 تسجيل فيديو بدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

وفيما يتعلق بالكاميرا الأمامية، فهي تأتي بدقة 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وهي قادرة على تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

الأداء والبطارية والشحن:

يعمل هاتف Galaxy A24 بمعالج من نوع (Mediatek MT8781 Helio G99) الثُماني النوى والمُصنع بتقنية 6 نانومتر وبتردد أقصاه 2.2 جيجاهرتز، ويضم وحدة معالجة الرسومات من نوع (Mali-G57 MC2).

يحتوي الهاتف على بطارية سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة مع دعم تقنية الشحن السلكي بقدرة 25 واطًا، وتدوم لأكثر من يومين.

يتوفر هذا الهاتف بثلاثة خيارات من ذاكرة الوصول العشوائي RAM، وهي: سعة 4 أو 6 أو 8 جيجابايت، وخيار واحد فقط من ذاكرة التخزين الداخلية وهو: 128 جيجابايت.

يدعم الاتصال اللاسلكي (Wi-Fi)، والبلوتوث 5.3، وتقنية (الاتصال القريب المدى) NFC. ويدعم الزيادة في سعة ذاكرة التخزين من خلال بطاقات MicroSD.

يعمل Galaxy A24 بنظام التشغيل أندرويد 13، ويضم واجهة المستخدم One UI 5.1 وهي واجهة سهلة الاستخدام وقابلة للتخصيص وتحتوي على ميزات متعددة، مثل: One-handed mode لتسهيل استخدام الهاتف بيد واحدة، وميزة Game Launcher لتنظيم الألعاب وتحسين تجربة اللعب، وغيرها من الميزات المفيدة.

السعر:

يبدأ سعر هاتف Galaxy A24 من 230 دولار، وهو متوفر بأربعة ألوان، وهي: الأسود، والأخضر الليموني (Lime Green)، والأزرق (Blue gradient)، والأحمر الداكن (Dark red).

إليك المواصفات الكاملة لهاتف سامسونج Galaxy A24: